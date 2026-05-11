【１０９シネマズ木場】2026年6月20日(土)開催決定 弱虫ペダル１００巻到達ありがとうナイト！ チケット発売は5月12日（火）から受付開始

株式会社東急レクリエーション

株式会社東急レクリエーション（本社：東京都渋谷区、社長：木村 知郎）は、１０９シネマズ木場（東京都江東区木場1-5-30 イトーヨーカドー木場店 3階）にて、大人気漫画『弱虫ペダル』の100巻到達記念するメモリアルイベント、「弱虫ペダル１００巻到達ありがとうナイト！」を2026年6月20日（土）に開催いたします。

「ペダルナイト」とは

「弱虫ペダル」原作者の渡辺航先生が「弱虫ペダル」について語ったり描いたりする、過去10年間で30回近くに渡り色んな場所で開催してきた原作のトークライブイベントです。出演者は渡辺航先生と司会のみとなります。今回は、メモリアルイベントということで映画館にて初開催いたします！

これまでの名場面を、映画館の大きなスクリーンと最高の音響環境のもと、先生にキャラクターの名セリフやプロ過ぎるセミのなき声などの効果音を読み語りいただき、制作秘話を語り尽くす贅沢なイベントをお届けします。

坂道君、真波君、鳴子君、今泉君はもちろん、個性あふれる先輩やライバル、仲間、後輩との名場面や、愛すべき名脇役キャラクターにも大注目。

毎回、大人気の『皆様からの質問コーナー』や『色紙ナマ描きコーナー』ももちろんございます！

自分の推しマンガが100巻に到達する瞬間は人生で一度あるかないか！ぜひ劇場にてお待ちしております。

「弱虫ペダル１００巻到達ありがとうナイト！」イベント概要

◆日時

6月20日（土）19：00～

◆会場

１０９シネマズ木場 シアター3

（東京都江東区木場1-5-30 イトーヨーカドー木場店 3階）

◆出演者

渡辺航（「弱虫ペダル」作者・漫画家）

◆料金

5,900円（全席指定席）

◆チケット販売

イープラス・プレオーダーシステムで販売

URL：https://eplus.jp/sf/detail/4528380001-P0030001

【受付期間】：5月12日(火)12:00～5月17日(日)23:59

【結果確認】：5月19日(火)13:00～5月20日(水)18:00

【入金期間】：5月19日(火)13:00～5月21日(木)21:00

※１０９シネマズ公式HPでの販売はございませんのでご注意ください

◆イベント特設ページ

本イベントに関する詳細は主催者イベントページをご確認ください

https://tokyocultureculture.com/event/general/36854(https://tokyocultureculture.com/event/general/36854)

主催：東京カルチャーカルチャー

１０９シネマズとは

１０９シネマズは、全国20サイト・185スクリーンを展開するシネマコンプレックスチェーンです。 「エンターテイメントを通して、心豊かで活力ある社会づくりに貢献する」という経営理念のもと、日本で初めてIMAXを導入し、その後も４DXやSCREENXなどの最新映像設備を積極的に導入し、常にお客様にプレミアムな映像体験を提供してまいりました。 また、坂本龍一氏監修の音響と全席プレミアムシートを完備した１０９シネマズプレミアム新宿の開業（2023年4月）やオリジナル音響システム「SAION」を展開するなど、さらなる映像体験の追求に加え、子どもが主役のKIDS CINEMAや字幕ガイド用スマートグラス（字幕メガネ）を全劇場に完備し、映画鑑賞をより身近な体験として誰もが安心して映画を楽しめる環境づくりに努めてまいりました。 これからも１０９シネマズは、お客様の期待を上回る常に一歩先のエンターテイメントを創造し、ワクワクする体験とドキドキする感動をお届けするため、新たなチャレンジを続けてまいります。

リンク一覧

・１０９シネマズ 公式ホームページ：https://109cinemas.net/

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・１０９シネマズ木場 公式X：https://x.com/109_kiba