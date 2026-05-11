ライブ感を全身で感じながら楽しめるエンターテインメントの祭典もいよいよフィナーレ！ジャズ！マーチング！チア！5月の週末は日比谷に音楽が溢れる！「HIBIYA LIVE FESTIVAL 2026」

東京ミッドタウンマネジメント株式会社

東京ミッドタウン日比谷（千代田区有楽町 事業者：三井不動産株式会社）では、日比谷のオープンエアの下、演劇や音楽などのエンターテインメントをライブ体験とともに楽しめる都市型フェスティバル 「HIBIYA LIVE FESTIVAL 2026」が大好評開催中です。5月16日（土）からは、音楽にフォーカスしたライブ・パフォーマンスが毎週末繰り広げられ、新たな盛り上がりを迎えます。

＜＜TOPICS＞＞

１.多彩なアーティストのサウンドで満たされる「ジャズライブ」！

5月16日（土）、17日（日）の2日間は、実力派ビッグバンドや個性豊かなジャズバンドが日比谷に集結。3会場で心地よいジャズの音色や迫力ある演奏を気軽に楽しめます。



２.エネルギッシュで躍動感あふれる「マーチング＆チア・パフォーマンス」！

5月23日（土）、24日（日）の2日間は、中学生から大学生まで、幅広い世代のマーチングバンドが一堂に会し、一糸乱れぬパフォーマンスをお届けします。さらに、今年は新たにチアリーディングチームも参加し、ダイナミックなパフォーマンスをお楽しみいただけます。



３.5月の締めくくりは「日比谷音楽祭2026」

5月30日（土）、31日（日）の2日間は、同時期開催の「日比谷音楽祭2026」の会場の1つとして、“誰もが楽しめるフリーでボーダーレスな音楽祭”をコンセプトに、多彩な音楽プログラムをお楽しみいただけます。



４.フェスと一緒に楽しみたい日比谷のグルメ＆アイテムも登場！

東京ミッドタウン日比谷館内では、5月末まで、旬の食材を使ったグルメや、人気ブランドによる季節にぴったりのファッションアイテムを販売中です。



詳細は「HIBIYA LIVE FESTIVAL 2026」特設サイトよりご確認ください。

https://www.hibiya.tokyo-midtown.com/hibiya-live-festival/

ジャズの多彩なサウンドが日比谷に響く「ジャズライブ」

実力派バンドやビッグバンドが登場

5月16日（土）、17日（日）の2日間、実力派ジャズバンドやビッグバンドなど幅広い出演者が日比谷に集結。東京ミッドタウン日比谷の日比谷ステップ広場では、個性豊かなビッグバンドによるジャズライブを開催します。HIBIYA FOOD HALLや日比谷OKUROJIでも心地よいジャズの音色を楽しめます。

イメージ

■ジャズライブ概要

日時：5月16日（土）13:00～21:00（予定）、5月17日（日）12:00～17:00（予定）

※開催時間は会場により異なります。

場所：日比谷ステップ広場、HIBIYA FOOD HALL（東京ミッドタウン日比谷B1）、日比谷OKUROJI

※日比谷ステップ広場は雨天開催、荒天中止となります。

料金：無料

協力：日比谷OKUROJI



＜5月16日（土）出演バンド・タイムテーブル＞

●日比谷ステップ広場

13:00～13:45 明治大学 Big Sounds Society Orchestra

14:00～14:45 Good Neighbors Big Band

15:00～15:45 Next-Triad Big Band

16:00～16:45 6 Floor Jazz Orchestra

17:00～17:45 Albariño ～葡萄系ビッグバンド第21弾～



●HIBIYA FOOD HALL

12:00～12:45 榎本有希(Sax) × 瀬川千鶴(Gt)

13:00～13:45 中島有美(Vo) × 眞間麻美(P) Duo

17:00～17:45 横濱良太郎(Tb) standards

18:00～18:45 Axis Quintet（アクシス・クインテット）

19:00～19:45 古川翼(Sax) Quartetto



●日比谷OKUROJI

16:00～16:45 中島有美(Vo) × 眞間麻美(P) Duo

17:00～17:45 榎本有希(Sax) × 瀬川千鶴(Gt)

18:00～18:45 TamiKiyo

19:00～19:45 柴田一輝(Key)、帆足昌太(Bs)、2人ぼっち

20:00～20:45 松下美月(Sax) × 吉田一成(Gt) Duo



＜5月17日（日）出演バンド・タイムテーブル＞

●日比谷ステップ広場

12:00～12:45 青山学院大学 Royal Sounds Jazz Orchestra

13:00～13:45 After5 Lab Band

14:00～14:45 Happy Flight Jazz Orchestra

15:00～15:45 Barbera ～葡萄系ビッグバンド第22弾～

16:00～16:45 日比谷 vibrant city jazz orchestra



●HIBIYA FOOD HALL

12:00～12:45 後藤天太(Sax) クインテット

13:00～13:45 豊嶋さおり(Tap) TRIO

17:00～17:45 Spicy & Hot Sax Quartet

18:00～18:45 TamiKiyo & Friends



●日比谷OKUROJI

12:00～12:45 Spicy & Hot Sax Quartet

13:00～13:45 横濱良太郎(Tb) カルテット

14:00～14:45 冨永悟(Tb) × 前田勇作(P) Duo

15:00～15:45 石脇サンタ(Sax) × 田中亮輔(Gt) Duo

16:00～16:45 後藤天太(Sax) × 宮本憲(Gt) Duo



※出演バンドの詳細は特設サイトをご覧ください。

https://hibiya-festival.artistmerge.jp/

躍動感あふれる音楽とパフォーマンスを楽しめる「マーチング＆チア・パフォーマンス」

中学生から大学生まで出演！日比谷が熱気に包まれる!

東京都内の中学生から大学生まで、幅広い世代のマーチングバンドが一堂に会し、華やかな衣装、フォーメーション、そして力強いサウンドが織りなすエネルギッシュで迫力のあるステージが展開されます。さらに、今年は新たにチアリーディングも参加することが決定。躍動感あふれるパフォーマンスをお届けします。

昨年の様子

■マーチング＆チア・パフォーマンス概要

日時：5月23日（土）、5月24日（日）

場所：日比谷ステップ広場 ※雨天中止

料金：無料



＜5月23日（土）出演団体（マーチング・パフォーマンス）＞

13:30 足立区立第十四中学校

14:30 駒澤大学

15:30 八王子学園八王子高等学校

▲左から：足立区立第十四中学校、八王子学園八王子高等学校、駒澤大学

＜5月24日（日）出演団体（チア・パフォーマンス）＞

13:30～、14:30～、15:30～ ※各回30分予定

※各団体の出演時間、詳細は、公式Xおよび特設サイトをご覧ください。

https://x.com/hibiyafestival

https://www.hibiya.tokyo-midtown.com/hibiya-live-festival/

インカレ大学生チアダンスサークル ムーンズ

成立学園中学校・成立学園高等学校 チアリーディング部

日本女子体育大学附属二階堂高等学校 チアリーディング部

武蔵野高等学校 チアダンス部

聖心女子大学チアリーディング部 HEARTIES

共立女子高等学校 バトン部

インカレ大学生チアダンスサークル ムーンズ

インカレ大学生チアダンスサークル ムーンズ

社会人学生チアダンスサークルベリーズ



協力：チアホリック



※チア・パフォーマンス出演団体の撮影は禁止となります。

5月の最終週末は日比谷の街が音楽で彩られる

誰もが楽しめる音楽祭「日比谷音楽祭2026（同時期開催）」 の会場に

5月30日（土）、31日（日）は、「日比谷音楽祭2026」の会場の1つとして、東京ミッドタウン日比谷でも多彩なアーティストによるライブが繰り広げられます。“誰もが楽しめるフリーでボーダーレスな音楽祭”をコンセプトに、日比谷公園や東京国際フォーラムも会場に、ライブやワークショップ、楽器体験などが楽しめます。

■概要

日時：5月30日（土）、5月31日（日）

場所：日比谷ステップ広場、パークビューガーデン、日比谷公園、東京国際フォーラム ホールA

料金：無料

主催：日比谷音楽祭実行委員会、一般社団法人日比谷音楽祭

協力：東京ミッドタウン日比谷



■東京ミッドタウン日比谷会場 出演アーティスト（50音順）

＜5月30日（土）＞

＜HIROBA＞（東京ミッドタウン日比谷・日比谷ステップ広場）：

ailly / 奇妙礼太郎 / 粋蓮 / モノンクル

＜KOTONOHA＞（東京ミッドタウン日比谷・パークビューガーデン）：

ANJI / RIO / rena



＜5月31日（日）＞

＜HIROBA＞（東京ミッドタウン日比谷・日比谷ステップ広場）：

GAIA & Friends Session / Ms.OOJA / Rol3ert

＜KOTONOHA＞（東京ミッドタウン日比谷・パークビューガーデン）：

Ayllton / 駒田早代 / 平井 秀明



※詳しくは「日比谷音楽祭2026」公式サイトをご確認ください。

https://hibiyamusicfes.jp/2026/



◆参考情報：NIHONBASHI PUBLIC JAZZ 2026 SPRING

日本橋エリアでも、「NIHONBASHI PUBLIC JAZZ 2026 SPRING」を5月15日（金）～17日（日）に開催。日本橋の街角で気軽にJAZZを楽しめる大好評のフリーライブイベントで、国内外で活躍する一流ミュージシャンによるライブのほか、DJがセレクトしたJAZZ音楽をグルメとともにお楽しみいただけます。

日時：5月15日（金）～5月17日（日） ※ステージコンテンツは各日18:00～21:00

場所：１.コレド室町テラス大屋根広場 ２.福徳の森

※荒天時：１.江戸桜通り地下歩道２.中止

料金：無料（40席限定の有料席あり）

公式サイト：https://www.nihonbashipublicjazz.com/



【HIBIYA LIVE FESTIVAL 2026×NIHONBASHI PUBLIC JAZZ 2026 SPRING特別企画】

日比谷ステップ広場でアンケートにご回答の上、NIHONBASHI PUBLIC JAZZにご来場いただいた方に、1ドリンクを無料でプレゼントいたします。

※先着順・数量限定。詳細は日比谷ステップ広場に掲示されているご案内をご確認ください。

フェスと一緒に楽しみたい日比谷のグルメ＆アイテム

暑さも感じ始めた4月下旬から5月にかけて、東京ミッドタウン日比谷館内では、「初夏の寄り道、旬と乾杯。」と題して、「HIBIYA LIVE FESTIVAL 2026」と一緒に楽しめるようなグルメフェアでお客様をお待ちしています。また、この季節に相応しいアイテムも多数並んでいます。今年は、本とTシャツをテーマにした「外に出て、本を読もう。Tシャツで。」フェアを開催中です。ぜひ、「HIBIYA LIVE FESTIVAL 2026」と共に、館内にもお運びいただき、お楽しみください。



＜東京ミッドタウン日比谷で楽しめるグルメ：「初夏の寄り道、旬と乾杯。」＞

GOOD CHEESE GOOD PIZZA／2F

・八丈島レモンサワー 1,045円

・サラミ・クラフトマン 3,300円



八丈島の焼酎「情け島」と八丈島のレモンを使用した期間限定のサワーに、リコッタと3種の生ハム・サラミを使用した贅沢なピッツァの組み合わせ。

LEXUS MEETS...／1F

・日向夏ミントスカッシュ 1,300円 ※テイクアウト：900円

・エルダーフラワー香る紅甘夏のミモザ 1,200円

・鴨ロースの水菜巻き 柚子あんかけ 1,500円

・大山鶏の塩麹唐揚げ 1,300円



日向夏とミントが香るスカッシュ、紅甘夏とエルダーフラワーが華やぐミモザ。お料理とペアリングすることで、初夏の柑橘の余韻をお楽しみいただけます。

San Antonio TEX-MEX／B1F

・フローズンマンゴーマルガリータ 1,300円

・クラシックナチョス 850円

テキーラとコアントローをベースに凍らせたマンゴーの果肉をミキシング。甘くて濃厚なフローズンマンゴーマルガリータ。サワークリームとチリコンカンを乗せた定番のクラシックナチョスと共に。

天寅／3F

・メロンスパークリング 930円

・ホエー豚バラ天 ヨーグルト＆マンゴーソース 950円



旬の国産メロンを入れたスパークリングとホエー豚に合わせたヨーグルトとマンゴーのソースで、旨さを引き出した天ぷら。

※セットでご注文いただくと1,700円になります。

※ドリンクは終日提供、フードは14:00からの提供となります。

PHUKET ORIENTAL／3F

・バタフライピー モヒート

アルコール有 1,200円／アルコール無 1,000円

・生ハムとフルーツの生春巻き 1,600円

生ハムの塩気とマンゴーの甘みがクセになる生春巻き。ラムベースにライムとミントのカクテルで後味爽やかに。初夏を彩る一押しのペアリング。

※ドリンクは終日提供、フードは16:30からの提供となります。

＜注目アイテム：「外に出て、本を読もう。Tシャツで。」＞

・Tシャツ：Classic Henley-neck Tee for COC 15,400円

HIBIYA CENTRAL MARKET・CABINET OF CURIOSITIES/3F

程よい厚みで着心地の良いヘンリーネックシャツ



・サングラス：gp-32 40,700円

HIBIYA CENTRAL MARKET・CONVEX/3F

普遍的なデザインのguepard × CONVEXコラボ

・Tシャツ：Standard Rue Madame Tシャツ 17,600円

刺繍入り、厚手コットンのユニセックスTシャツ



・キャップ：Charlie キャスケット 19,800円

A.P.C./2F

調節タグ付、日本製デニムの6パネルキャップ

「HIBIYA LIVE FESTIVAL 2026」開催概要

主催： 一般社団法人日比谷エリアマネジメント／東京ミッドタウン日比谷

助成： アーツカウンシル東京【芸術文化魅力創出助成】 ※対象事業：ステップライブ

後援： 千代田区

期間： 2026年4月25日（土）～5月31日（日）

概要： 都市型エンターテインメント・フェスティバルとして進化した「HIBIYA LIVE FESTIVAL 2026」。さまざまなジャンルのパフォーマンスや多彩なプログラムで「ライブ体験」の”感動”をお客様にお届けします。ミュージカルやオペラ、バレエなどの舞台芸術をオープンエアの下、無料で楽しめる「ステップショー」や実力派アーティストによる「ステップライブ」などのプログラムが目白押し。また、「音楽」にもフォーカスし、ジャズやマーチングバンドなどの音楽ライブを開催。



※詳細はWebサイト、公式Xをご覧ください



●オフィシャルサイトURL：

https://www.hibiya.tokyo-midtown.com/hibiya-live-festival/



●HIBIYA LIVE FESTIVAL 2026公式X（旧Twitter）アカウントURL：

https://x.com/hibiyafestival



●HIBIYA FES CHANNEL オフィシャルYouTube URL：

https://www.youtube.com/channel/UCR40B9BK-oyQT4si4slhJPg



東京ミッドタウン日比谷について

東京ミッドタウン日比谷は、オフィス、ショップ、レストラン、映画館などの施設が集まった複合施設です。

映画・演劇の街として知られる日比谷エリアの上質な文化や、日比谷公園が隣接する自然豊かな環境を活かし、未来志向の新たな体験や、お客様の感性を刺激する新たな価値の提供を目指しています。https://www.hibiya.tokyo-midtown.com/jp/about

三井不動産グループのサステナビリティについて

三井不動産グループは、「共生・共存・共創により新たな価値を創出する、そのための挑戦を続ける」という「＆マーク」の理念に基づき、「社会的価値の創出」と「経済的価値の創出」を車の両輪ととらえ、社会的価値を創出することが経済的価値の創出につながり、その経済的価値によって更に大きな社会的価値の創出を実現したいと考えています。



2024年4月の新グループ経営理念策定時、「ＧＲＯＵＰ MATERIALITY（重点的に取り組む課題）」として、「１．産業競争力への貢献」、「２．環境との共生」、「３．健やか・活力」、「４．安全・安心」、「５．ダイバーシティ＆インクルージョン」、「６．コンプライアンス・ガバナンス」の６つを特定しました。これらのマテリアリティに本業を通じて取組み、サステナビリティに貢献していきます。

【参考】

・「グループ長期経営方針」

https://www.mitsuifudosan.co.jp/corporate/innovation2030/

・「グループマテリアリティ」

https://www.mitsuifudosan.co.jp/esg_csr/approach/materiality/

・「＆ EARTH for Nature」

https://www.mitsuifudosan.co.jp/business/development/earth/for-nature/

また、2025年4月に、街づくりにおける環境との共生宣言「&EARTH for Nature」を策定し、「環境」を自然と人・地域が一体となったものと捉え、豊かな「環境」を広げ、未来の世代へつなぐ街づくりを推進しています。本宣言における重点課題として、「緑を守り育む」「水の魅力を生かす」「生態系を豊かにする」「地域の想いをつなぐ」「自然資源を循環させる」の5つを定めています。本リリースの取り組みは、「&EARTH for Nature」における重点課題の1つに貢献しています。