首都高・圏央道の各IC、および国道16・17号に近接する首都圏広域配送拠点「LOGIBASE 上尾」竣工・満床稼働

三井物産都市開発株式会社

三井物産都市開発株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：土原伸）は上尾市中新井にて開発

した「LOGIBASE 上尾」の竣工をお知らせします。

本物件は、首都高や圏央道等の各ICが利用可能であり、国道16号・17号等の主要な幹線道路にも近接した広域配送に適した物流立地です。同年5月よりテナント様にて一棟利用頂くことが決定しております。

当社は今後も三井物産グループの国内不動産開発事業を担う会社として、企業活動のニーズに応える物流施設適地を見定め、物流施設開発事業を進めて参ります。

※当社の物流施設開発事業の詳細につきましてはこちら(https://www.mbtk.co.jp/business/housing/?utm_source=prtimes&utm_medium=pr)のサイトをご確認下さい。

首都圏広域配送拠点に適した上尾市中新井

【建物概要】

竣工：2026年4月

所在地 ：埼玉県上尾市中新井坊山499-6

アクセス ：圏央道「桶川北本」ICより約8.0km

JR高崎線「上尾」駅より4.0km

敷地面積 ： 7,051.59平方メートル （2,133.10坪）

延床面積 ：14,427.36平方メートル （4,364.27坪）

構造規模 ：鉄骨造、地上4階建

設計施工 ：鈴与建設株式会社

4月22日（水）に竣工式を実施し、お引き渡しを行いました

位置図

2026年4月22日（水）には竣工式を執り行い、4月30日付にて竣工引き渡しを迎えました。セレモニーには弊社関係者も参加し、厳かに施設の門出をお祝いいたしました。

LOGIBASE【ロジベース】は、三井物産都市開発の物流施設ブランドです。

竣工式の様子

ネーミングには、三井物産グループの物流ネットワークを活用し、社会・産業・企業にとっての物流インフラ基盤“BASE”の整備・更新を通してよりよい社会の実現に貢献するという意味が込められています。利用者ニーズを的確につかみ、物流機能・物流サービスの高度化・多様化に応える物流インフラ基盤としてのハード＆ソリューションを提供し、企業の経営戦略に新しい価値を創造します。

【 お問い合わせ先】

三井物産都市開発株式会社（URL：https://www.mbtk.co.jp/）

開発事業推進部 担当 Mail: LOGIBASE_infoTKZRD@mitsui.com