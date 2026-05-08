福祉業界以外の企業も歓迎！「自立支援機器を活用する就労支援プロジェクト」説明会を全国5会場で開催

株式会社シード・プランニング

株式会社シード・プランニング（本社：東京都文京区、代表取締役社長：梅田 佳夫）は公益財団法人テクノエイド協会との連携のもと、厚生労働省より助成を受け、「令和8年度 自立支援機器を活用する就労支援プロジェクト」を実施します。これに伴い、本プロジェクトの概要や応募方法等を紹介する説明会を、全国5会場で開催します。



本事業は障害をお持ちの方々の一般就労を促進するため、障害者自立支援機器の活用を推進する実証事業です。



【製造事業者様】、【障害者を雇用している一般企業様】、【仲介者様】で構成される評価チームを公募し、実証評価を通じて、支援機器の開発及び普及啓発の加速、障害者等の就労を促進することを目的としています。また採択されたチームには事業実施にかかる費用の一部を補助いたします。



この度プロジェクトの事業内容及び公募に関する説明会を、北海道・宮城・東京・大阪・福岡の会場で開催します。

説明会では、厚生労働省による「自立支援機器実証・普及支援モデル事業」の説明に加え、テクノエイド協会より公募概要、応募書類作成時の留意点等を説明します。また、実証評価計画の作成にあたってのポイント・留意点についても説明し、説明会終了後には個別相談会も実施するので、ご興味・関心をお持ちの皆様は是非お申込みください。

1.北海道会場 /令和8年5月18日（月）13:30～15:00 TKPガーデンシティ PREMIUM札幌駅南口

2.宮城会場 / 令和8年5月19日（火）13:30～15:00 TKPガーデンシティ PREMIUM仙台西口

3.東京会場 / 令和8年5月21日（木）13:30～15:00 ベルサール八重洲

4.大阪会場 / 令和8年6月2日（火）13:30～15:00 ハービスHALL

5.福岡会場 / 令和8年6月4日（木）13:30～15:00 TKPガーデンシティ 博多新幹線口



●説明会のお申し込み

https://www1.techno-aids.or.jp/robot/maker/index.php?fmd=147

※参加申込期日：令和8年6月3日（水）17時まで

◆「自立支援機器を活用する就労支援プロジェクト」の背景と目的

近年、障害のある方のニーズは多様化・複雑化しており、個々の特性に応じた最適な支援機器の選定や導入には、依然として多くの課題が存在しています。



このような状況を踏まえ、本事業では、障害者の一般就労支援に資する機器の開発・改良に対する補助を行うとともに、就労場面における支援機器利活用の重要性について普及啓発を図ることを目的とし、自立支援機器の製造事業者様、障害者雇用に取り組まれる企業様、ならびに就労支援を担う仲介者の皆様にチームを組んでいただき、実際に支援機器をご使用いただく中で、その効果や改良点についてモニター評価を実施するものとなります。



モニター評価の結果については広く共有させていただき、支援機器の開発・普及を加速させ、ひいては障害のある方の就労促進を目指してまいります。



下記の通りモニター評価にご協力いただけるチームを公募いたしますので、ご検討くださいませ。



※本事業における「仲介者」とは、障害者の障害特性や使用環境を踏まえ、支援機器の適合・調整や実証評価の計画作成と実施を行う者を指します。具体的には、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士等の福祉医療専門職、リハビリテーションエンジニア、ジョブコーチ、「支援ネットワーク」に参画している専門職 等を想定しています。（製造事業者による仲介者の兼務は認めません）

◆「自立支援機器を活用する就労支援プロジェクト」募集概要

●評価チームを公募

本事業では、一般企業等の実証評価の場で支援機器の実証評価を適切かつ円滑に実施するため、【製造事業者】、【仲介者】、【障害者を雇用している一般企業】にて構成された評価チームを公募します。選定させていただいたチームの皆様には、実際に支援機器をご活用いただき、その効果や改善点について評価していただくこととなります。

※応募時点で事前にチーム編成されている必要があります。



●支援機器の実証評価に係る費用を補助

本事業は、厚生労働省からの助成を受け、公益財団法人テクノエイド協会との連携のもと実施します。採択された企業様・団体様には、支援機器の実証にかかる費用の一部が補助されます。

◆公募説明会を全国5都市で開催

本事業の詳細や応募方法などをご説明する「公募説明会」を、以下のとおり開催いたします。本プロジェクトの応募にあたり、本説明会の参加は必須ではありませんが、可能な限りご参加ください。また説明会終了後に個別相談会を実施します。



なお本事業では、製造事業者様、仲介者様、障害者雇用企業・団体様の三者によるチーム編成を基本としておりますが、現時点でチームを組まれていない皆様の参加も心より歓迎いたします。公募説明会では、参加者様同士の交流の機会も設けており、チーム形成の一助となる可能性があります。



※参加を希望する方は、以下のお申込みサイトより事前登録をお願いします。

※東京会場の模様を後日ビデオ配信する予定です。

●公募説明会

1.北海道会場

開催日時：令和8年5月18日（月）13:30～15:00

開催場所： TKPガーデンシティ PREMIUM札幌駅南口

2.宮城会場

開催日時：令和8年5月19日（火）13:30～15:00

開催場所： TKPガーデンシティ PREMIUM仙台西口

3.東京会場

開催日時：令和8年5月21日（木）13:30～15:00

開催場所： ベルサール八重洲

4.大阪会場

開催日時：令和8年6月2日（火）13:30～15:00

開催場所： ハービスHALL

5.福岡会場

開催日時：令和8年6月4日（木）13:30～15:00

開催場所： TKPガーデンシティ 博多新幹線口

参加費

無料

参加対象者

支援機器の製造・販売事業者、障害者福祉にかかる業務に従事する方、障害者を雇用する（検討を含む）企業、研究者等

※対象となる支援機器は、障害種別にとらわれず、全ての障害者の就労や就労関連活動を支援する機器であり、システム、アプリ、ソフトウェアも含まれます。具体的には、コミュニケーション支援、遠隔就労支援、業務の効率化、通勤や身支度等を支援する機器等が対象です。

事業詳細

https://www.techno-aids.or.jp/shuro_support2026.shtml

お申込み

https://www1.techno-aids.or.jp/robot/maker/index.php?fmd=147

※参加申込期日：令和8年6月3日（水）17時まで

◆「自立支援機器を活用する就労支援プロジェクト」に関する問い合わせ

本プロジェクトに関するお問い合わせ

担当：荒川、釆本（うねもと）

E-mail : jissho@techno-aids.or.jp