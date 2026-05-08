TVアニメ「NARUTO-ナルト-」× 喜多方ラーメンの「河京」 「NARUTO-ナルト- 一楽ラーメン」が登場！5月11日より販売開始！
喜多方ラーメンを製造販売する、株式会社河京（本社：福島県喜多方市 代表取締役：佐藤 健太郎）は、この度TVアニメ「NARUTO-ナルト-」をイメージした、「NARUTO-ナルト- 一楽ラーメン」を 2026年5月11日（月）0:00より公式オンラインショップにて販売開始いたします。
「NARUTO-ナルト- 一楽ラーメン」は、「NARUTO-ナルト-」に登場する「一楽」のラーメンを イメージしたとんこつ味のラーメンと、ナルト・サスケ・サクラをイメージしたオリジナルどんぶりがノベルティとして付属する、ラーメンセットとなっております。
ナルト、サスケ、サクラがラーメンを食べる姿を描いた、描き下ろしイラストを使用したオリジナルパッケージとなっております。
「NARUTO-ナルト-」の世界をご自宅でお気軽にお楽しみください。
◯名称：NARUTO-ナルト- 一楽ラーメン ～ナルトver.～
NARUTO-ナルト- 一楽ラーメン ～サスケver.～
NARUTO-ナルト- 一楽ラーメン ～サクラver.～
◯価格：各2,400円（税込）
コンプリートセット7,200円（税込）
◯内容物：「NARUTO-ナルト-」オリジナルどんぶり ×1
麺120g ×1
とんこつスープ32g ×1
◯販売ページ：https://shop.kawakyo.co.jp/f/collabo/NARUTO
※商品写真やスペックは実際の商品とは異なる場合がございます。
購入特典
ナルト、サスケ、サクラ3人それぞれをイメージしたどんぶり３種類が各１つずつパッケージに合わせて付属しております。
「NARUTO-ナルト-」に登場する「一楽」のラーメンをイメージしたとんこつ味のラーメンをどんぶりとともにお楽しみいただけます。
【NARUTO-ナルト-】
「週刊少年ジャンプ」にて連載していた、岸本斉史による少年漫画。
1999年の連載開始からまたたく間に人気を博し、2014年に700回をもって連載終了。
主人公の忍者うずまきナルトが、ライバルとの死闘や過去の因縁を乗り越えて木ノ葉隠れの里の長・火影(ほかげ)を目指す姿が世界中で人気を博し、60以上の国と地域で展開する単行本の累計発行部数は2億5000万部を突破。
2002年からテレ東系列にてTVアニメが放送され、2007年からは『NARUTO-ナルト- 疾風伝』として2017年3月まで放送。2022年10月にはテレビ放送20周年を迎えた。
劇場版アニメも11作を公開。TVアニメは現在世界145以上の国と地域で展開され、世界中から愛されている国民的作品である。
アプリ、ゲーム、グッズなどの数々の展開のほか、展覧会や2.5次元ミュージカル、音楽フェス、歌舞伎などその展開は多岐にわたる。
(C)岸本斉史 スコット／集英社・テレビ東京・ぴえろ
TVアニメ「NARUTO-ナルト-」
公式サイト：https://naruto-official.com/
【株式会社 河京】
昭和31年、 福島県喜多方市にて山菜加工の製造販売を開始し、 きのこの缶詰の加工・販売を経て、 喜多方ラーメンの麺の製造・販売を開始しました。以来、 麺の製造販売から、お客様に「おいしい」と「感動」をお届けするために、 安心安全、個性豊かな地場産品の開発製造に取り組んでいます。
会社名：株式会社河京
所在地：〒966-0902福島県 喜多方市松山町村松字常盤町 2681
代表者：佐藤健太郎
設立：昭和61年6月3日（創業：昭和31年）
URL： https://kawakyo.co.jp/
オンラインショップ：
https://shop.kawakyo.co.jp/
事業内容：喜多方ラーメンの製造・販売