『テスト自動化を提案しても通らない―― スクリプト作成・保守コストが壁になる現場』というテーマのウェビナーを開催

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■テスト自動化の必要性は高まる一方、提案・導入が進まないSIerの現場

品質要求の高度化や短納期化、アジャイル開発の普及により、テスト自動化の必要性はこれまで以上に高まっています。特にSIerにおいては、継続的な品質担保や回帰テストの効率化に向けて、自動化を前提とした提案が求められる場面も増えています。

一方で、「自動化の必要性は理解しているが、実際の提案には踏み出せない」「PoC止まりで終わり、本番案件に展開できない」といった声も多く、現場では手動テスト中心の運用から抜け出せていないケースが少なくありません。結果として、自動化を差別化要素として活かしきれず、提案・受注の機会損失につながっているのが実情です。



■スクリプト作成・保守コストが見積・承認の壁となり、提案が通らない構造

テスト自動化が進まない最大の要因は、スクリプト作成および保守にかかるコストの大きさにあります。自動化の初期構築だけでなく、UI変更や仕様変更に伴う修正工数が継続的に発生するため、見積段階でコストが膨らみ、顧客の承認を得られないケースが多く見られます。

また、スクリプト作成やメンテナンスが特定スキルを持つ要員に依存しやすく、プロジェクトごとに品質や粒度がばらつく、手動テスト資産を再利用できない、といった課題も重なります。その結果、「自動化したいが提案できない」「結果として手動テストに留まる」という構造が常態化しています。



■AI活用によりスクリプト作成・保守負荷を抑え、提案可能な自動化に変える実践アプローチ

本セミナーでは、こうした課題に対し、AIを活用した新しいテスト自動化アプローチをご紹介します。手動テストで取得したビデオ証跡からのスクリプト生成に加え、自然言語による指示からのスクリプト作成や、UI変更時にテストを自動で適応・修復する自立型の自己修復機能などにより、従来大きな負担となっていたスクリプト作成・保守工数を大幅に削減します。

これにより、自動化の立ち上げを短期間で実現し、見積の現実性を高めることで、顧客に提案しやすい形へと転換します。さらに、実際のプロジェクトにおける活用シナリオやデモを通じて、短期間で高付加価値なテストサービスを提供し、案件拡大につなげるための具体的な進め方を解説します。



■こんな方におすすめ

・テスト自動化を提案したいが、コスト面で顧客承認が得られない方

・スクリプト作成・保守負荷が高く、自動化が定着していない方

・手動テスト資産を活かした効率的な自動化手法を探している方

・回帰テストの負荷が高く、案件拡大や品質向上に課題を感じている方

・テスト自動化を差別化サービスとして確立したいSIerの方





■主催・共催

Panaya Japan

■協力

株式会社オープンソース活用研究所

マジセミ株式会社

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