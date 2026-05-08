「原子力関連政策の最新動向」と題して、経済産業省 資源エネルギー庁 電力・ガス事業部 原子力政策課 課長補佐 伊藤 優理氏によるセミナーを2026年6月8日(月)に開催!!

株式会社 新社会システム総合研究所

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原子力関連政策の最新動向

～次世代炉導入の方向性と原子力活用に向けて～

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新社会システム総合研究所は

公益財団法人 原総合知的通信システム基金(大阪府大阪市 代表理事 原 健人)

との業務受託により最先端のＩＣＴ情報を発信しております。

[セミナー詳細]

https://www.ssk21.co.jp/S0000103.php?spage=pt_26323

[講 師]

経済産業省 資源エネルギー庁 電力・ガス事業部

原子力政策課 課長補佐 伊藤 優理 氏

[日 時]

２０２６年６月８日（月） 午後１時～３時

[受講方法]

■会場受講

ＳＳＫ セミナールーム

東京都港区西新橋２-６-２ ザイマックス西新橋ビル４Ｆ

■ライブ配信 (Zoomウェビナー)

■アーカイブ配信（２週間、 何度でもご都合の良い時間にご視聴可）

[重点講義内容]

日本の厳しいエネルギー情勢や電力需要の増加、脱炭素電源の必要性の高まりを背景とした、原子力の再稼働の意義と、次世代炉導入に向けた今後の方向性についてご説明します。また、そのような原子力活用に向けた事業環境整備についてに加え、核燃料サイクル確立に向けた政府の取組についても説明します。

１．我が国のエネルギーを巡る現状

２．既設炉の最大限活用と次世代革新炉の開発・設置

３．原子力を長期活用するための事業環境整備

４．バックエンドプロセスの加速化

５．質疑応答／名刺交換

【事務局】

新社会システム総合研究所

東京都港区西新橋２-６-２ ザイマックス西新橋ビル４Ｆ

Email: info@ssk21.co.jp

TEL: 03-5532-8850

FAX: 03-5532-8851

URL: https://www.ssk21.co.jp

【新社会システム総合研究所(SSK)について】

新社会システム総合研究所(SSK)は、1996年12月6日に設立、創業以来28年以上 法人向けビジネスセミナーを年間約500回企画開催する情報提供サービスを主な事業としております。

SSKセミナーは、多様化するビジネス環境下で、ハイレベルな経営戦略情報、マーケティング情報、テクノロジー情報等をスピーディーに提供し、事業機会の創出に貢献することを目的としております。

また、セミナー事業を軸に多様なビジネスを展開しており、セミナー企画運営代行サービス・講師派遣、BtoB広告・受託調査・市場調査レポート販売・セミナーオンデマンド販売等お客様の事業の成功・拡大に必要な情報、サービスを提供しております。

SSKは常に最先端の情報を発信し、お客様の戦略パートナーであり続けます。