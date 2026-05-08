「原子力関連政策の最新動向」と題して、経済産業省 資源エネルギー庁 電力・ガス事業部 原子力政策課 課長補佐 伊藤 優理氏によるセミナーを2026年6月8日(月)に開催!!

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株式会社　新社会システム総合研究所

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原子力関連政策の最新動向


～次世代炉導入の方向性と原子力活用に向けて～


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新社会システム総合研究所は


公益財団法人 原総合知的通信システム基金(大阪府大阪市 代表理事 原 健人)


との業務受託により最先端のＩＣＴ情報を発信しております。



[セミナー詳細]


https://www.ssk21.co.jp/S0000103.php?spage=pt_26323



[講　師]


経済産業省　資源エネルギー庁　電力・ガス事業部


原子力政策課　課長補佐　伊藤　優理　氏



[日　時]


２０２６年６月８日（月）　午後１時～３時



[受講方法]


■会場受講


　ＳＳＫ セミナールーム


　東京都港区西新橋２-６-２　ザイマックス西新橋ビル４Ｆ


■ライブ配信 (Zoomウェビナー)


■アーカイブ配信（２週間、 何度でもご都合の良い時間にご視聴可）



[重点講義内容]


日本の厳しいエネルギー情勢や電力需要の増加、脱炭素電源の必要性の高まりを背景とした、原子力の再稼働の意義と、次世代炉導入に向けた今後の方向性についてご説明します。また、そのような原子力活用に向けた事業環境整備についてに加え、核燃料サイクル確立に向けた政府の取組についても説明します。



１．我が国のエネルギーを巡る現状


２．既設炉の最大限活用と次世代革新炉の開発・設置


３．原子力を長期活用するための事業環境整備


４．バックエンドプロセスの加速化


５．質疑応答／名刺交換





【事務局】


新社会システム総合研究所


東京都港区西新橋２-６-２ ザイマックス西新橋ビル４Ｆ


Email: info@ssk21.co.jp


TEL: 03-5532-8850


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【新社会システム総合研究所(SSK)について】


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