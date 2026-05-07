『アサヒ おいしい水 天然水 ソルティグレフル』5月19日発売

アサヒ飲料株式会社

アサヒ飲料株式会社（本社 東京、社長 近藤佳代子）は、『アサヒ おいしい水 天然水 ソルティグレフル』を5月19日から発売します。

『アサヒ おいしい水 天然水 ソルティグレフル』は、深い地層でゆっくりろ過された天然水にグレープフルーツの風味を加えた清涼飲料水です。塩とビタミンCを配合しており、すっきりとした甘酸っぱさが特長で熱中症対策（食塩相当量0.11g/100ml）に適しています。

パッケージは、グレープフルーツのイラストを大きく配置し、「ソルティグレフル」の文言を記載することで、商品特長を分かりやすく訴求しています。

「アサヒ おいしい水」ブランドは、「いい日、いい水。アサヒおいしい水」をブランドコンセプトに掲げています。地層でゆっくりろ過された深井戸水からつくられる「アサヒ おいしい水」を通じて、お客さまの心身が心地よく調和し潤いをもたらす生活に貢献していきます。

【商品概要】

商品名：アサヒ おいしい水 天然水 ソルティグレフル

容器・容量：PET600ml

希望小売価格：175円(税別)、189円(税込)

品目：清涼飲料水

発売日：5月19日

発売地域：全国