ショートドラマ「君のカラダに恋してる」FANY :Dにて５月１日（金）配信開始！数々のバラエティ番組を手掛けるシオンが制作プロデュース

株式会社シオン

株式会社シオン（本社：東京都千代田区、代表取締役会長 兼 社長：伊藤慎一）は、当社が制作プロデュースを手がけるショートドラマ作品『君のカラダに恋してる』を2026年５月１日（金）より動画配信サービス「FANY :D」にて配信開始しました。

【あらすじ】

筋トレで恋は鍛えられるのか？ 触れたのは、ダンベルじゃなくあなたの手心を鍛えるボーイズ・ラブストーリー

なんの取り柄もない冴えないサラリーマン・早乙女潤。そんな早乙女の唯一の趣味。それは…筋トレ。筋肉だけは裏切らないと鍛え続ける日々だったが、突如「君の筋肉ほっとけない！」とジムオーナー・一文字姿煌に声をかけられる。これは恋の始まりか？そして意味深に微笑むバーのマスター・野田クリスタルの正体とは？

【作品概要】

■タイトル：FANY:D 『君のカラダに恋してる』

■キャスト

宍戸利鮮

桜庭 大翔

野田クリスタル（マジカルラブリー）

大石ライアン大祐

松下遼太郎（バリカタ友情飯）

YUTARO

井下大活躍

千葉ゴウ（入間国際宣言）

松本勇馬（スカイサーキット）

リボルバー・ヘッド

肉限界（エナジー生活）

ハタノハタ

他、吉本芸人 多数出演

■監督 吉仲哲也（シオン）

助監督 加藤杏（シオン）

◼️エグゼクティブ・プロデューサー 志村一隆（FANY Studio）

◼️プロデューサー

濱中健太（吉本興業）菅原めぐみ（シオン） 冨田大介（シオン）

◼️脚本 表情豊

◼️企画 山田泰葉

◼️制作プロダクション 株式会社シオン https://sionnet.co.jp

■配信プラットフォーム：FANY:D https://fany-d.com/

「FANY :D」アプリDL

http://adapp.onelink.me/nbb0/jitgwhho

■配信日：2026年５月１日(金)～

＜出演者コメント＞

■宍戸利鮮（早乙女潤 役）

「初主人公・初BLで最初緊張しましたし、台本読んでこれ僕出来るのかな？って思ったんですけど、みなさん温かくて、皆さんに救われながら演じることができました。僕の筋肉のこだわりは胸ですね。作品の見どころは、やっぱり筋肉です」

■桜庭 大翔（一文字姿煌 役）

「一文字姿煌のカリスマ性を出せる様に頑張りました。私のオススメの筋肉は上腕二頭筋。５００パーセント仕上がってます。作品の見どころは、葛藤だったり、感情の揺れだったり、その全てに筋肉が絡んでいる。そんな作品はなかなか無いと思います。筋肉に翻弄される人生、ぜひ楽しんで頂けると思います」

■野田クリスタル（バーのマスター 役）

「私はバーのマスターをやらせてもらったんですけど、常に台本をバーカウンターの下に隠して置くことができて、セリフを覚えなくていい素晴らしい役を頂きました。作品の見どころは、とにかく凄まじい演技力。セリフ量。そしてみなさんの素晴らしい筋肉。これが一番なのではないでしょうか。そして、我がクリスタルジムのマッチョ達もチラチラと映ってるので、そこにも注目してほしいですね。」

【FANY:Dとは】

「FANY :D」は1話1～3分程度で、冒頭数話無料でご視聴頂きその後都度課金となる縦型ショートドラマアプリです。

公式サイト https://fany-d.com/

【株式会社シオンについて】

テレビ番組制作３０年以上の経験から培った企画力・制作力・キャスティング力を活かし、数多くの大ヒット番組を制作し、ギャラクシー賞やATP最優秀賞など受賞歴多数。

近年はデジタル領域にも事業を拡大し、バラエティ番組制作で培った繋がりや技術・マーケティングスキルで様々な企業様へ『「バラエティ化プロデュース(R)️」動画制作サービス』・『タレントキャスティングサービス』の提供も開始。

動画コンサルティング・企業動画・CM・配信事業・タレントキャスティングサービス など、より専門性の高い技術とノウハウをテレビ局・広告代理店・一般企業様へ提供しています。

■所在地：東京都千代田区有楽町2-10-1 東京交通会館10階

代表取締役会長 兼 社長：伊藤 慎一

事業内容：テレビ番組および企業動画やCMの企画・制作、配信事業、動画コンサルティング、タレントキャスティング など

〈提供サービス〉

・タレント∞リンク（タレントキャスティング）

・企業向けコンテンツ制作

・企業密着ドキュメンタリー動画

・素材まるごとリメイク

・丸投げTube（YouTube運用・制作）

・Short-ON（縦型ショート動画）

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お問い合わせ：https://sionnet.co.jp/contact/

会社案内資料ＤＬ：https://sionnet.co.jp/guidance_download/

TEL：03-6206-3080

■シオン公式 note：https://note.com/sionnet