ショートドラマ「君のカラダに恋してる」FANY :Dにて５月１日（金）配信開始！数々のバラエティ番組を手掛けるシオンが制作プロデュース

写真拡大 (全10枚)

株式会社シオン

株式会社シオン（本社：東京都千代田区、代表取締役会長 兼 社長：伊藤慎一）は、当社が制作プロデュースを手がけるショートドラマ作品『君のカラダに恋してる』を2026年５月１日（金）より動画配信サービス「FANY :D」にて配信開始しました。




【あらすじ】


筋トレで恋は鍛えられるのか？　触れたのは、ダンベルじゃなくあなたの手心を鍛えるボーイズ・ラブストーリー



なんの取り柄もない冴えないサラリーマン・早乙女潤。そんな早乙女の唯一の趣味。それは…筋トレ。筋肉だけは裏切らないと鍛え続ける日々だったが、突如「君の筋肉ほっとけない！」とジムオーナー・一文字姿煌に声をかけられる。これは恋の始まりか？そして意味深に微笑むバーのマスター・野田クリスタルの正体とは？





【作品概要】


■タイトル：FANY:D 『君のカラダに恋してる』


■キャスト


宍戸利鮮


桜庭 大翔


野田クリスタル（マジカルラブリー）


大石ライアン大祐


松下遼太郎（バリカタ友情飯）


YUTARO


井下大活躍


千葉ゴウ（入間国際宣言）


松本勇馬（スカイサーキット）


リボルバー・ヘッド


肉限界（エナジー生活）


ハタノハタ



他、吉本芸人 多数出演




■監督　吉仲哲也（シオン）


　助監督　加藤杏（シオン）


◼️エグゼクティブ・プロデューサー 志村一隆（FANY Studio）


◼️プロデューサー


濱中健太（吉本興業）菅原めぐみ（シオン） 冨田大介（シオン）


◼️脚本 表情豊


◼️企画 山田泰葉



◼️制作プロダクション　株式会社シオン　https://sionnet.co.jp



■配信プラットフォーム：FANY:D　https://fany-d.com/



「FANY :D」アプリDL


http://adapp.onelink.me/nbb0/jitgwhho



■配信日：2026年５月１日(金)～



＜出演者コメント＞





■宍戸利鮮（早乙女潤 役）


「初主人公・初BLで最初緊張しましたし、台本読んでこれ僕出来るのかな？って思ったんですけど、みなさん温かくて、皆さんに救われながら演じることができました。僕の筋肉のこだわりは胸ですね。作品の見どころは、やっぱり筋肉です」






■桜庭 大翔（一文字姿煌 役）


「一文字姿煌のカリスマ性を出せる様に頑張りました。私のオススメの筋肉は上腕二頭筋。５００パーセント仕上がってます。作品の見どころは、葛藤だったり、感情の揺れだったり、その全てに筋肉が絡んでいる。そんな作品はなかなか無いと思います。筋肉に翻弄される人生、ぜひ楽しんで頂けると思います」





■野田クリスタル（バーのマスター 役）


「私はバーのマスターをやらせてもらったんですけど、常に台本をバーカウンターの下に隠して置くことができて、セリフを覚えなくていい素晴らしい役を頂きました。作品の見どころは、とにかく凄まじい演技力。セリフ量。そしてみなさんの素晴らしい筋肉。これが一番なのではないでしょうか。そして、我がクリスタルジムのマッチョ達もチラチラと映ってるので、そこにも注目してほしいですね。」






【FANY:Dとは】


「FANY :D」は1話1～3分程度で、冒頭数話無料でご視聴頂きその後都度課金となる縦型ショートドラマアプリです。


公式サイト　https://fany-d.com/




【株式会社シオンについて】


テレビ番組制作３０年以上の経験から培った企画力・制作力・キャスティング力を活かし、数多くの大ヒット番組を制作し、ギャラクシー賞やATP最優秀賞など受賞歴多数。


近年はデジタル領域にも事業を拡大し、バラエティ番組制作で培った繋がりや技術・マーケティングスキルで様々な企業様へ『「バラエティ化プロデュース(R)️」動画制作サービス』・『タレントキャスティングサービス』の提供も開始。


動画コンサルティング・企業動画・CM・配信事業・タレントキャスティングサービス など、より専門性の高い技術とノウハウをテレビ局・広告代理店・一般企業様へ提供しています。



■所在地：東京都千代田区有楽町2-10-1 東京交通会館10階


代表取締役会長 兼 社長：伊藤 慎一


事業内容：テレビ番組および企業動画やCMの企画・制作、配信事業、動画コンサルティング、タレントキャスティング など



〈提供サービス〉


・タレント∞リンク（タレントキャスティング）


・企業向けコンテンツ制作


・企業密着ドキュメンタリー動画


・素材まるごとリメイク


・丸投げTube（YouTube運用・制作）


・Short-ON（縦型ショート動画）


https://sionnet001-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/contents-hozon_sionnet001_onmicrosoft_com/IQAHpPPjtQBaR5bLMyFoXdqKAR25laplLxElCqfB15R_jmI?e=q1KMBK



お問い合わせ：https://sionnet.co.jp/contact/


会社案内資料ＤＬ：https://sionnet.co.jp/guidance_download/


TEL：03-6206-3080


■シオン公式 note：https://note.com/sionnet