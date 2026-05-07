【九州初上陸】ドキュメンタリー映画『RETURNEES（リターニーズ）』、5/8より福岡・KBCシネマにて1週間限定ロードショー

認定NPO法人テラ・ルネッサンスKBCシネマにて上映告知中

アジア・アフリカ・ウクライナで紛争被害者の自立支援を行う認定NPO法人テラ・ルネッサンス（理事長：吉田真衣、本部：京都府京都市）は、当会の元子ども兵の社会復帰支援活動を追ったドキュメンタリー映画『RETURNEES（リターニーズ）』が、2026年5月8日（金）から福岡KBCシネマにて、九州で初めて上映されることをお知らせします。

さらに、5月9日（土）は、福岡出身であり、テラ・ルネッサンス創設者、理事の鬼丸昌也によるトークイベント付き上映が予定されています。

テラ・ルネッサンスは佐賀県にも事務所を構えており、九州と深いゆかりを持つ団体です。世界の紛争地で起きている現実を、“遠い国の話”ではなく、自分たちの問題として考えるきっかけを、九州の地から届けられることをうれしく思っています。



KBCシネマ オンライン予約はこちらから

https://kbc-cinema.com/pages/movies/returnees(https://kbc-cinema.com/pages/movies/returnees)

映画公式ページ

https://returnees.ndn-news.co.jp/(https://returnees.ndn-news.co.jp/)

(C)日本電波ニュース社 2026年／日本／102分／DCP／5.1ch監督・撮影・編集：菊地啓｜プロデューサー：上田未生｜製作：日本電波ニュース社

■ RETURNEES（リターニーズ）とは――人間性を奪われた「帰還者」たちの再起を追う

「11歳で誘拐され、人殺しをさせられた」

「子ども兵だった僕に、帰れる場所はありますか？」

本作は、アフリカ・ウガンダで20年以上続いた内戦の中で、幼い頃に武装勢力「神の抵抗軍（LRA）」に誘拐され、「子ども兵」にされた人々のその後を追った102分のドキュメンタリー映画です。

ウガンダでは、3万人以上の子どもたちがLRAに誘拐され、戦闘や強制結婚を強いられました。コンゴなどの周辺国では、いまだに子どもの誘拐が続いています。

日本のNPO法人テラ・ルネッサンスは、LRAから脱走し、あるいは負傷して保護された「子ども兵」の社会復帰支援活動を、21年間現地で行ってきました。現在、活動は、動員解除の呼びかけへと発展しています。2023年9月には、呼びかけに応えて141人が戻ってくるという大型帰還を成し遂げました。

本作では、リターニーズと呼ばれる帰還者たちに寄り添い続ける、テラ・ルネッサンス海外事業部長・小川真吾の活動に、2年間にわたり密着取材。ウガンダ北部にある支援施設「スマイルハウス」にて、帰還者たち一人ひとりの日常と再起の軌跡を映し出しています。

コンゴから元子ども兵の少年を保護し施設へ連れ帰る、テラ・ルネッサンスの小川真吾。小川は21年間ウガンダに駐在。

観客の熱量により、全国へ

2月14日に渋谷のミニシアターで封切られ、2週間の上映期間中、1242人を動員。その熱量は全国へと波及し、東京（2か所）、神奈川、愛知、大阪での上映を経て、この度、九州・福岡へ初上陸を果たします。九州ではほかに、宮崎キネマ館（宮崎・近日上映）、桜坂劇場（沖縄・5/30～）の上映が決定しています。

■ 『荒野に希望の灯をともす』制作陣が手がけた重厚なドキュメンタリー

テラ・ルネッサンスは、本作について取材協力の立場にあります。

本作の制作および配給を担う日本電波ニュース社は、アフガニスタンで人道支援に尽力した福岡出身の医師、中村哲氏を追ったドキュメンタリー映画『荒野に希望の灯をともす』の制作会社としても知られています。

本作『RETURNEES』では、アフリカで元子ども兵の社会復帰支援と、草の根による紛争終結に取り組むテラ・ルネッサンスの活動に強く共鳴。「この活動を世に知らしめなくてはならない」という思いから、2年以上にわたる密着取材を経て、映画として公開されました。

■ 九州・福岡とのゆかり

今回の福岡上映は、テラ・ルネッサンスにとっても特別な意味を持っています。21年前、子ども兵問題に取り組むことを決意した、団体創設者の鬼丸昌也は福岡県出身。現在も福岡在住です。

また、テラ・ルネッサンスは佐賀県に事務所を構えており、東明館高校（基山町）と包括連携協定を結び、年間通じての平和教育を実施。探究学習の一環であるスタディツアーでは、高校生がウガンダを訪れ、元子ども兵と触れあうなど、次世代の平和の担い手の育成にも力を入れています。

こうした九州との深い繋がりを通じて、「遠い国の話ではない」現実を、地元福岡の皆様と分かち合えることを願っております。

テラ・ルネッサンス創設者・鬼丸昌也5月9日（土）は鬼丸昌也トークイベント付き上映

「私が生まれ育ったこの福岡で、この映画が届けられること。正直、胸がいっぱいです」

5月9日（土）の上映終了後には、テラ・ルネッサンス創設者、鬼丸昌也による特別トークイベントを開催します。映画で描かれた元子ども兵支援の最前線、現在進行形で続く紛争の実態、そして「今、私たちにできること」について語ります。映画鑑賞後の余韻の中で、来場者とともに平和について考える時間となります。

日時：2026年5月9日（土） 上映終了後（上映時間12:00~14:15）

登壇：認定NPO法人テラ・ルネッサンス 創設者 鬼丸昌也

■ 著名人からも反響 石原さとみさん、一青窈さんほか

本作には、俳優の 石原さとみさんをはじめ、多くの著名人から応援コメントが寄せられています。

石原さとみさんは、

「命を救うだけじゃない。小川さんは、奪われた心と未来を救い続けています。」

とコメント。さらに、

「どうか一刻も早く紛争が終わり、誰からも強制されず、自分の人生を自分の意思で選べる世界が訪れますように。」

と、映画に込められた願いへ共感を寄せています。

そのほかにも、歌手の一青窈さん、ジャーナリストの 堀潤さん、元ラグビー日本代表の 廣瀬俊朗さん、ノンフィクション作家の 高野秀行さんらが、本作へのメッセージを寄せています。



コメント全文は映画の公式サイトに掲載 ＞ https://returnees.ndn-news.co.jp/

■ 上映概要

映画『RETURNEES（リターニーズ）～元子ども兵 それぞれの再起～』

・会場：KBCシネマ（福岡県福岡市中央区那の津1-3-21）

・上映期間：2026年5月8日（金）～5月14日（木）

5月9日（土） トークイベント付き上映

・上映スケジュール・チケット購入：https://kbc-cinema.com/pages/movies/returnees

・映画公式サイト：https://returnees.ndn-news.co.jp/

ウガンダの社会復帰支援施設スマイルハウスにて

■ 映画の世界は、今この瞬間も――クラウドファンディング実施中

現在もウガンダ周辺国では、LRAの残党による活動が続いており、人々が襲われたり、帰還できない子ども兵や家族が存在しています。

テラ・ルネッサンスでは、LRAの平和的解体と元子ども兵たちの社会復帰を後押しするため、5月31日までクラウドファンディングを実施しております。

2026/4/13～2026/5/31まで目標5,000万円 市民の力で、紛争を終わらせる挑戦

プロジェクト詳細：「武器ではなく人生を。500人の帰還・紛争終結プロジェクト」

https://readyfor.jp/projects/returnees01/(https://readyfor.jp/projects/returnees01/)



■ この件に関するお問い合わせ（取材）について

認定NPO法人テラ・ルネッサンス

メール：contact@terra-r.jp（広報室）

電 話：075-741-8786（代表・折り返しいたします）

認定NPO法人テラ・ルネッサンス

「すべての生命が安心して生活できる社会の実現」を目的に、2001年に鬼丸昌也によって設立。現在では、カンボジア、ラオスでの地雷や不発弾処理支援、地雷埋設地域の生活再建支援、ウガンダ、コンゴ、ブルンジでの元子ども兵の社会復帰支援を実施。また、日本国内では、平和教育（学校や企業向けの研修）や、岩手県大槌町で大槌刺し子を運営。2022年にはハンガリー、ウクライナにおける避難民への支援を開始。主な受賞歴：地球市民賞（独立行政法人国際交流基金）、社会貢献者表彰（公益財団法人社会貢献支援財団）、日経ソーシャルイニシアチブ国際 部門賞ファイナリスト（日本経済新聞社）、 第４回ジャパンSDGsアワード 副本部長（外務大臣）賞（外務省）、第52回毎日社会福祉顕彰（毎日新聞東京・大阪・西部社会事業団）、第１回SDGsジャパンスカラシップ岩佐賞「平和の部」（公益財団法人岩佐教育文化財団）、第18回西日本国際財団アジア未来大賞（公益財団法人西日本国際財団）、第10回エクセレントNPO課題解決力賞（エクセレントNPOを目指そう市民会議）、ほか多数。国連経済社会理事会特殊協議資格NGO。



名称：特定非営利活動法人テラ・ルネッサンス

所在地：京都府京都市下京区五条高倉角堺町21番地jimukinoueda bldg. 403号室

URL：https://www.terra-r.jp

理事長：吉田 真衣

設立：2001年10月31日（2014年5月30日より認定NPO法人）

事業内容：『地雷』『小型武器』『子ども兵』の課題に対するアジア・アフリカでの支援活動、および国内での『平和教育』を中心とした啓発活動 など