提出日 (2026年05月01)、SDKI Analytics（本社：渋谷区、東京都）は、2026年と2035年の予測期間を対象とした「IGBT POWER MODULE MARKET(IGBTパワーモジュール市場)」に関する調査を実施しました。 市場調査レポートの詳細な洞察は、次の場所で入手できます： https://www.sdki.jp/reports/igbt-power-module-market/590642250 調査結果発表日： 2026年05月01 調査者: SDKI Analytics 調査範囲： 当社のアナリストは 532市場プレーヤーを対象に調査を実施しました。調査対象となったプレーヤーの規模はさまざまでしました。 調査場所: 北米 (米国およびカナダ)、ラテンアメリカ (メキシコ、アルゼンチン、その他のラテンアメリカ)、アジア太平洋地域 (日本、中国、インド、ベトナム、台湾、インドネシア、マレーシア、オーストラリア、その他のアジア太平洋地域)、ヨーロッパ(イギリス、ドイツ、フランス、イタリア、スペイン、ロシア、ノルディック、その他のヨーロッパ)、および中東とアフリカ (イスラエル、GCC 、北アフリカ、南アフリカ、その他の中東とアフリカ) 調査方法： 現地調査 232 件、インターネット調査 300 件 調査期間： 2026年2月 - 2026年3月 重要なポイント： この調査には、成長要因、課題、機会、最近の市場傾向を含む、IGBT POWER MODULE MARKET(IGBTパワーモジュール市場)の市場動態調査が含まれています。さらに、この調査では、市場の主要なプレーヤーの詳細な競争分析が分析されました。市場調査には、市場の分割と地域分析（日本とグローバル）も含まれます。 市場スナップショット SDKI Analyticsの分析調査分析によると、IGBT POWER MODULE MARKET(IGBTパワーモジュール市場)規模は2025年に約62.2億米ドルと記録され、2035年までに市場の収益は約111.8億米ドルに達すると予測されています。 さらに、市場は予測期間中に約6.1% の CAGR で成長する態勢が整っています。

市場概要

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SDKI AnalyticsによるIGBT POWER MODULE MARKET(IGBTパワーモジュール市場)の調査と分析によると、世界的な電気自動車（EV）の販売拡大に伴い、同市場は大幅な成長を遂げると予測されています。データサイト「Our World in Data」によれば、2024年に販売された新車の22%以上が電気自動車であり、今後数年間でその比率はさらに上昇すると見込まれています。 これに加え、乗用車以外の分野――具体的には電気バス、トラック、商用車、鉄道、地下鉄など――における電動化の進展も、IGBTパワーモジュールの需要を押し上げる要因となっています。これらのパワーモジュールは、トラクションインバータ、車載充電器、DC-DCコンバータなどに幅広く採用されています。 しかしながら、当社のIGBT POWER MODULE MARKET(IGBTパワーモジュール市場)に関する最新の分析および予測では、サプライチェーンの脆弱性や、半導体製造工場（ファブ）および特殊素材への依存度の高さが、予測期間における市場全体の成長を抑制する要因となる可能性があると指摘されています。

最新ニュース

当社の調査によると、IGBT POWER MODULE MARKET(IGBTパワーモジュール市場)の企業では最近ほとんど開発が行われていないことがわかりました。 これらは: • 2026年1月、CISSOIDはパワーモジュール製品群の拡充を発表し、UPSシステム、電源装置、モーターおよびモーション制御ソリューションを含む多岐にわたるアプリケーションに向けた先進的なハーフブリッジIGBTパワーモジュール「CMT-PLA1BL12300MA」を発売しました。 • 2024年4月、Fuji Electric Co., Ltd. (FE) は、風力と太陽光発電システムの電力変換器に使用可能な大容量産業用IGBTモジュール「HPnCシリーズ」を発売しました。

市場セグメンテーション

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当社のIGBT POWER MODULE MARKET(IGBTパワーモジュール市場)調査では、市場をデバイスタイプ別に基づいて、IGBTモジュールとディスクリートIGBTに分割されています。IGBTモジュールセグメントは、その高い電力密度に加え、複数の構成部品を統合できる利点や優れた熱管理性能を背景に、予測期間を通じて市場の圧倒的なシェアを占めると見込まれています。 さらに、電気自動車（EV）における採用の拡大や、再生可能エネルギーおよび電力系統システムに対する需要の高まりも、同セグメントの成長を後押ししています。

地域概要

当社のIGBT POWER MODULE MARKET(IGBTパワーモジュール市場)に関する分析によると、北米地域は予測期間を通じて、市場において大きなシェアを占めると見込まれています。その要因として、電気自動車（EV）の普及拡大、太陽光発電、風力発電所とエネルギー貯蔵システムへの投資増加、そして電力網やスマートインフラの近代化が継続的に進められている点が挙げられます。 一方、日本市場においては、2026ー2035年の間に顕著な成長が見込まれます。これは、自動車の電動化やハイブリッド車の普及浸透に加え、ロボット工学や精密製造分野における導入が活発化していることによるものです。さらに、エネルギー効率の向上やスマートグリッドの構築に対する注目の高まりも、同国におけるIGBT POWER MODULE MARKET(IGBTパワーモジュール市場)の成長を後押ししています。

IGBT POWER MODULE MARKET(IGBTパワーモジュール市場)の主要なプレーヤー

当社の調査レポートで述べたように、世界のIGBT POWER MODULE MARKET(IGBTパワーモジュール市場)で最も著名なプレーヤーは次のとおりです: • Infineon Technologies AG • onsemi • STMicroelectronics • Semikron Danfoss • Dynex Semiconductor これに加えて、日本市場のトップ 5 プレーヤーは次のとおりです: • Mitsubishi Electric Corporation • Fuji Electric Co., Ltd. • ROHM Co., Ltd. • Toshiba Electronic Devices & Storage • Hitachi Power Semiconductor Device, Ltd.

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会社概要：

SDKI Analyticsの目標は、信頼できる詳細な市場調査と洞察を提供することです。当社は、成長指標、課題、傾向、競争環境に関する詳細な市場レポートの調査と提供に重点を置くだけでなく、最大限の成長と成功に向けてお客様のビジネスを完全に変革することにも重点を置いています。当社の市場調査アナリストは、さまざまな業界や市場分野のあらゆる規模の企業と長年働いてきた経験に基づいています。 連絡先情報- お問い合わせフォーム： https://www.sdki.jp/contact/ 電話番号： +81 50 50509337 (900-18:00) (土日祝日を除く) URL: https://www.sdki.jp/

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