Cloud-Clone Corp.(本社：米国ヒューストン、中国武漢にISO認証生産拠点)は、食品安全分野における包括的な検出ソリューションを提供するため、マイコトキシン、農薬残留、動物用医薬品残留などの多様なリスク因子に対応する高品質な検出製品ポートフォリオを発表いたします。

同社は、分子生物学および免疫学を専門とするハイテク企業グループとして、1,200平方メートルのSPF実験動物施設を運営し、原材料から完成品までの垂直統合型研究開発・製造システムを確立しています。現在、3,000以上の分析対象物をカバーするELISAキットを提供しており、食品安全分野における主要な高リスク指標の精密な検査を実現しています。

Cloud-Clone Corp.は、ISO9001、ISO13485、ISO14001、CMAなどの権威ある認証を取得し、生体試薬業界における約20年の経験を有しています。その高精度・高感度な検出性能は、国家食品安全検査基準の厳しい要求に完全に適合しています。









■背景

食品安全は引き続き世界的な優先課題であり、世界各国の政府は規制の枠組みを強化し、食品サプライチェーン全体の基準を引き上げ続けています。国際的な食品貿易の拡大に伴い、マイコトキシン、農薬・動物用医薬品残留、汚染または低品質の油脂などのリスクが国境を越えて拡大しており、信頼性が高く効率的な検査の重要性はかつてないほど高まっています。

このような状況の中で、先進的な検出技術は食品の品質と公衆衛生を守るための必須ツールとなっています。Cloud-Clone Corp.は、バイオテクノロジーにおける深い専門知識を活用し、現代の食品安全における高まる需要に応える包括的な高品質検出ソリューションを提供しています。









■製品・サービス内容について

【包括的な食品安全検出能力】

Cloud-Clone Corp.は、分子生物学および免疫学分野におけるハイテク企業グループとして、生物学研究分野において完全な製品・サービスチェーンを確立しています。





・1,200平方メートルの標準化された実験動物施設を運営

・原材料から完成品までの垂直統合型研究開発・製造システムを構築

・3,000以上の分析対象物をカバーするELISAキットを提供

・農薬残留、動物用医薬品残留などの主要な食品安全指標を正確に網羅

・主要な食品安全リスクに対するターゲットソリューション





(1) マイコトキシン検出

ゼアラレノン毒素は世界的に認知されている高リスクのマイコトキサイン汚染物質であり、穀物に一般的に見られます。Cloud-Clone Corp.は、この毒素を正確に定量する特異的抗体と検出キット(MAV708Ge21、CEV708Ge)を開発しました。トウモロコシ、小麦などの作物や動物飼料中の検査を支援し、企業が原材料の安全性を源泉から確保することを支援します。





(2) 農薬残留検出

イミダクロプリドは世界的に広く使用されているネオニコチノイド系殺虫剤であり、米、小麦、野菜、果物の栽培に広範に適用されています。食品連鎖を通じて人体に侵入し、特に子供の神経系の発達に悪影響を及ぼす可能性があります。Cloud-Clone Corp.の抗体およびELISAキット(MAK895Ge21、CEK895Ge)は、様々なサンプルタイプ中のイミダクロプリド残留を効果的に検出し、消費者の食卓にある果物や野菜の安全性を守ります。





(3) 動物用医薬品残留検出

畜産・家禽製品の安全性分野において、Cloud-Clone Corp.の検出ソリューションは動物用医薬品残留の監視要件に完全に対応しています。クロラムフェニコール、テトラサイクリン、シプロフロキサシンなどの抗生物質を、関連する国家規制基準に完全に準拠して正確に検出します。





図1 Cloud-Clone Corp.の食品安全関連検出試薬製品ライン

図2 Cloud-Clone Corp.の技術者によるモノクローナル抗体スクリーニング作業





■品質管理体制と認証

Cloud-Clone Corp.は、製品ライフサイクル全体をカバーする包括的な品質管理システムを確立し、以下の権威ある認証を取得しています。





・ISO9001

・ISO13485

・ISO14001

・CMA(中国計量認証)









■技術的優位性について

Cloud-Clone Corp.は、生体試薬業界における約20年の経験を有し、一貫して自主研究開発とイノベーションに焦点を当ててきました。





【コア技術プラットフォーム】

・小分子修飾技術

・タンパク質発現技術

・抗体スクリーニング技術





【完全統合型ELISA開発・製造システム】

・サンドイッチアッセイ

・競合法アッセイ

・高感度フォーマット

・ミニアッセイキット









■検出性能の特徴

高精度 ：厳格な国家食品安全検査基準に対応

高感度 ：微量な汚染物質の検出が可能

優れた再現性：一貫した信頼性の高い結果を提供





Cloud-Clone Corp.の製品は、その高精度・高感度な検出性能により、国家食品安全検査基準と市場監視の緊急の要求に完全に応えています。









■グローバルな食品安全への貢献

原材料調達から流通に至るまで、Cloud-Clone Corp.は最先端の検出技術と信頼性の高い製品で、主要な食品安全ノードの検査ニーズをカバーしています。

Cloud-Clone Corp.を選択することは、最高水準の安全性と品質へのコミットメントを意味します。

現在、Cloud-Clone Corp.は、食品生産企業、検査機関、規制当局にとって、専門的で信頼できるサプライヤーおよびパートナーとなっています。









今後も同社は、小分子検出技術の研究開発と製品アップグレードをさらに深め、より包括的な検出指標とより精密な検出性能を提供することに努め、食品安全検査システムの向上を支援し、私たちが日常的に消費する食品の品質と安全性を守っていきます。









■会社概要

商号 ： Cloud-Clone Corp.

市場 ： 非上場(米国ヒューストンに本社、中国武漢にISO認証生産拠点)

代表者 ： 李華淵(Li Huayuan)(法定代表者)

所在地 ： 本社：米国ヒューストン

生産拠点 ： 中国武漢経済技術開発区輸出加工区内

設立 ： 2009年6月16日

事業内容 ： 生命科学研究ツールの自主研究開発・製造。

タンパク質、抗体、ELISAキット、初代細胞、

マルチプレックスサイトカイン検出キットの研究開発・提供、

ならびにCROサービス。

資本金 ： 登録資本金 3,900万元人民元(約7億6,050万円相当)

URL ： https://www.cloud-clone.com/

LinkedIn ： https://www.linkedin.com/company/cloud-clone-corp/

Instagram： https://www.instagram.com/cloudclonecorp2023/