いなげやオリジナル　新商品・リニューアル商品のお知らせ

ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス株式会社

株式会社いなげや(本社:東京都立川市、代表取締役社長:本杉 吉員)は、お客さまの健康で豊かな暖かい日常生活とより健全な社会の実現に貢献するため、魅力ある商品の開発に取り組んでおります。

毎月、当社オリジナルの新商品またはリニューアル商品を販売し、お客さまに楽しく商品を選んでいただけるお店の実現を目指しています。

今回は、５月に発売する商品をご案内いたします。 ※写真はすべてイメージです

◆新発売◆ 【惣菜】偉大なおむすび（おかかチーズ）

おかかとダイスチーズを贅沢に使ったおむすびです。風味豊かな「かつお」と「さば」を原料とした、ご飯にしっとりなじむソフトタイプのおかかを、ふっくら炊き上げたご飯にダイスチーズと共に混ぜ込みました。

さらに、中心には「追いおかか」をたっぷり詰め、ほど良い塩気のチーズと組み合わさることで一口ごとに旨みとコクが広がります。人気の「ゆかりチーズ」に続く新たな組み合わせをぜひお楽しみください。

【価 格】 本体価格1個249円/税込価格1個268.92円

【販売開始日】 4月22日(水)

【販 売 店 舗】 ページ下部「おむすび販売店舗」参照

◆リニューアル◆ 【惣菜】オニオンソースハンバーグ＆カニコロ弁当

「デミグラスソースハンバーグ＆カニコロ弁当」をリニューアルしました。

主役のハンバーグは８０ｇから１００ｇにサイズアップ。肉の旨みを活かしたシンプルな味付けで、ふっくらジューシーに仕上げています。

ソースは特選濃口醤油をベースに、香味野菜(たまねぎ、にんにく)とリンゴ酢を加え、コクがありながらも後味はすっきり。目玉焼きとカニクリームコロッケも付いた、満足感のあるお弁当です。

【 価 格 】 本体価格599円/税込価格646.92円

【販売開始日】 4月29日(水)

【販 売 店 舗】 いなげや・ina21・ブルーミングブルーミーの全店舗

◆新商品◆ 【ベーカリー】ロング枝豆スティック 6本入り

生地に枝豆を練り込み、表面にパルメザンチーズをトッピングして焼き上げました。仕上げに醤油を塗ることで香ばしい風味を引き立てています。ワンハンドで食べやすいスティック状なので、お子さまのおやつはもちろん、おつまみにもおすすめです。

【 価 格 】 本体価格240円/税込価格259.20円

【販売開始日】 5月1日(金)

【販 売 店 舗】 ページ下部「ベーカリー商品販売店舗」参照

◆新商品◆ 【ベーカリー】トマト感じるスパイシージャンバラヤピザ

トマトの旨みとスパイシーな味わいが楽しめるピザです。トマト感たっぷりのソースにスパイシーな「黒い」ジャンバラヤソースを組み合わせ、玉ねぎ・ウインナー・チーズをトッピングして焼き上げました。トマトのジューシーさとスパイシーな味わいが重なり、後を引く味わいに。ふんわりとした生地と共にお楽しみください。

【 価 格 】 本体価格240円/税込価格259.20円

【販売開始日】 5月1日(金)

【販 売 店 舗】 ページ下部「ベーカリー商品販売店舗」参照

おむすび販売店舗

＜東京都＞飯田橋店／荒川東日暮里店／荒川西日暮里店／板橋小豆沢店／江戸川船堀店／江戸川春江店／お花茶屋店／金町店／杉並桜上水店／杉並新高円寺店／入谷店／練馬上石神井南店／練馬関町店／練馬西大泉店／練馬南大泉店／練馬中村南店／下石神井店／保谷駅前店／白金台店／目黒八雲店／あきる野北伊奈店／あきる野雨間店／秋津駅前店／小金井本町店／小金井東町店／国分寺東恋ヶ窪店／小平小川橋店／小平回田店／花小金井駅前店／ina21小平鈴木町店／狛江東野川店／立川栄町店／調布仙川店／西東京富士町店／保谷町店／保谷駅前店／八王子中野店／東村山秋津店／東村山市役所前店／東大和店／日野万願寺駅前店／福生銀座店／府中美好店／府中浅間町店／武蔵野桜堤店／武蔵野西久保店／武蔵野関前店／武蔵村山残堀店／ブルーミングブルーミーあきるのプレイス店／ブルーミングブルーミーららぽーと立川立飛店／ブルーミングブルーミーひばりが丘パルコ店／ブルーミングブルーミーセレオ八王子店

＜神奈川県＞横浜左近山店／横浜南本宿店／横浜綱島店／横浜西が岡店／横浜星川駅前店／横浜東蒔田店／厚木三田店／綾瀬上土棚南店／川崎土橋店／川崎南加瀬店／川崎登戸店／川崎生田店／川崎宮前平駅前店／川崎中野島店／川崎下小田中店／川崎京町店／新ゆりヨネッティー王禅寺前店／ina21相模原下九沢店／平塚四之宮店／大和高座渋谷店

＜埼玉県＞浦和ときわ店／大宮宮原店／上尾沼南駅前店／毛呂店／川越旭町店／松伏店／新狭山駅前店／志木柏町店／草加谷塚店／草加瀬崎店／所沢狭山ヶ丘店／所沢西武園店／大泉学園店／新座野寺店／三郷戸ヶ崎店／八潮中馬場店／和光新倉店／ブルーミングブルーミー鴻巣駅前店／ブルーミングブルーミー狭山市駅店

＜千葉県＞千葉桜木店／大多喜店／木更津請西店／君津店／佐倉店／野田みずき店

ベーカリー商品販売店舗

＜東京都＞飯田橋店／荒川西日暮里店／板橋小豆沢店／江戸川船堀店／江戸川春江店／お花茶屋店／金町店／杉並新高円寺店／練馬上石神井南店／練馬関町店／練馬西大泉店／練馬南大泉店／練馬中村南店／下石神井店／あきる野北伊奈店／あきる野雨間店／青梅師岡店／秋津駅前店／小平小川橋店／小平学園西町店／花小金井駅前店／狛江東野川店／立川栄町店／調布仙川店／保谷町店／八王子中野店／東村山市役所前店／東大和店／日野万願寺駅前店／福生銀座店／府中美好店／府中浅間町店／武蔵野関前店／むさし村山店／武蔵村山残堀店／ブルーミングブルーミーららぽーと立川立飛店／ブルーミングブルーミーひばりが丘パルコ店

＜神奈川県＞横浜左近山店／横浜南本宿店／横浜綱島店／横浜桂台店／横浜西が岡店／横浜星川駅前店／厚木三田店／綾瀬上土棚南店／川崎土橋店／川崎南加瀬店／川崎登戸店／川崎生田店／川崎宮前平駅前店／川崎京町店／新ゆりヨネッティー王禅寺前店／平塚四之宮店／大和相模大塚駅前店／大和高座渋谷店

＜埼玉県＞上尾沼南駅前店／毛呂店／入間春日町店／大里江南店／川越旭町店／北本駅前店／松伏店／志木柏町店／草加谷塚店／草加瀬崎店／鶴ヶ島店／所沢狭山ヶ丘店／所沢西武園店／大泉学園店／新座東店／新座野寺店／三郷戸ヶ崎店／和光新倉店／ブルーミングブルーミー鴻巣駅前店

＜千葉県＞千葉桜木店／大多喜店／木更津請西店／君津店／佐倉店／野田みずき店

以 上