【西武福井店】ハワイアンリゾートフェア2026
株式会社そごう・西武
〈トラサンコーヒー〉トロピカルフレンチトースト（パインマンゴー）ドリンク付き・・・1,620円
〈トラサンコーヒー〉トロピカルフレンチトースト（ベリー）ドリンク付き・・・1,620円
〈トラサンコーヒー〉マンゴーゼリー・トロピカルゼリー（ミックスベリー）・・・各650円
〈マサズマラサダ〉カスタードクリームマラサダ（1個）・・・389円
〈レグネ〉画像左から●クイーンコンクシェル１粒ピアス（シェル13.5mm、バハマ諸島製）・・・8,690円 ●クイーンコンクシェル１粒ネックレス（チェーン40～50cm、シェル13.5mm、バハマ諸島製）・・・13,200円 ●ロングネックレス（65cm、中国製）・・・13,200円
〈アロハ エコル〉K14 3カラープルメリア横3連ペンダント（14ｋ、アメリカ/ハワイ製）・・・176,000円
<アロハ エコル>ｋ14オーダーメイドリング（納期約3か月）（14Kほか、アメリカ/ハワイ製）・・・165,000円から
<アロハ エコル>ｋ14 パヴェDiaラリマーオーバルペンダント（ｋ14、ラリマー、Dia、アメリカ/ハワイ製）・・・220,000円
<フェイス>Tシャツ（綿100％、中国製）各種・・・キッズサイズ3,850円から、大人サイズ6,600円
<ポノマーケット>ハワイ柄バッグ（ポリエステル100％、H39×W36cm、中国製）・・・2,750円
西武福井店では、ハワイアンリゾートフェア2026を開催いたします。
会場では、マカダミアナッツチョコレートやマラサダなどハワイアングルメから、アクセサリー、ファッション・雑貨が豊富にそろいます。期間中はフラダンスショーを毎日開催。
ハワイアン気分を存分に満喫することができるイベントです。
ハワイアンリゾートフェア2026
■5月8日（金）～13日（水）
■西武福井店 6階＝催事場 ※最終日は午後5時閉場
おすすめハワイアンスイーツ
〈トラサンコーヒー〉トロピカルフレンチトースト（パインマンゴー）ドリンク付き・・・1,620円
〈トラサンコーヒー〉トロピカルフレンチトースト（ベリー）ドリンク付き・・・1,620円
〈トラサンコーヒー〉マンゴーゼリー・トロピカルゼリー（ミックスベリー）・・・各650円
〈マサズマラサダ〉カスタードクリームマラサダ（1個）・・・389円
ハワイアンアクセサリー
〈レグネ〉画像左から●クイーンコンクシェル１粒ピアス（シェル13.5mm、バハマ諸島製）・・・8,690円 ●クイーンコンクシェル１粒ネックレス（チェーン40～50cm、シェル13.5mm、バハマ諸島製）・・・13,200円 ●ロングネックレス（65cm、中国製）・・・13,200円
〈アロハ エコル〉K14 3カラープルメリア横3連ペンダント（14ｋ、アメリカ/ハワイ製）・・・176,000円
<アロハ エコル>ｋ14オーダーメイドリング（納期約3か月）（14Kほか、アメリカ/ハワイ製）・・・165,000円から
<アロハ エコル>ｋ14 パヴェDiaラリマーオーバルペンダント（ｋ14、ラリマー、Dia、アメリカ/ハワイ製）・・・220,000円
ファッション・雑貨
<フェイス>Tシャツ（綿100％、中国製）各種・・・キッズサイズ3,850円から、大人サイズ6,600円
<ポノマーケット>ハワイ柄バッグ（ポリエステル100％、H39×W36cm、中国製）・・・2,750円