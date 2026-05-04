【西武福井店】ハワイアンリゾートフェア2026

株式会社そごう・西武

西武福井店では、ハワイアンリゾートフェア2026を開催いたします。

会場では、マカダミアナッツチョコレートやマラサダなどハワイアングルメから、アクセサリー、ファッション・雑貨が豊富にそろいます。期間中はフラダンスショーを毎日開催。

ハワイアン気分を存分に満喫することができるイベントです。

ハワイアンリゾートフェア2026

■5月8日（金）～13日（水）

■西武福井店 6階＝催事場 ※最終日は午後5時閉場

おすすめハワイアンスイーツ

ハワイアンアクセサリー

ファッション・雑貨

〈トラサンコーヒー〉トロピカルフレンチトースト（パインマンゴー）ドリンク付き・・・1,620円〈トラサンコーヒー〉トロピカルフレンチトースト（ベリー）ドリンク付き・・・1,620円〈トラサンコーヒー〉マンゴーゼリー・トロピカルゼリー（ミックスベリー）・・・各650円〈マサズマラサダ〉カスタードクリームマラサダ（1個）・・・389円〈レグネ〉画像左から●クイーンコンクシェル１粒ピアス（シェル13.5mm、バハマ諸島製）・・・8,690円 ●クイーンコンクシェル１粒ネックレス（チェーン40～50cm、シェル13.5mm、バハマ諸島製）・・・13,200円 ●ロングネックレス（65cm、中国製）・・・13,200円〈アロハ エコル〉K14 3カラープルメリア横3連ペンダント（14ｋ、アメリカ/ハワイ製）・・・176,000円<アロハ エコル>ｋ14オーダーメイドリング（納期約3か月）（14Kほか、アメリカ/ハワイ製）・・・165,000円から<アロハ エコル>ｋ14 パヴェDiaラリマーオーバルペンダント（ｋ14、ラリマー、Dia、アメリカ/ハワイ製）・・・220,000円<フェイス>Tシャツ（綿100％、中国製）各種・・・キッズサイズ3,850円から、大人サイズ6,600円<ポノマーケット>ハワイ柄バッグ（ポリエステル100％、H39×W36cm、中国製）・・・2,750円