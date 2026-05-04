社会実験コミュニティ「DICT」メンバーの作曲家である佐原洸が同志社女子大学 学芸学部 音楽学科の准教授に就任！

株式会社Link & Innovation

Web 3.0 / DAOによる共創イノベーションのための社会実験コミュニティである「DICT」（運営会社：株式会社Link & Innovation）のメンバーで、ここから派生した作曲家と演奏家による音楽コミュニティである「DICT Music DAO Classics」（運営会社：株式会社Virgo）メンバーとしても活動する作曲家／電子音響デザイナーの佐原洸が、同志社女子大学 学芸学部 音楽学科の准教授に就任致しました。

■DICTとの共創作品を2023年より創出

佐原洸

この度、2026年4月より同志社女子大学 学芸学部 音楽学科の准教授に就任した佐原洸（さはら・こう）は、2022年3月に創設されたWeb 3.0 / DAOによる共創イノベーションのための社会実験コミュニティである「DICT」（ディクト）のメンバーとして、2023年12月にオーストリアのザルツブルグで開催されたイノベーション・マネジメントの国際学会「ISPIM」において、DICT創設者で大阪大学招聘教授等を務める社会起業家・社会物理学者の山本晋也（やまもと・しんや）のプレゼンテーションの為の音楽『BGM for Technology & Innovation Management』を書き下ろし、現地で大きな反響を呼びました。

また、2025年11月に創設された作曲家と演奏家による音楽コミュニティである「DICT Music DAO Classics」（ディクト・ミュージック・ダオ・クラシックス）の初期メンバーとしても参加し、同月に東京音楽大学TCMホールで開催された創設記念演奏会において、ピアノソロ作品『Menuet』が世界初演され好評を博しました。

[『BGM for Technology & Innovation Management No.1 to No.2』のご視聴はこちら → https://lnk.to/kLNqEZRC ]

[『Menuet』のご視聴はこちら → https://inpartmaint.lnk.to/3M7JYV ]

■世界的な活躍が期待される佐原洸とDICTのアカデミア連携

『Menuet』ジャケット画像（アートワーク: CYON）

東京音楽大学、東京藝術大学大学院、パリ国立高等音楽院（CNSMDP）第一課程、第二課程の作曲専攻を経て2019年度フランス国立音響音楽研究所（IRCAM）作曲研究員として、日本のそして世界の最高峰機関で学んだ佐原洸は既に国内外に活躍の場を広げていますが、今後さらなる飛躍が期待されています。

DICTでは、創設者の山本晋也が招聘教授・客員教授・兼任講師を務める大阪大学大学院、大阪大学医学部附属病院、神戸大学大学院、法政大学経営大学院等、複数の大学との連携が始まっており、今年1月には法政大学経営大学院イノベーション・マネジメント研究科において、「グローバルビジネス経営論」の応用編となる実践者向け集中講義をDICT寄付講座として開設～実施しました。この度の佐原洸の同志社女子大学准教授就任が契機となり、されなるアカデミア連携が促進されることを願っています。

[佐原洸 Ko Sahara]

作曲、電子音響デザイン（エレクトロニクス）。

作品は有機的で繊細な音響を特徴とする。東京音楽大学、東京藝術大学大学院、パリ国立高等音楽院（CNSMDP）第一課程、第二課程の作曲専攻を経て、2019年度フランス国立音響音楽研究所（IRCAM）作曲研究員。第29回現音作曲新人賞富樫賞受賞。第82回日本音楽コンクール入選。作品はEnsemble Intercontemporain、アール・レスピラン、Ensemble IJ Spaceなどの団体によってアジア、ヨーロッパ各国で演奏される。仏BabelScoresより作品の一部が出版されている。DICT Agency所属。

在仏時より器楽と電子音響のために書かれた作品における電子音響パートの演奏活動を開始。これまでに約130の器楽と電子音響のための作品の演奏に携わる。SPAC-E、kasane、Metamor、プラットフォーム各メンバー。同志社女子大学准教授、ヤマハマスタークラス講師、洗足学園音楽大学非常勤講師。

[より詳細なプロフィールはこちら → https://www.virgo-all-creation.com/ko-sahara ]

■参加する新プロジェクトのクラウドファンディングが4月12日より開始

先述の音楽コミュニティ「DICT Music DAO Classics」が、独自の著作権管理体制と作品利活用の為の仕組みで、好奇心を諦めない音楽家達の自走を支援し、新しいクラシック音楽文化の醸成を目指す取り組みとして、5人の作曲家と6人の演奏家が参加して実施する《DMDc Project 002》に、佐原洸も参加し新曲を書き下ろします。本プロジェクトでは18曲の新曲を創出し、計約40曲を録音～リリースする予定となっております。また佐原洸の新曲を含む、今回のプロジェクトの為に書き下ろされた楽曲は、2026年8月22日(土)に株式会社サンフォニックス1Fショールーム「Harmonia」（神奈川県川崎市）にて開催予定の、4人の演奏家によるジョイントコンサートにて世界初演予定となっております。なお、このプロジェクトに関するクラウドファンディングが4月12日より実施されております。詳しくはクラウドファンディングプロジェクトページをご覧ください。

↓当プロジェクトのクラウドファンディングページはこちら↓

https://for-good.net/project/1003303(https://for-good.net/project/1003303)

■共創イノベーションのための社会実験コミュニティ「DICT」

クラウドファンディングページサムネイル画像

DICT (Design, Innovation, Co-Creation, Technology）は、2022年に社会起業家であり社会物理学者の山本晋也によって創設されたコミュニティです。Web 3.0とDAOを基盤に、デザイン、イノベーション、共創、テクノロジーを融合させた社会実験を通じて、新しい価値創造の形を模索しています。

DICTは国内外の多様な拠点で活動を展開し、創設以降18社の法人を排出してきました。起業家や研究者、プロデューサー、アーティスト、クリエイターが集い、国際的な共創を推進する共鳴場として注目を集めています。

[山本晋也プロフィール: https://www.virgo-all-creation.com/shinya-yamamoto ]

DICTロゴ

[株式会社Virgoについて]

株式会社Virgo（ヴァルゴ）は、2023年にDICTから誕生した企業の一つで、音楽出版事業、音楽レーベル（DICT Records）運営の他、書籍レーベルの運営、イベント企画・運営、タレントマネジメント、映像制作等を行なっています。

代表取締役: 山本晋也

本店所在地: 神奈川県三浦市南下浦町上宮田3494-8-504

[コーポレートサイト: https://www.virgo-all-creation.com/]

※本プレスリリースに関するお問い合わせは株式会社Virgoまで、Eメールにてお問い合わせください。

Email: support@fractal-dict.com