静岡県 磐田市の「スズキラーメン」が子どもの日に学割ラーメンを300円で提供2026年5月3日（日）～6日（水・祝）

縣商会株式会社

縣商会株式会社が運営する、静岡県磐田市のラーメン店「スズキラーメン」は、2026年5月3日（日）～5月6日（水・祝）の4日間限定で、子どもの日企画として学生向けラーメンの特別価格キャンペーンを実施いたします。

本企画は、地域の子どもたちに「外食の楽しさ」と「お腹いっぱい食べる喜び」を感じてもらいたいという想いから実施するものです。近年の物価上昇により外食機会が減少する中、ゴールデンウィークという特別な期間に、家族で気軽に来店できるきっかけを提供したいと考えています。

スズキラーメンは、磐田市をはじめ地域の皆さまに支えられて営業を続けてまいりました。

その感謝の気持ちを形にするため、ゴールデンウィークの子どもの日に合わせて、子どもたち・学生の皆さまに向けた特別企画を実施いたします。

「ラーメンをお腹いっぱい食べる」というシンプルな体験が、家族との大切な思い出になる--

そんな時間を提供したいという想いを込めています。

■店主コメント

「自分が子どもの頃、家族で外食に行くことは特別な楽しみでした。今の子どもたちにも、同じように“お店で食べるワクワク感”を味わってほしいと思っています。この機会に、ぜひご家族で気軽にお越しください。」

■キャンペーン概要

期間：2026年5月3日（日）～5月6日（水・祝）

内容：学生限定 特別価格にて提供

お子さまの笑顔を親御さんもご一緒にという気持ちを込めて、学生（未就学生含む）連れのご家族の注文もOK！

* 学割ラーメン：通常550円（税込） → 300円（税込）

* 学割チャーシューメン：通常770円（税込） → 500円（税込）

※店内飲食限定

■「縣商会株式会社」会社概要

企業名；縣商会株式会社

所在地：静岡県浜松市中央区船越町5-10

代表者：岸本広悦

事業内容：飲食店経営及び食品製造