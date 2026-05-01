韓国発のライフスタイルビューティーブランド「SISAO（シサオ）」がついに日本初上陸!! 伊勢丹新宿店にてポップアップストアを開催

株式会社SAELOUN

今SNSで話題の韓国発のライフスタイルビューティーブランド「SISAO」（シサオ）がついに日本初上陸決定し、4月29日(水)～5月5日(火) 東京の「伊勢丹新宿店 本館2階 センターパーク」にて開催いたします。



韓国発のライフスタイルビューティーブランド「SISAO」（シサオ）は、砂漠の真ん中で出会った気分が良いオアシス（OASIS）のように、「Rituals for a more balanced life」というメッセージが込められていて数多くの製品の中で自分だけの個性を込めた特別な製品を発見できる空間を意味します。

日常におけるバランスと調和を提案しているブランドでありながら、日々の生活に自然と溶け込む香りやデザインを追求しています。

※画像はイメージです

【SISAO（シサオ）は日本市場への本格進出】

SISAO（シサオ）は日本市場への本格進出の第一歩として、東京・伊勢丹新宿本店 本館2階 センターパークにてポップアップを開催いたします。

SISAOが提案する“日常を整えるリチュアル”というコンセプトとも親和性が高く、今回のポップアップを通じて、より自然なかたちでブランドの世界観を体験していただける機会になると考えています。



今回のポップアップストアでは、SISAOのブランドイメージを反映し、木の温もりを感じる素材やオブジェを取り入れた空間を企画いたしました。来場者は商品を実際に手に取りながら香りを試し、SISAO(シサオ)の世界観が提案するリチュアルをポップアップ開催期間に是非この機会にご体感ください。



伊勢丹オンラインストアでもご購入可能となっております。

三越伊勢丹オンラインストア・通販【公式】：https://www.mistore.jp/shopping/search-word/list?q=sisao

SISAO 香水ラインナップ

商品ラインナップは、香水をはじめ、ハンドケア、ボディケア、ヘアケア製品まで幅広く展開する。

期間中は購入者向けの特典なども用意されており、来場者の皆様との接点を高める施策が実施される。



今回の日本初ポップアップ開催について、SISAO関係者は「本ポップアップを通じて、これまでご支持いただいた多くのグローバル顧客に、より良いブランド体験を提供したい。現地での反響を踏まえ、今後も日本市場での接点を継続的に拡大していく予定」と述べています。

SISAO 韓国ではソウル・漢南（ハンナム）ショールーム(店舗) 1階3階 カフェシサオ2階シサオファウンテン シサオが持つ哲学と感性を五感に 感じられるように企画された空間

【韓国 ソウル・漢南（ハンナム）ショールーム(店舗)】

韓国ではソウル・漢南（ハンナム）に3階建てのショールーム(店舗)を構えており、

ブランドの世界観を表現したショールームでは、トレンド性とSISAOらしさが調和した空間を表現している。

1階 シサオショールーム：シサオの全製品と共にこれまで積み上げてきた香の世界を 直接体験できる空間です。空間の中心にはシサオのモチーフとなった「オアシス」を 形状化された大きな大理石の洗面台が置かれており、 その周りに様々な製品が置かれています。



2階 シサオファウンテン：シサオハンナム2階出会えるファウンテンは単に香り務める経験を超え、

シサオが持つ哲学と感性を五感に 感じられるように企画された空間です。漢字照明作家のヤン・ジョンモとのコラボ空間でもありながら暖かい光が心に触れ、空間に命を 吹き込むように、シサオの香りも日常に特別な瞬間をお届けします。



3階 カフェシサオ：3階に位置するカフェシサオは、日光がよく浸透しています。暖かくて明るい空間になります。シサオの香りにインスパイアされたシグネチャーティーを中心に時間をかけて丁寧に降り注ぐブルーイングコーヒーと様々なティーコレクションを披露し香りと飲み物、感覚と休憩が調和した空間で シサオのリチュアルをゆっくり体験してください。



英語 住所：６８－８ Itaewon-ro 54-gil, Yongsan District, Seoul, 韓国

韓国語 住所：한남동 684-13

Naver 住所：https://naver.me/GdlxYteh

Google 住所：https://maps.app.goo.gl/jH8z7D7FM5Ly3c47A

Instagram：https://www.instagram.com/sisao_official/

SISAO公式日本サイト：https://jp.sisao.kr/