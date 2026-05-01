Gugenka『ファイナルファンタジーXIV 光の戦士の軌跡展』で、物語を追体験する没入型空間演出を制作

株式会社Gugenka

株式会社Gugenka（代表取締役CEO 三上昌史）は、2026年4月25日（土）より開催中の株式会社スクウェア・エニックスが開発・運営する世界的人気ゲーム『[TY1] ファイナルファンタジーXIV』の展覧会『光の戦士の軌跡展』(主催：株式会社ムービック）において、物語を[TY2] 追体験できる没入型映像演出と空間設計を担当しました。

Gugenkaはクリスタルシアター「すべての子らよ」およびイマーシブ体験「終焉の戦い」の演出制作において、大型スクリーン投影、床面ハプティクス（振動演出）、音響設計を組み合わせ、来場者が物語の中に入り込むような体験を実現しています。

『ファイナルファンタジーXIV 光の戦士の軌跡展』公式サイト▼

https://finalfantasyxiv-exhibition.com/(https://finalfantasyxiv-exhibition.com/)

Gugenkaは、クリスタルシアター「すべての子らよ」

およびイマーシブ体験「終焉の戦い」におけるコンテンツ制作・映像演出を担当しました。来場者の動線に沿って物語を追体験できる空間設計のもと、没入型映像演出や大型スクリーン投影、足元から伝わる振動が、バトルの緊迫感や攻撃の衝撃をリアルに再現する床面ハプティクス（振動演出）などの技術を組み合わせることで、視覚・聴覚・触覚に訴えかける体験を創出いたしました。

単なる映像鑑賞ではなく、シーンの配置を緻密に設計。来場者自身が物語の中に入り込み、「光の戦士」としてその瞬間を体感しているかのような没入感を生み出しています。

■開催概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/74603/table/328_1_0ba25cd6f916acf99a7e62c11d9440d3.jpg?v=202605010151 ]

※状況により営業時間は変更になる場合がございます。

『ファイナルファンタジーXIV 光の戦士の軌跡展』

【公式サイト】https://finalfantasyxiv-exhibition.com/

【X公式アカウント】https://x.com/FF14_EXHIBITION

■ 株式会社Gugenkaについて

Gugenkaは日本のIPをXR技術を通じて世界へ発信するXRクリエイティブスタジオです。

デジタルグッズ専門ECサイト「Xマーケット」では日本アニメ公式のデジタルフィギュア「ホロモデル」などデジタルグッズを購入できます。

■株式会社Gugenka

会社名：株式会社Gugenka

本社所在地：新潟県新潟市中央区南出来島1-10-7 出来島第一ビル4F

設立：2005年4月

代表取締役CEO 三上 昌史（Masafumi Mikami）

URL：https://gugenka.jp/