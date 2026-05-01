【GWダヨ！希少酒大集合！第二弾】十四代、而今、飛露喜、花陽浴など希少酒を日本酒原価酒蔵で一斉大放出！｜5月1日（金）～5月6日（水）

株式会社ビリオンフーズ

GWの日本酒原価酒蔵は希少酒を一斉大放出！

日本酒原価酒蔵、個室居酒屋 天日にて、5月1日(金)～5月6日(水)の期間、『GWダヨ！希少酒大集合！第二弾』を実施いたします。

※一部店舗では実施いたしません。

各店選りすぐりの希少酒や季節限定酒を、GW限定でご用意いたしました。

「十四代」「而今」「飛露喜」「花陽浴」「田酒」など、各店が自信を持っておすすめする希少酒が勢ぞろい。



この時期だけの特別なラインナップをお楽しみいただけます。

※各希少酒には限りがございます。在庫状況を確認されたい場合は、店舗までお問い合わせください

日本酒ファンの方はもちろん、日本酒をこれから楽しんでみたい方にもおすすめの特別企画です。

ぜひこの機会に、日本酒原価酒蔵ならではの特別なひとときをお楽しみください。

各店のラインナップを見る :https://sake-genkabar.com/news/2gwdayo2026/

【第二弾】提供予定日本酒（一部店舗）

※こちらは一部店舗での提供予定日本酒となります。今回のイベントで提供する希少酒の内容は店舗ごとに異なりますので、予めご了承ください。

※各希少酒には限りがございます。在庫状況を確認されたい場合は、店舗までお問い合わせください

※下記の画像は全日程での開栓予定の日本酒です。詳細な開栓日はHPからご覧ください。

池袋本店（開栓日は日本酒によって異なります）横浜本店（開栓日は日本酒によって異なります）新宿総本店（開栓日は日本酒によって異なります）大宮店（開栓日は日本酒によって異なります）

各店のラインナップを見る :https://sake-genkabar.com/news/2gwdayo2026/

イベント概要

◆イベント内容

GWダヨ！希少酒大集合！第二弾

◆期間

2026年5月1日(金)～2026年5月6日(水)

◆実施店舗

・日本酒原価酒蔵

※一部店舗では実施いたしません。

・個室居酒屋 天日 本厚木店

◆提供予定の日本酒について

・今回のイベントで提供する希少酒の内容は店舗ごとに異なりますので、予めご了承ください。

・各希少酒には限りがございます。在庫状況を確認されたい場合は、店舗までお問い合わせください

各店のラインナップを見る :https://sake-genkabar.com/news/2gwdayo2026/

◆規約

・ご提供は先着順となります。在庫状況をご確認されたい場合は、各店舗までお問い合わせください。

・お取り置きは承っておりません。

・一部店舗では実施いたしません。

日本酒原価酒蔵とは？

日本酒原価酒蔵とは、日本酒を原価で提供している居酒屋です。

50種超の日本酒を原価で提供しており、獺祭、冩楽、鳳凰美田、鍋島、黒龍など、商品のほぼ全てが特定名称酒と呼ばれるクオリティの高い日本酒です。

お客様に「日本酒」をよりお楽しみいただきたい、そんな気持ちから始めた「原価」提供です。

日本酒は、300円台より提供しております。

◆日本酒メニュー

今すぐ予約 :https://sake-genkabar.com/shop/

日本酒原価酒蔵は希少酒イベントが盛りだくさん！

店舗一覧



【東京都】

◯日本酒原価酒蔵 新宿総本店

https://sake-genkabar.com/shop/shinjyuku/

◯日本酒原価酒蔵 新宿東口店

https://sake-genkabar.com/shop/shinjyukueast/

◯日本酒原価酒蔵 渋谷本店

https://sake-genkabar.com/shop/shibuya/

◯日本酒原価酒蔵 池袋本店

https://sake-genkabar.com/shop/ikebukuro/

◯日本酒原価酒蔵 池袋西口店

https://sake-genkabar.com/shop/ikebukuro_west/

◯日本酒原価酒蔵 新橋2号店

https://sake-genkabar.com/shop/shinbashi2/

◯日本酒原価酒蔵 錦糸町店

https://sake-genkabar.com/shop/kinshichou/

◯日本酒原価酒蔵 上野御徒町店

https://sake-genkabar.com/shop/uenookachimachi/

◯日本酒原価酒蔵 神田店

https://sake-genkabar.com/shop/kanda/

◯日本酒原価酒蔵 神保町店

https://sake-genkabar.com/shop/jinbocho/

◯日本酒原価酒蔵 町田店

https://shop.sake-genkabar.com/detail/machida/

【神奈川県】

◯日本酒原価酒蔵 川崎店

https://sake-genkabar.com/shop/kawasaki/

◯日本酒原価酒蔵 横浜本店

https://sake-genkabar.com/shop/yokohamahonten/

◯個室居酒屋 天日 本厚木店

https://shop.sake-genkabar.com/detail/honatsugi/

【埼玉県】

◯日本酒原価酒蔵 大宮店

https://sake-genkabar.com/shop/omiya/

【大阪府】

◯日本酒原価酒蔵 大阪梅田本店

https://shop.sake-genkabar.com/detail/umeda/

◯日本酒原価酒蔵 谷町4丁目店

https://sake-genkabar.com/shop/tanimachiyonchoume/

◯日本酒原価酒蔵 大阪本町店

https://sake-genkabar.com/shop/osakahonmachi/

◯日本酒原価酒蔵 天満店

https://shop.sake-genkabar.com/detail/tenma/

会社概要

◯会社名：株式会社ビリオンフーズ

◯所在地：東京都港区六本木6-10-1 六本木ヒルズ森タワー 16階

◯電話 ：03-6417-4925

◯代表者：代表取締役社長 中村 雄斗

・X

https://twitter.com/Yuto__Nakamura

・Instagram

https://www.instagram.com/__yutonakamura__/?hl=ja

・YouTube

https://www.youtube.com/channel/UCyaHqfa4EaKDomG2SDq3LDQ

・note

https://note.com/billionfoods_025

◯事業内：飲食店経営及び飲食店コンサルティング、CRMアプリ販売事業、日本酒ブランド開発事業

◯資本金：1,120万円（資本準備金含む）

◯設立：2012年3月

◯URL：https://billion-foods.studio.site/

◯人材募集：https://sake-genkabar.com/recruit/

日本の食の魅力を一緒に伝えませんか？

我々ビリオンフーズは、

「日本の食で、世界を満たす」

というミッションのもと、日本酒、日本食の魅力を世界へ発信する飲食企業です。

今後は国内にて日本酒原価酒蔵はもちろん、様々な日本食業態を世界へ展開していきます。

ビリオンフーズでは、これから一緒に日本の食を世界に伝える日本一の企業を創り上げる仲間を常に募集しております。業界未経験者の方も大歓迎です。

まずはオンラインでカジュアル面談、体験アルバイトで現場を知る事もできます。

ご興味ある方は是非以下リンクよりご確認ください！

詳細を見る :https://billionfoods.co.jp/recruit?utm_source=PRTIMES&utm_medium=2025&utm_campaign=2025release&utm_id=01

会社の取り組みや社員インタビューは、公式noteでもご紹介しています。ぜひあわせてご覧ください。

ビリオンフーズ公式noteはこちら :https://note.com/billionfoods_025