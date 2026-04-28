組織改革が停滞しているのは努力不足のせいじゃない！ 課題解決に疲れた人のためのビジネス書『整えるだけでうまくいく！すごい仕事術』4月28日発売
株式会社みらいパブリッシング（東京・高円寺／代表取締役：松崎義行）は、新刊『整えるだけでうまくいく！すごい仕事術』を2026年4月28日に発売いたします。
デジタルテクノロジーの著しい進化、働き方改革、AI・DX施策、ハラスメント対策、多様性への対応……と、変革の課題がどっと押し寄せてきている昨今。
「便利なツールに、いつも追い立てられているようで疲れる」
「頑張っているのに、やるべき課題をこなしきれない」
「部下に指示をしにくくなった」
このようなお悩みを抱えている方も、多いのではないでしょうか。
本書は、上手くいかないのは頑張りが足りないからという考えを手放し、「心身、人間関係、仕事の仕組み」の3つを順番に整えることの大切さを説きます。
これらが整えば、職場に余白・安心・信頼が生まれ、自然と課題解決が進むサイクルができあがります。
では、実際に何をどう整えていけばいいのか。
自身の職場で働き方改革を成功させた現役管理職の著者が、そのノウハウを具に解説します！
上司・部下、どちらの立場でも役立つ知恵が詰まった一冊です。
詳しくはこちら
https://miraipub.jp/books/36677/
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347888/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347888/images/bodyimage2】
本当の働き方改革に必要なのは
「整え」と「余白づくり」
精神科医・ベストセラー作家 樺沢紫苑氏推薦！
かつて「努力すれば誰でも報われる」と考えられた時代がありました。
目的達成のために時間を提供するのは当然で、成果よりも「懸命に働く姿勢」が評価される--
そんな職場の風景が、この10年ほどで大きく変わってきています。
効率化が進み、働き方改革が施行される中で、「どう働くべきか」「どう人を動かすべきか」誰もが仕事のあり方や進め方、コントロールの方法を見つめ直す必要に迫られています。
何をどうすれば、従業員はやりがいを持って気持ちよく働くことができ、経営側は諸々の労務問題を解決しながら、利益を出していけるのか。そのための方法論を説く一冊です。
「便利な時代なのにラクにならない」と感じているすべてのビジネスマン、必読の書！
【著者プロフィール】
原沢 一世（はらさわ いっせい）
働き方デザイナー/残業ゼロコーチ
年間売上20億円、従業員110人の測量・不動産グループの常務取締役。
グループ全体のバックオフィスを管掌する現役の管理職として、現場と経営の両方の立場から組織運営と働き方改革を実践。
チーム全体を残業ゼロへと導き、不夜城と言われていた職場を変えながら、生産性向上と業績アップの両立を実現し、働く人と会社の双方が成果を得られる働き方改革を推進してきた。
「残業ゼロで成果を出す働き方」セミナー開催、メルマガやSNS、オンラインサロンなどを通じ、忙しい会社員と管理職を対象とした実践的な働き方改革の発信も行なっている。
【書籍概要】
書名：整えるだけでうまくいく！すごい仕事術
著者：原沢 一世
発売日：2026年4月28日
価格：1760円(税込)
体裁：四六判 174ページ ソフトカバー
ISBN：978-4-434-37766-2
★ご購入はこちら
https://www.amazon.co.jp/dp/4434377663
【会社概要】
会社名：株式会社みらいパブリッシング
所在地：東京都杉並区高円寺南4-26-12 福丸ビル6階
HP：https://miraipub.jp/
★インターネット仕入れのご案内
みらいパブリッシング、ポエムピースの書籍は、仕入れサイト「スーパーデリバリー」を利用し、卸価格で仕入れることができます。書店様以外もぜひ販売をご検討ください。
仕入れサイト：https://www.superdelivery.com/p/do/dpsl/1003760/
配信元企業：株式会社みらいパブリッシング
デジタルテクノロジーの著しい進化、働き方改革、AI・DX施策、ハラスメント対策、多様性への対応……と、変革の課題がどっと押し寄せてきている昨今。
「便利なツールに、いつも追い立てられているようで疲れる」
「頑張っているのに、やるべき課題をこなしきれない」
「部下に指示をしにくくなった」
このようなお悩みを抱えている方も、多いのではないでしょうか。
本書は、上手くいかないのは頑張りが足りないからという考えを手放し、「心身、人間関係、仕事の仕組み」の3つを順番に整えることの大切さを説きます。
これらが整えば、職場に余白・安心・信頼が生まれ、自然と課題解決が進むサイクルができあがります。
では、実際に何をどう整えていけばいいのか。
自身の職場で働き方改革を成功させた現役管理職の著者が、そのノウハウを具に解説します！
上司・部下、どちらの立場でも役立つ知恵が詰まった一冊です。
詳しくはこちら
https://miraipub.jp/books/36677/
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347888/images/bodyimage2】
本当の働き方改革に必要なのは
「整え」と「余白づくり」
精神科医・ベストセラー作家 樺沢紫苑氏推薦！
かつて「努力すれば誰でも報われる」と考えられた時代がありました。
目的達成のために時間を提供するのは当然で、成果よりも「懸命に働く姿勢」が評価される--
そんな職場の風景が、この10年ほどで大きく変わってきています。
効率化が進み、働き方改革が施行される中で、「どう働くべきか」「どう人を動かすべきか」誰もが仕事のあり方や進め方、コントロールの方法を見つめ直す必要に迫られています。
何をどうすれば、従業員はやりがいを持って気持ちよく働くことができ、経営側は諸々の労務問題を解決しながら、利益を出していけるのか。そのための方法論を説く一冊です。
「便利な時代なのにラクにならない」と感じているすべてのビジネスマン、必読の書！
【著者プロフィール】
原沢 一世（はらさわ いっせい）
働き方デザイナー/残業ゼロコーチ
年間売上20億円、従業員110人の測量・不動産グループの常務取締役。
グループ全体のバックオフィスを管掌する現役の管理職として、現場と経営の両方の立場から組織運営と働き方改革を実践。
チーム全体を残業ゼロへと導き、不夜城と言われていた職場を変えながら、生産性向上と業績アップの両立を実現し、働く人と会社の双方が成果を得られる働き方改革を推進してきた。
「残業ゼロで成果を出す働き方」セミナー開催、メルマガやSNS、オンラインサロンなどを通じ、忙しい会社員と管理職を対象とした実践的な働き方改革の発信も行なっている。
【書籍概要】
書名：整えるだけでうまくいく！すごい仕事術
著者：原沢 一世
発売日：2026年4月28日
価格：1760円(税込)
体裁：四六判 174ページ ソフトカバー
ISBN：978-4-434-37766-2
★ご購入はこちら
https://www.amazon.co.jp/dp/4434377663
【会社概要】
会社名：株式会社みらいパブリッシング
所在地：東京都杉並区高円寺南4-26-12 福丸ビル6階
HP：https://miraipub.jp/
★インターネット仕入れのご案内
みらいパブリッシング、ポエムピースの書籍は、仕入れサイト「スーパーデリバリー」を利用し、卸価格で仕入れることができます。書店様以外もぜひ販売をご検討ください。
仕入れサイト：https://www.superdelivery.com/p/do/dpsl/1003760/
配信元企業：株式会社みらいパブリッシング
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