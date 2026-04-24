ミニストップは、ゴールデンウィークに合わせ、恒例の「対象のソフトクリーム本体価格より５０円引」のセールをはじめとした、おトクなセールを実施いたします。「Ｘフライドポテト」は、お値段そのまま、１．５倍に増量中！「ベルギーチョコパフェ」や、「無限くりーむ」等、人気のチルドスイーツも、期間限定で本体価格から２０円引のセールを開催します。 ぜひ、ゴールデンウィークのお出かけのおともに、ミニストップのファストフードやスイーツをお楽しみください。 ミニストップは今後も、多くのお客さまにお楽しみいただけるおトクなセールを実施してまいります。

【商品情報】 対象地区：全国 （２０２６年３月末現在：１，７５５店）

【Xフライドポテト１．５倍増量】 ●商品名：Ｘフライドポテト ●期間：４月２４日（金）～４月３０日（木） ●本体価格：２９８円（税込価格：３２１．８４円）※1 →お値段そのまま１．５倍増量（当社従来比） 一部店舗で価格が異なります。 （トマトケチャップは別売りです。 本体価格：１９円 税込価格：２０．５２円）※1

【ミニストップアプリでお得！】 ミニストップアプリでは、お得なクーポンを配信します。 ●クーポン利用期間：２０２６年４月２４日（金）～４月３０日（木） ●クーポン内容：本体価格より２０円引き クーポンご利用には、ミニストップアプリのご登録、クーポン取得・提示が必要です。 （上記クーポンにおきまして、一部対象外店舗がございます。）

※1 税込価格は、お持ち帰り時に適用される軽減税率８％にて表示しております。 イートインスペースで飲食される場合は 標準税率１０％が適用されます。単品で購入した場合、税込価格の小数点以下は切り捨てとなります。 一部取り扱いの無い店舗がございます。

【対象のソフトクリーム本体価格から５０円引】※2 対象地区：全国 （２０２６年３月末現在：１，７５５店）

＜対象商品＞ 対象商品：北海道ミルクソフト、高地栽培バナナソフト、ミックス 実施期間：２０２６年５月１日（金）～５月６日（水） コーンとカップをお選びいただけます。 得盛ソフト、プレミアムソフトは対象外です。

＜ミニストップアプリでおトク！＞ ミニストップアプリ会員限定で、対象のソフトクリームが、 店頭GW５０円引き（本体価格）セールから さらにクーポン利用で合計１００円引きとなるクーポンを配信します。 対象商品：北海道ミルクソフト、高地栽培バナナソフト、ミックス 実施期間： ２０２６年５月１日（金）～５月６日（水） ミニストップアプリ会員となるにはダウンロード、会員登録が必要です。

※2税込価格は、お持ち帰り時に適用される軽減税率８％にて表示しております。 イートインスペースで飲食される場合は標準税率１０％が適用されます。 単品で購入した場合、税込価格の小数点以下は切り捨てとなります。 一部価格・仕様が異なる店舗や取り扱いの無い店舗がございます。

【対象のチルドスイーツ本体価格から２０円引】※1 対象地区：全国 （２０２６年３月末現在：１，７５５店）

対象商品：ベルギーチョコパフェ、無限くりーむ、チーズスフレプリン、大きなプリンアラモード 実施期間：２０２６年４月２９日（水）～５月６日（水）

※1 税込価格は、お持ち帰り時に適用される軽減税率８％にて表示しております。 イートインスペースで飲食される場合は標準税率１０％が適用されます。 単品で購入した場合、税込価格の小数点以下は切り捨てとなります。 一部取り扱いの無い店舗がございます。