根絶目前／北潟湖で市民と学生が挑む「オオキンケイギク除去イベント」開催





繁殖力が極めて強く、全国各地で問題となっている特定外来生物「オオキンケイギク」。あわら市北潟湖では、市民や関係団体が連携し、7年間にわたり除去活動を継続した結果、対象エリアでは根絶目前まで減少させることに成功しています。

この取り組みをさらに前進させるため、北潟湖自然再生協議会（事務局：あわら市生活環境課）は、令和8年5月21日（木）に市民参加型の除去イベントを開催します。

イベント開催の背景と意義

オオキンケイギクは、一度定着すると在来植物の生育地を奪い、生態系に深刻な影響を与えます。北潟湖自然再生協議会では、令和元年から毎年集中的な除去活動を実施。北潟公民館前における除去量は、

R4：10.69kg

R5：6.89kg

R6：3.00kg

と着実に減少してきました。R7は、開花前の徹底調査で隠れていた株を一斉に除去したため17.30kgとなりましたが、生育範囲は大きく縮小しており、根絶に向けた最終段階に入っています。

年1回であっても、市民が参加する集中的な除去を継続することが、外来種対策として有効であることを示す事例です。

イベント概要

日時：令和8年5月21日（木）9:00～11:00（9:00受付開始）

場所：北潟湖畔

集合場所：北潟公民館駐車場（あわら市北潟150-1）

内容：オオキンケイギクの抜き取り作業および除去量の計測

申込み：5月20日（水）までに、電話またはメールで申込み

ホームページ：https://www.city.awara.lg.jp/event-into/okinkeigiku.html

※当日参加も可能です

当日のスケジュール

9:00～9:30 受付

9:30～9:50 概要・注意事項説明

9:50～10:50 除去作業・計測

10:50～11:00 講評・記念撮影

学生と地域が協働

当日は、授業の一環として福井県立大学 生物資源学部 創造農学科の学生約40名も参加予定です。専門家の指導のもと、市民と学生が一緒に作業を行うことで、環境保全を「体験的に学ぶ場」となります。







服装・持ち物

長袖・長ズボンなど作業しやすい服装

軍手、帽子、飲み物、タオル

剣先スコップや小型のくわ（お持ちの方）

※小雨決行、荒天中止

取材・撮影について

当日は、市民と学生が協力して外来植物を除去する様子や、除去量を計測する場面など、写真・映像撮影に適したシーンをご覧いただけます。







北潟湖自然再生協議会について

北潟湖自然再生協議会は、北潟湖の水環境・水辺環境の保全と再生を目的に、平成30年に設立された自然再生法に基づく法定協議会です。「北潟湖の恵みを再発見し、未来に遺そう」をテーマに、地域住民と行政、専門家が連携し、さまざまな自然再生活動を行っています。

協議会HP：https://www.city.awara.lg.jp/mokuteki/life/life03/life0301/p009388.html







本件に関するお問い合わせ先

あわら市生活環境課

TEL：0776-73-8018