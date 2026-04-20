グローバル分散型音響センシング（DAS）市場予測2026：2032年1331百万米ドル規模、CAGR10.2%で成長
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GlobaI Info Research（所在地：東京都中央区）は、「分散型音響センシング（DAS）の世界市場2026年：メーカー、地域別、タイプ、用途別、2032年までの予測」の最新調査レポートを発表しました。本レポートでは、分散型音響センシング（DAS）市場の動向を深く掘り下げ、売上、販売量、価格推移、市場シェア、主要企業のランキングなどを包括的に分析しています。さらに、地域別、国別、製品タイプ別、用途別の市場動向を整理し、2021年から2032年までの市場動向に基づく成長予測を掲載しています。本調査では、定量データに加え、競争環境の変化や企業の成長戦略を読み解くための定性的な分析も行い、業界関係者がより戦略的な意思決定を行えるよう支援しています。
▼ 無料サンプル提供中（レポートの詳細内容・お申込みはこちら）▼
https://www.globalinforesearch.jp/reports/1017075/distributed-acoustic-sensing--das
【市場成長の背景】なぜDASが今、注目されているのか
世界中でインフラの老朽化対策、国境警備の強化、エネルギー施設のセキュリティ高度化が急務となる中、分散型音響センシング（DAS）市場はかつてない成長局面を迎えています。従来の点監視型センサーでは捉えきれなかった「線」と「面」の連続的な振動・音響情報を、既設の光ファイバー通信ケーブルを活用して低コストで実現するDAS技術は、まさに「既存インフラをセンサーネットワークに変革する革新的ソリューション」として、世界中の意思決定者から熱い視線を集めています。
【製品定義と技術概要】DASとは何か - 光ファイバーが「聴く」仕組み
分散型音響センシング（DAS）とは、一般的な光ファイバー通信ケーブルそのものを高感度な振動・音響センサーとして活用する技術です。このシステムは、一本の光ファイバーを数万もの個別の高感度振動センサーに変換します。既存のケーブルを利用する場合も新設する場合も、80～100kmごとに電源と通信サービスを設置するだけで、低コストかつ高信頼性な地表横断やトンネル工事の検知を実現します。
本技術は、石油・ガスパイプライン、鉄道、高価値施設の境界監視など、世界中100箇所以上の多様な産業におけるセキュリティ運用で実証済みです。誤警報が極めて少なく、さまざまな境界脅威を確実に検知します。また、既存の国境監視技術と連携して運用することで、越境犯罪と戦うための新たな価値をセキュリティ担当者に提供します。
【市場規模と成長予測】急拡大するDAS市場の全体像
QYResearchの最新市場分析によれば、世界の分散型音響センシング（DAS）市場は、2025年における売上規模が約6億7,630万ドル（約1,015億円）に達し、2032年には約13億9,500万ドル（約2,092億円）まで拡大すると予測されています。この期間中の年平均成長率（CAGR）は12.54％という驚異的な数値を示しており、センシング技術分野の中でも最も成長率の高いセグメントの一つとして位置づけられています。
特筆すべきは、北米と欧州が世界市場の約80％を占めるという地域構造です。これは、両地域におけるインフラ整備の進展度と、セキュリティ・監視技術への高い投資意欲を反映しています。一方で、アジア太平洋地域はこれらに続く成長市場として、今後10年間で最も高い成長率が期待されています。
【業界主要プレイヤーの競争環境】寡占化が進むDAS市場の勢力図
GlobaI Info Research（所在地：東京都中央区）は、「分散型音響センシング（DAS）の世界市場2026年：メーカー、地域別、タイプ、用途別、2032年までの予測」の最新調査レポートを発表しました。本レポートでは、分散型音響センシング（DAS）市場の動向を深く掘り下げ、売上、販売量、価格推移、市場シェア、主要企業のランキングなどを包括的に分析しています。さらに、地域別、国別、製品タイプ別、用途別の市場動向を整理し、2021年から2032年までの市場動向に基づく成長予測を掲載しています。本調査では、定量データに加え、競争環境の変化や企業の成長戦略を読み解くための定性的な分析も行い、業界関係者がより戦略的な意思決定を行えるよう支援しています。
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【市場成長の背景】なぜDASが今、注目されているのか
世界中でインフラの老朽化対策、国境警備の強化、エネルギー施設のセキュリティ高度化が急務となる中、分散型音響センシング（DAS）市場はかつてない成長局面を迎えています。従来の点監視型センサーでは捉えきれなかった「線」と「面」の連続的な振動・音響情報を、既設の光ファイバー通信ケーブルを活用して低コストで実現するDAS技術は、まさに「既存インフラをセンサーネットワークに変革する革新的ソリューション」として、世界中の意思決定者から熱い視線を集めています。
【製品定義と技術概要】DASとは何か - 光ファイバーが「聴く」仕組み
分散型音響センシング（DAS）とは、一般的な光ファイバー通信ケーブルそのものを高感度な振動・音響センサーとして活用する技術です。このシステムは、一本の光ファイバーを数万もの個別の高感度振動センサーに変換します。既存のケーブルを利用する場合も新設する場合も、80～100kmごとに電源と通信サービスを設置するだけで、低コストかつ高信頼性な地表横断やトンネル工事の検知を実現します。
本技術は、石油・ガスパイプライン、鉄道、高価値施設の境界監視など、世界中100箇所以上の多様な産業におけるセキュリティ運用で実証済みです。誤警報が極めて少なく、さまざまな境界脅威を確実に検知します。また、既存の国境監視技術と連携して運用することで、越境犯罪と戦うための新たな価値をセキュリティ担当者に提供します。
【市場規模と成長予測】急拡大するDAS市場の全体像
QYResearchの最新市場分析によれば、世界の分散型音響センシング（DAS）市場は、2025年における売上規模が約6億7,630万ドル（約1,015億円）に達し、2032年には約13億9,500万ドル（約2,092億円）まで拡大すると予測されています。この期間中の年平均成長率（CAGR）は12.54％という驚異的な数値を示しており、センシング技術分野の中でも最も成長率の高いセグメントの一つとして位置づけられています。
特筆すべきは、北米と欧州が世界市場の約80％を占めるという地域構造です。これは、両地域におけるインフラ整備の進展度と、セキュリティ・監視技術への高い投資意欲を反映しています。一方で、アジア太平洋地域はこれらに続く成長市場として、今後10年間で最も高い成長率が期待されています。
【業界主要プレイヤーの競争環境】寡占化が進むDAS市場の勢力図