株式会社市基

株式会社市基（本社：愛知県名古屋市、代表取締役：平野ゆうき、以下「当社」）は、株式会社ルネサンス（本社：東京都墨田区、代表取締役社長：望月美佐緒、以下「ルネサンス」）が運営する「スポーツクラブ＆サウナスパ ルネサンスもりのみやキューズモール24」内において、ルネサンス店舗内で４施設目となる放課後等デイサービス「AKIDS VISTA もりのみや」を開所いたしました。

■連携の背景

当社は、「人の可能性を、あきらめない」という理念のもと、障がいのある子どもたちに対するさまざまな支援サービスを展開しております。特に、運動療育においては、大学や専門医と連携し、複数年にわたり研究を実施しており、特定の運動を適切に提供することで、障がいのある児童の心理的・体力的な成長が促進される可能性を国内外の医学会で発表してきました。当社では、その研究結果や先行論文をもとにした個別のプログラムを設計し、個々の可能性を最大限に引き出す成長を目指した支援サービスの提供に取り組んでおります。

一方、ルネサンスは、「生きがい創造企業としてお客様に健康で快適なライフスタイルを提案します」という理念のもと、スポーツクラブや介護リハビリ事業など285施設（2025年3月31日現在）を全国で展開し、健康分野における幅広い取り組みを推進しています。

こうした背景のもと、双方の強みを活かした連携として、スポーツクラブ施設内における療育サービスの提供を実現しています。

■取り組みの特徴

ルネサンスの有する運動環境と、当社の運動療育ノウハウを組み合わせることで、利用児童一人ひとりに適切な環境で特性に応じた専門的な支援を提供しています。

■今後の展望

本取り組みは、ルネサンス施設内での展開として４施設目となり、モデルの再現性と拡張性が確認されています。当社は、今後もルネサンスとの連携を通じて、フィットネスクラブ内での運動療育サービスの展開および、障がいのある児童の心理的・体力的な成長機会の拡大に取り組んでまいります。

■施設概要

施設名：AKIDS VISTA もりのみや

所在地：大阪府大阪市中央区森ノ宮中央２丁目１－７０ もりのみやキューズモールBASE内

（スポーツクラブ&サウナスパ ルネサンス もりのみやキューズモール24）

サービス：放課後等デイサービス・児童発達支援

■会社概要

会社名：株式会社市基

所在地：愛知県名古屋市千種区星が丘元町15番17号

代表者：平野ゆうき

事業内容：障がい児通所支援事業施設の開発・発達に関する学術研究

ＵＲＬ：https://www.ichimoto.co.jp/

【本件に関するお問い合わせ】

株式会社市基 広告宣伝部：森下・八木

MAIL：info@ichimoto.co.jp