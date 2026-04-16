＜ 新商品・5店舗限定＞ あまおう苺とシチリア産レモンを使用した『果実をたのしむチュイールサンド』が、【フランセ】から4月24日（金）発売いたします！

株式会社シュクレイ

株式会社シュクレイ（代表取締役社⾧:阪本良一 本社:東京都港区）は、“くだもの”と“木の実” を楽しむ洋菓子ブランド【フランセ】から、『果実をたのしむチュイールサンド（れもん）』と 『果実をたのしむチュイールサンド詰合せ』を2026年4月24日（金）より新発売いたします。

フランセがお届けする。夏を先取りした爽やかな期間限定商品。

サクサクとした軽やかな食感のチュイールに、あまおう苺の味わいとシチリア産れもんの味わいをそれぞれサンド。夏を先取りした、見た目にもかわいいチュイールサンドです。

・果実をたのしむチュイールサンドいちご

発酵バター ※1 といちごペーストを使用したチュイール生地を軽やかに焼き上げました。

表面には、食感のアクセントにアーモンドダイスを添えて、あまおう苺 ※2 パウダーを加えたチョコレートをサンド。ひと口かじれば、いちごの華やかな香りがふわりと広がり、やさしい甘みとほどよい酸味が上品に重なります。

・果実をたのしむチュイールサンドれもん

シチリア産 ※3 れもんと発酵バター ※1 を使用したチュイール生地を軽やかに焼き上げました。 表面には、食感のアクセントにアーモンドダイスを添えて、れもん味のチョコレートをサンド。

ひと口かじれば、れもんの爽やかな酸味がふわりと広がるチュイールサンドです。

東京ギフトパレット店、そごう横浜店、エキュートエディション渋谷店、アトレ吉祥寺店、羽田空港第2ターミナルピア63番ゲート前店の5店舗でしか買えない期間限定商品。この機会に是非、フランセにお越しくださいませ。

※1バター中発酵バター91％使用※2いちご中あまおう苺32％使用※3れもん中シチリア産れもん35％使用

商品概要

果実をたのしむチュイールサンド（れもん） 5個入

【果実をたのしむチュイールサンド（れもん）】 ●5個入 1,188円（税込）

【果実をたのしむチュイールサンド詰合せ】

●10個入 2,160円（税込）

れもん、いちご各5個

●16個入 3,456円（税込）

れもん、いちご各8個

※期間限定商品につき、無くなり次第終了となります。

果実をたのしむチュイールサンド詰合せ 16個入

【販売店舗】

東京ギフトパレット店、そごう横浜店、エキュートエディション渋谷店、アトレ吉祥寺店、羽田空港第2ターミナルピア63番ゲート前

※4月下旬より順次発売中

※店舗により発売日が異なりますので、予めご了承くださいませ。

◆メディア関係者様へ

掲載・取材用のアセット（高解像度画像・商品ロゴ等）を豊富にご用意しております。

また、記事制作や番組収録にあたり、商品サンプルが必要な場合はご相談ください。企画段階のご相談もお気軽にお問い合わせください。

お問い合わせはこちら > :https://www.sucrey.co.jp/contact/?utm_source=press_release&utm_medium=pr

ブランドロゴ&ストーリー

「FRANCAIS」

洋菓子のフランセ

戦後まもなく渋谷の洋菓子店からはじまったフラ ンセ。多くの皆様に支えられ、フランセの看板商 品であるミルフィユは、お子様から大人まで、永 きにわたりたくさんの方々にご愛顧をいただいて おります。

定番のミルフィユをはじめとして、すべてのお菓 子の素材や製法にこだわり、美味しさを追求。 パイの層、果実の食感、木の実の香りなど、 ひとつひとつ丁寧に、本当に美味しいお菓子づくりに日々努めております

フランセ 期間限定商品・定番商品のご紹介

<期間限定>果実をたのしむサンドクッキー・詰合せ

(写真)左:果実をたのしむサンドクッキー、右:木 の実をたのしむサンドクッキー

サクサク食感がやみつきになる、見た目にも彩り鮮やかでかわいいサンドクッキー。『木の実をたのしむサンドクッキー』とセットになった詰合せもございます。

●果実をたのしむサンドクッキー

6個入 1,296円（税込）

果実をたのしむサンドクッキー ×6個

●果実をたのしむサンドクッキー詰合せ

10個入 2,160円（税込）

果実をたのしむサンドクッキー ×5個

木の実をたのしむサンドクッキー×5個

20個入 3,888円（税込）

果実をたのしむサンドクッキー ×10個

木の実をたのしむサンドクッキー×10個

※期間限定商品につき、無くなり次第終了となります。

【販売店舗】

表参道本店、伊勢丹新宿店、丸井北千住店、ルミネ荻窪店、アトレ上野店、横浜高島屋店、 ラゾーナ川崎プラザ店、テラスモール湘南店、二子玉川東急フードショー店、アトレ亀戸店、 東急ストア蒲田東急プラザ店、東急百貨店たまプラーザ東急店、シァル鶴見店、伊勢丹浦和店、そごう大宮店、伊勢丹立川店

※4月下旬より順次発売中

※店舗により発売日が異なりますので、予めご了承くださいませ。

果実をたのしむミルフィユ 果実をたのしむ詰合せ

個性の異なる「いちご」「れもん」「ピスタチ オ」「ジャンドゥーヤ」４種のミルフィユを詰合せいたしました。

大切な方への贈り物や、手土産にもおすすめで す。

8個入 1,620円（税込）

12個入 2,268円（税込）

16個入 3,024円（税込）

32個入 5,400円（税込）

レモンケーキ

レモンピール、蜂蜜を加え、しっとりと焼き上げた生地をレモン風味のホワイトチョコレートでコーティングいたしました。爽やかな香りと、 甘さを抑えたレモンの風味をお楽しみいただける、かわいらしいレモン型のレモンケーキです。

4個入 1,296円（税込）

6個入 1,944円（税込）

8個入 2,592円（税込）

12個入 3,888円（税込）

※店舗により取り扱い商品は異なります

※諸般の事情により予告なく変更となる場合がございます。あらかじめご了承ください。

店舗情報

表参道本店、エキュートエディション渋谷店、東京ギフトパレット店、伊勢丹新宿店、丸井北千住店、ルミネ荻窪店、アトレ上野店、アトレ吉祥寺店、横浜高島屋店、ラゾーナ川崎プラザ店、そごう横浜店、テラスモール湘南店 他

公式サイト

＜ホームページ＞https://sucreyshopping.jp/francais

＜X＞https://X.com/francais_PR

＜インスタグラム＞https://www.instagram.com/francais_official_/

会社概要

＜株式会社シュクレイ＞

設立 :2011 年 12 月 15 日

本社所在地 :東京都港区北青山1-2-7

展開ブランド:東京ミルクチーズ工場、ザ・メープルマニア、築地ちとせ、コートクール、オリエンタルショコラby コートクール、バターバトラー、ザ・マスターby バターバトラー、GENDY、ミルフィユメゾンフランセ、フランセ、レモンショップby フランセ、イチゴショップby フランセ、キャラメルゴーストハウス、ザ・テイラー、ネコシェフ、ココリス、ドレ、フィオラッテ、ドローリー、ザ・ドロス、バニ、ウーフィ、 ソルトラ、バニスタ、シュシュ

◆メディア関係者様へ

掲載・取材用のアセット（高解像度画像・商品ロゴ等）を豊富にご用意しております。

また、記事制作や番組収録にあたり、商品サンプルが必要な場合はご相談ください。企画段階のご相談もお気軽にお問い合わせください。

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