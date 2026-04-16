台湾・国立台湾大学発のベンチャー「レーウェンフック」が日本市場へ本格参入！「SusHi Tech Tokyo 2026」出展と主要チャネル開拓でグローバル展開を加速

Everiii & Partners International Co. Ltd

【台北、2026年4月】 マイクロバイオーム（腸内細菌叢）と精密代謝ヘルスの先駆者である、台湾・国立台湾大学（NTU）発のスタートアップ、**レーウェンフック生物技術（Leeuwenhoek Laboratories）**は、2026年4月より日本市場への進出を本格化させることを発表いたしました。日本を皮切りに、米国、シンガポールへと続くグローバル展開の重要な足掛かりとします。

「好食好事加速器」と共に日本主要チャネルとの戦略的提携へ（4月23日～25日） 台湾を代表する食農・バイオテックアクセラレーター「好食好事（HaoShi）」の支援を受け、4月23日から25日にかけて来日いたします。期間中、日本の大手総合商社、事業会社、自由診療クリニック、および大手ドラッグストアチェーンを訪問。製品の導入、流通網の構築、および戦略的パートナーシップに向けた具体的な協議を行います。

世界最大級のスタートアップイベント「SusHi Tech Tokyo 2026」に出展（4月27日～29日） 続いて4月27日から29日まで、東京都が主催する国際スタートアップイベント**「SusHi Tech Tokyo 2026」**に参画いたします。本会期中、最先端の「次世代プロバイオティクス」技術や腸内フローラ検査ソリューションを展示。世界中の投資家や事業パートナーとのマッチングを通じ、革新的なビジネスモデルを提示します。

日本から世界へ、精密医療の新たなスタンダードを構築 市場分析によると、日本の予防医学や精密医療に対する意識の高さは、グローバル展開における重要な指標となります。レーウェンフックは、日本での成功モデルを確立することで、米国やシンガポールといったハイエンド市場への展開を加速させる計画です。

同社は「腸内細菌を通じた精密な健康管理は、ポストコロナ時代の予防医学において不可欠です。台湾の高度なバイオ技術を、日本の皆様の健康寿命延伸に役立てたい」と述べています。

【レーウェンフック生物技術（Leeuwenhoek Laboratories）について】

国立台湾大学の技術を基盤とするバイオテクノロジー企業。マイクロバイオームと精密代謝ヘルスに特化し、エビデンスに基づいた次世代プロバイオティクス、腸内フローラ検査、および代謝調節製品の開発を行っています。

● 公式サイト：https://lwhklab.com.tw/en/

● 広報担当者： 林 紓凡 (Viana LIN)

● メールアドレス： viana@lwhklab.com.tw