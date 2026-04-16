KOZAROCKS 2026 開催決定｜7月10日・11日｜壊して創る時代から、活かして創る時代へ ― 新テーマ「文創開化」

フォーシーズ株式会社

沖縄・コザを拠点にスタートアップ支援を行うフォーシーズ株式会社（本社：沖縄県沖縄市、代表取締役：豊里健一郎）が運営元となるKOZAROCKS実行委員会は、沖縄発のスタートアップカンファレンス＆フェスティバル「KOZAROCKS 2026」を、2026年7月10日(金)・11日(土)の2日間、沖縄市コザにて開催いたします。6回目の開催となる本年のテーマは「文創開化(ぶんそうかいか)」。過去最大となる延べ8,000名超の来場を見込み、スタートアップ・投資家・事業会社が沖縄を舞台にクロスボーダーな共創機会を生み出します。

本日より、先行チケット販売をスタートいたしました。

公式サイト :https://kozarocks2026.koza.rocks/

2026年テーマ「文創開化」について壊して創る時代から、活かして創る時代へ。

KOZAROCKS 2026が掲げるテーマは「文創開化」。

「文創」とは、文化や歴史を大切にしながら、デザインやイノベーションの力を使って新たな価値を生み出すという考え方で、台湾で広く使われてきました。ここに「文明開化（西洋の文化や技術が急速に社会へ入り込み、人々の生活や価値観が大きく変化した時代を象徴する言葉）」を掛け合わせて、文創という考え方で新しい時代が幕開けていくことを表現しました。

いま、AIの進化によって、文章も、画像も、コードも、大量に高速に、低コストで生み出されるようになりました。

そんな時代にいま、私たちは問われています。機能や効率で差がつかなくなった世界で、人々は何に価値を感じ、何に対価を払うのか。その答えは、先人や自然が育てた、再現できない価値に向かっていると考えています。その土地の歴史から生まれたもの。その人の物語が宿ったもの。

沖縄・コザは、異なる文化が混ざり合い、独自のチャンプルー文化を育んできた街です。

私たちは、壊して作り替えるのではなく、大切に直しながら、文脈を活かして価値を生み出していく道を選びました。すでにこの街には、経済合理性では説明できない物語に惹かれ、人々が集まり始めています。

KOZAROCKSは、このコザという場所から、文化を活かして新しい産業を生み出す挑戦をしつづけます。壊して創る時代から、活かして創る時代へ。コザから始まる、新しい開化。それがKOZAROCKS 2026が掲げる「文創開化」です。

KOZAROCKSについて

KOZAROCKSは、2022年に「コザスタートアップ商店街」のリリースイベントとして始まった、沖縄発のスタートアップカンファレンス＆フェスティバルです。沖縄市コザの街全体を舞台に、ビジネスとカルチャーが交差する2日間を展開。沖縄、アメリカ、アジアのカルチャーが交錯する特異な空間・コザの街で、国内外のスタートアップ・投資家・事業会社が集い、新しい挑戦と共創が生まれる場として、年々規模を拡大しています。

毎年テーマを掲げて進化するKOZAROCKS

KOZAROCKSは、時代に向き合いながら毎年テーマを掲げて開催してまいりました。

・2024年「万国津梁」 ― 沖縄を日本とアジアをつなぐハブに

・2025年「変わらないために、変わり続ける」 ― サステナビリティと持続可能な未来

・2026年「文創開化」 ― 活かして創る時代へ

コンセプトを進化させながら、国内外のスタートアップ・投資家・事業会社が集う場としての規模と影響力を拡大してきました。

KOZAROCKS 2025 実績

昨年開催された「KOZAROCKS 2025」は、過去最大の盛り上がりとなりました。

・延べ来場者数：5,000名

・県外・海外からの参加者比率：約57%

・ピッチ登壇スタートアップ：27社(3つのピッチコンテスト)

・トークセッション：20本

・スポンサー協賛:28社

・メディア掲載：新聞7本・テレビ2本

有料エリア参加者の内訳は、スタートアップ経営者・メンバー26%、事業会社・大企業21%、支援機関(自治体・金融機関等)23%、投資家・VC 5%ほか、ビジネスの意思決定層を中心に多彩なプレイヤーが集結しました。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=P195OB0dJJc ]

KOZAROCKS 2026の主なプログラム（予定）

KOZAROCKS 2026では、コザの街全体を舞台に以下のプログラムを展開します。

・トークセッション ― 国内外の起業家・投資家・事業会社リーダーが登壇するカンファレンス

・ピッチアワード ― 沖縄・アジアのスタートアップが集結するピッチコンテスト

・招待制サミット ― 厳選された経営者・投資家・スタートアップが集うクローズドセッション

・大交流会 ― 登壇者・参加者・スポンサーが一堂に会するネットワーキング

・音楽 × マルシェ ― ロックフェスティバル同時開催、街全体を使った体験型コンテンツ

※ 各プログラムの詳細は、公式サイトにて順次発表予定です。

実行委員長コメント

公式サイト :https://kozarocks2026.koza.rocks/トークセッションスタートアップピッチゲート通りを封鎖したFOOD JAMスタートアップブースエイサー＆交流会豊里 健一郎

KOZAROCKS実行委員長／フォーシーズ株式会社 代表取締役 豊里 健一郎

KOZAROCKSは、2022年にコザスタートアップ商店街のリリースイベントとしてスタートし、2026年で6回目の開催を迎えます。この5年間で、県内はもちろん、県外や海外からも多くの方々にお集まりいただけるイベントへと育ってまいりました。

2026年のテーマ「文創開化」には、AI時代という大きな転換期のなか、「古き良きを活かしながら、新しい文化や価値を産業として生み出していく」という、これからの時代の創造のあり方への私たちの想いを込めています。

7月のコザで、国内外から集う皆様と共に、新しい文化と産業の未来を描く2日間にしたいです。

KOZAROCKS 2026 開催概要

チケットについて

[表: https://prtimes.jp/data/corp/98718/table/38_1_3ef86e187b37301734845f47fcd85727.jpg?v=202604160251 ]

KOZAROCKS 2026では、目的に合わせて選べる複数のチケットプランをご用意しています。早割・前売・当日券の3段階価格で販売します。

チケット購入 :https://kozarocks2026.koza.rocks/ticket

スポンサー・パートナー募集

KOZAROCKS 2026では、現在スポンサー・パートナー企業様を募集しております。ブランド露出、商談機会の創出、スタートアップとの協業など、さまざまな目的でご参加いただけます。詳細はお問い合わせください。

運営・お問い合わせ

お問い合わせ :https://share-na2.hsforms.com/1GvTIb9duS861oxafUQfNgAdcebg

主催：KOZAROCKS 2026実行委員会

運営：フォーシーズ株式会社

所在地：〒904-0004 沖縄県沖縄市中央1丁目7-8 2F

TEL：050-1706-9620

公式サイト：https://kozarocks2026.koza.rocks/

会社概要

フォーシーズ株式会社

代表取締役：豊里 健一郎

所在地：沖縄県沖縄市中央1丁目7-8 2F

事業内容：スタートアップ支援、創業支援施設の運営、コミュニティ運営、ベンチャーキャピタル事業

運営施設：Startup Lab Lagoon／Koza Startup Arcade ほか