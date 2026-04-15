SUBLATIONS、texnhをはじめとした4社とコラボレーションアイテムをリリース

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株式会社ONE FIVE


ディレクターの金山大成とデザイナーの中村泰貴が手がけるファッションブランド「SUBLATIONS（サブレーションズ）」は、「texnh（テクネ）」をはじめとした4社とコラボレーションアイテムをリリースいたします。



コラボレーションブランドは、全4社。



「texnh（テクネ）」からは、工業製品であるベルトにフォーカスを当てたシグネチャーベルトの素材別注となるベルト、「Tabio MEN（タビオメン）」、「prasthana（プラスターナ）」からは、ディレクターの金山が日々愛用を重ねているアイテム2型をリリース。「LICHT ADEL（リヒトアディル）」からは、ブランドが誇るピースに一味加えたキーチェーンをローンチ。



SUBLATIONSが掲げる哲学を、プロダクトとして具現化した、バイネームコレクションです。



2026年4月、毎月各ブランドとの別注商品を続々とローンチしていきます。



- texnh×SUBLATIONS





工業製品の構造美を基盤とする、東京発のプロダクトブランド「texnh」。



「texnh」5周年を祝し、シグネチャーであるベルトを別注。



ブランド初期より継続する定番デザインを、SUBLATIONSの美学で再解釈。


工場での作業用に作られたベルトをモチーフにした、バックルを表に出さないソリッドな構造はそのままに、25mm幅へと再設計しました。



素材には、毛並みの美しいハラコ調ヘアーカウレザーを採用。


毛足のある革によって光の陰影が表現され、黒ながら奥行きのある光沢感がマットで上品な印象を与えます。



バックルや金具にはニッケル仕上げの真鍮パーツを採用。


アイコニックな意匠はそのままに、ラグジュアリーな輝きを演出。



余計なディテールを削ぎ落とすことで、素材そのものの存在感をストレートに表現しています。




texnh×SUBLATIONS


ENGINEER'S BELT/NARROW


Size：FREE


Color：BLACK HAIR LEATHER


Price：\19,800（税込）






- Tabio men×SUBLATIONS





日常に最も近いプロダクトであるソックスを、再定義する、日本のメンズ靴下専門ブランド「Tabio MEN」。



同社が追求してきた機能性と快適性を基盤に、SUBLATIONSの視点でミニマルに再構築。



「毎日履ける」という思想をもとに開発された、脱ぎ履きしやすい弱着圧構造により、フィット感と快適性を実現しています。


立体的な編み構造と、締め付けを抑えた履き口設計。



SUBLATIONSディレクターの金山も愛用するハイソックスに、さりげなくロゴを配したソックス。




Tabio MEN×SUBLATIONS


LOGO HIGH SOCKS


Size：FREE （25.0～27.0）


Color：BLACK


Price：\3,300（税込）







- prasthana×SUBLATIONS





素材・構造・生産背景を重視するブランド「prasthana」との協業によるレザーキャップ。



メインマテリアルには、イタリアGUIDI社のタンドカーフ「VITELLO FIORE（ヴィテッロフィオーレ）」を採用。


驚くほどキメの細かい滑らかな吟面を持つ仔牛の⽪を、伝統的なバケッタ製法によって、コシのあるオイルがしっかりと効いた カーフに仕上げています。


伝統的なバケッタ製法により、時間とともに深く変化していく”育つ素材”です。



使用当初のややマットで浅い黒から、使い込むほどにオイルが浮き上がり、ツヤが増し深い⿊⾊へと変化していく。「育てる素材」として知られるマテリアル。



生産は、「prasthana」が長年に渡りパートナーシップを結んでいる、国内屈指のレザーファクトリーにて実施。



ディレクター金山の嗜好を反映し、表情をあえて見せすぎないバランスを意識。


6枚剥ぎの構造をベースに、パターンとブリムを調整し、深くかぶることで生まれる陰影が、静かな緊張感をもたらします。



バックベルトにはPUEBLOレザー、アジャスターには白真鍮を採用。


さらに錫製プレートを打ち込むことで、プロダクトとしての密度を高めました。



全ての要素に「人の手の痕跡」を感じる、 大量生産品には代替不可能な作品が完成しました。




prasthana×SUBLATIONS


6PANELS CURVE VISOR


Size：FREE


Color：GUIDI VITELLO FIORE


Price：\81,400（税込）







- LICHT ADEL×SUBLATIONS





革と装身具を通して、日常に遊びをもたらす「LICHT ADEL」。



インラインのキーチェーンをベースに構造を再設計し、


キーリングの配置とボリュームを調整することで、装着時の動きと存在感に変化を与えました。



本作の原型はすべて、熟練の職人による手彫りのワックス原型から制作。


3DCADを用いず、長年ものづくりを続けてきた職人によって、一点一点かたちづくられています。



わずかに揺らぎを残したフォルムは、完全な左右対称には収まらない。


その微細な不均衡が、工場製品にはない温度と個性を宿します。



実用性と装飾性の間に生まれる、わずかな違和感。


それこそが、本作の本質です。




LICHT ADEL×SUBLATIONS


KEYCHAIN HOOK


Size：FREE


Color：SILVER 925


Price：\121,000（税込）







- INFORMATION


発売日：2026年4月より順次リリース


取扱場所：SUBLATIONS ONLINE STORE



*最新情報は、SUBLATIONS 公式Instagram にてご覧ください。



- ABOUT




「texnh」とは、ギリシャ語で「知性・技術・芸術の完璧な融合」を意味する。


コンセプトは「ある」。


現実と仮想があいまいに混ざりあう現代において、


プロダクトの存在意義をあらためて問いなおし、抽象的なイメージというより


「確かにそこにあるモノ」としての価値を生みだすことをモットーとする。


東京ローカルのプロダクトブランドとして、サステナブルな素材や技術を活かし、


バッグや小物、アパレルなど、さまざまなプロダクトをリリースしていく。



公式URL：https://texnh.jp/





昭和43年の創業時、当社が思い描いた紳士靴下ブランド。


「男の文化」をコンセプトに、独自のこだわりと確かな品質を志し、熟練した日本の技術を駆使して、1点1点丁重に、心を込めてつくり上げる。



公式URL：https://tabio.com/





form,function&idea _ 形態-機能-発想


embody the style with a design that logically constructs the details.


[和装] [TECH] [ARTISANAL] [BAUHAUS]



公式URL：https://prasthana.jp/






- いつも隣に最高の革と服と遊びを-


好きな革、そして好きな服を纏い好きな人と好きな場所へ


そんな最高な時間がいつまでも続くことが人生の理想である。


古き良き物づくりを背景に、現代での新たな物づくりへの可能性を追求していく。


いつの時代も変わらぬ安心感のある物をつくり続けていきたい。



公式URL：https://lichtadel.com/







SUBLATIONSは、否定の否定・相反する要素を融合させ、より高次の発展を生み出


すことを意味する哲学用語の「SUBLATION（サブレーション）」をコンセプトとする


ユニセックスブランドです。


ディレクター金山大成とデザイナー中村泰貴の2人のフィルターを通して、相反し、


時には⽭盾し対立するスタイルやディテールの融合を毎シーズンテーマとして掲げ、


ハイクオリティな素材と生産背景を用いて表現しています。



公式サイトURL：https://sublations.jp/