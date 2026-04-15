SUBLATIONS、texnhをはじめとした4社とコラボレーションアイテムをリリース

株式会社ONE FIVE

ディレクターの金山大成とデザイナーの中村泰貴が手がけるファッションブランド「SUBLATIONS（サブレーションズ）」は、「texnh（テクネ）」をはじめとした4社とコラボレーションアイテムをリリースいたします。

コラボレーションブランドは、全4社。

「texnh（テクネ）」からは、工業製品であるベルトにフォーカスを当てたシグネチャーベルトの素材別注となるベルト、「Tabio MEN（タビオメン）」、「prasthana（プラスターナ）」からは、ディレクターの金山が日々愛用を重ねているアイテム2型をリリース。「LICHT ADEL（リヒトアディル）」からは、ブランドが誇るピースに一味加えたキーチェーンをローンチ。

SUBLATIONSが掲げる哲学を、プロダクトとして具現化した、バイネームコレクションです。

2026年4月、毎月各ブランドとの別注商品を続々とローンチしていきます。

- texnh×SUBLATIONS

工業製品の構造美を基盤とする、東京発のプロダクトブランド「texnh」。

「texnh」5周年を祝し、シグネチャーであるベルトを別注。

ブランド初期より継続する定番デザインを、SUBLATIONSの美学で再解釈。

工場での作業用に作られたベルトをモチーフにした、バックルを表に出さないソリッドな構造はそのままに、25mm幅へと再設計しました。

素材には、毛並みの美しいハラコ調ヘアーカウレザーを採用。

毛足のある革によって光の陰影が表現され、黒ながら奥行きのある光沢感がマットで上品な印象を与えます。

バックルや金具にはニッケル仕上げの真鍮パーツを採用。

アイコニックな意匠はそのままに、ラグジュアリーな輝きを演出。

余計なディテールを削ぎ落とすことで、素材そのものの存在感をストレートに表現しています。

texnh×SUBLATIONS

ENGINEER'S BELT/NARROW

Size：FREE

Color：BLACK HAIR LEATHER

Price：\19,800（税込）

- Tabio men×SUBLATIONS

日常に最も近いプロダクトであるソックスを、再定義する、日本のメンズ靴下専門ブランド「Tabio MEN」。

同社が追求してきた機能性と快適性を基盤に、SUBLATIONSの視点でミニマルに再構築。

「毎日履ける」という思想をもとに開発された、脱ぎ履きしやすい弱着圧構造により、フィット感と快適性を実現しています。

立体的な編み構造と、締め付けを抑えた履き口設計。

SUBLATIONSディレクターの金山も愛用するハイソックスに、さりげなくロゴを配したソックス。

Tabio MEN×SUBLATIONS

LOGO HIGH SOCKS

Size：FREE （25.0～27.0）

Color：BLACK

Price：\3,300（税込）

- prasthana×SUBLATIONS

素材・構造・生産背景を重視するブランド「prasthana」との協業によるレザーキャップ。

メインマテリアルには、イタリアGUIDI社のタンドカーフ「VITELLO FIORE（ヴィテッロフィオーレ）」を採用。

驚くほどキメの細かい滑らかな吟面を持つ仔牛の⽪を、伝統的なバケッタ製法によって、コシのあるオイルがしっかりと効いた カーフに仕上げています。

伝統的なバケッタ製法により、時間とともに深く変化していく”育つ素材”です。

使用当初のややマットで浅い黒から、使い込むほどにオイルが浮き上がり、ツヤが増し深い⿊⾊へと変化していく。「育てる素材」として知られるマテリアル。

生産は、「prasthana」が長年に渡りパートナーシップを結んでいる、国内屈指のレザーファクトリーにて実施。

ディレクター金山の嗜好を反映し、表情をあえて見せすぎないバランスを意識。

6枚剥ぎの構造をベースに、パターンとブリムを調整し、深くかぶることで生まれる陰影が、静かな緊張感をもたらします。

バックベルトにはPUEBLOレザー、アジャスターには白真鍮を採用。

さらに錫製プレートを打ち込むことで、プロダクトとしての密度を高めました。

全ての要素に「人の手の痕跡」を感じる、 大量生産品には代替不可能な作品が完成しました。

prasthana×SUBLATIONS

6PANELS CURVE VISOR

Size：FREE

Color：GUIDI VITELLO FIORE

Price：\81,400（税込）

- LICHT ADEL×SUBLATIONS

革と装身具を通して、日常に遊びをもたらす「LICHT ADEL」。

インラインのキーチェーンをベースに構造を再設計し、

キーリングの配置とボリュームを調整することで、装着時の動きと存在感に変化を与えました。

本作の原型はすべて、熟練の職人による手彫りのワックス原型から制作。

3DCADを用いず、長年ものづくりを続けてきた職人によって、一点一点かたちづくられています。

わずかに揺らぎを残したフォルムは、完全な左右対称には収まらない。

その微細な不均衡が、工場製品にはない温度と個性を宿します。

実用性と装飾性の間に生まれる、わずかな違和感。

それこそが、本作の本質です。

LICHT ADEL×SUBLATIONS

KEYCHAIN HOOK

Size：FREE

Color：SILVER 925

Price：\121,000（税込）

- INFORMATION

発売日：2026年4月より順次リリース

取扱場所：SUBLATIONS ONLINE STORE

*最新情報は、SUBLATIONS 公式Instagram にてご覧ください。

- ABOUT

「texnh」とは、ギリシャ語で「知性・技術・芸術の完璧な融合」を意味する。

コンセプトは「ある」。

現実と仮想があいまいに混ざりあう現代において、

プロダクトの存在意義をあらためて問いなおし、抽象的なイメージというより

「確かにそこにあるモノ」としての価値を生みだすことをモットーとする。

東京ローカルのプロダクトブランドとして、サステナブルな素材や技術を活かし、

バッグや小物、アパレルなど、さまざまなプロダクトをリリースしていく。

公式URL：https://texnh.jp/

昭和43年の創業時、当社が思い描いた紳士靴下ブランド。

「男の文化」をコンセプトに、独自のこだわりと確かな品質を志し、熟練した日本の技術を駆使して、1点1点丁重に、心を込めてつくり上げる。

公式URL：https://tabio.com/

form,function&idea _ 形態-機能-発想

embody the style with a design that logically constructs the details.

[和装] [TECH] [ARTISANAL] [BAUHAUS]

公式URL：https://prasthana.jp/

- いつも隣に最高の革と服と遊びを-

好きな革、そして好きな服を纏い好きな人と好きな場所へ

そんな最高な時間がいつまでも続くことが人生の理想である。

古き良き物づくりを背景に、現代での新たな物づくりへの可能性を追求していく。

いつの時代も変わらぬ安心感のある物をつくり続けていきたい。

公式URL：https://lichtadel.com/

SUBLATIONSは、否定の否定・相反する要素を融合させ、より高次の発展を生み出

すことを意味する哲学用語の「SUBLATION（サブレーション）」をコンセプトとする

ユニセックスブランドです。

ディレクター金山大成とデザイナー中村泰貴の2人のフィルターを通して、相反し、

時には⽭盾し対立するスタイルやディテールの融合を毎シーズンテーマとして掲げ、

ハイクオリティな素材と生産背景を用いて表現しています。



公式サイトURL：https://sublations.jp/