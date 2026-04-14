料理や家事のモチベーションが上がるアイテム1位は「おしゃれな食器」！母の日ギフトに求めることとは？

株式会社NEXER

■母の日、カーネーション以外で本当に嬉しいギフトとは

母の日の贈り物といえば、カーネーションを思い浮かべる方が多いかもしれません。

では実際に、お母さんたちはカーネーション以外にどのようなギフトを嬉しいと感じているのでしょうか。

ということで今回は、四季折々のおしゃれな食器の通販サイト「FOURGRACE」と共同で、全国の子どもがいる女性100名を対象に「母の日ギフト」についてのアンケートをおこないました。

※本プレスリリースの内容を引用される際は、以下のご対応をお願いいたします。

・引用元が「株式会社NEXERとFOURGRACEによる調査」である旨の記載

・FOURGRACE（https://www.fourgrace-tableware.jp/）へのリンク設置

「母の日ギフトに関するアンケート」調査概要

調査手法：インターネットでのアンケート

調査期間：2026年3月24日 ～ 3月31日

調査対象者：子どもがいる全国の女性

有効回答：100サンプル

質問内容：

質問1：母の日にもらうギフトとして、「カーネーション以外」で正直に一番嬉しいものは何ですか？

質問2：その理由を教えてください。

質問3：「見た目に高級感がある実用品（高見え食器やエプロン）」は母の日ギフトとして魅力的だと思いますか？

質問4：その理由を教えてください。

質問5：料理や家事のモチベーションが上がるアイテムは何ですか？（複数選択可）

質問6：母の日ギフトに求めるものは何ですか？（複数選択可）

質問7：母の日にもらって嬉しかったもの、または理想の母の日ギフトがあれば教えてください。

※原則として小数点以下第2位を四捨五入し表記しているため、合計が100％にならない場合があります。

■46.0％が、カーネーション以外で一番嬉しいギフトは「食べ物・スイーツ」と回答

まず、母の日にもらうギフトとして「カーネーション以外」で正直に一番嬉しいものを聞いてみました。

その結果「食べ物・スイーツ」が46.0％で圧倒的な1位となりました。

次いで「手紙やメッセージ」が16.0％、「花（カーネーション以外）」と「一緒に過ごす時間」がそれぞれ9.0％で並びました。

食べ物・スイーツが圧倒的に支持される一方で、手紙やメッセージ、一緒に過ごす時間といった「モノ」ではないギフトも上位に入っている点が印象的です。

それぞれの回答理由について聞いてみたので、一部を紹介します。

「食べ物・スイーツ」と回答した方

・おいしいものが一番ハッピーになれるので。（40代・女性）

・家族皆でわいわい食べたいから。（40代・女性）

・一緒に食べることができるし、趣味が合わないこともなく必ず消費するから。（50代・女性）

「手紙やメッセージ」と回答した方

・気持ちがこもっていて嬉しいので。（20代・女性）

・普段言葉にされる機会がない内容が書かれていそう。そのお手紙で、また一年頑張れるから。（30代・女性）

・子どもらしくてかわいい。（30代・女性）

「花（カーネーション以外）」と回答した方

・お花が好きだから。鉢植えではない方が後の管理が必要なくありがたい。（40代・女性）

・自分でなかなか買わないから。（40代・女性）

・日常にもらわないから。（50代・女性）

「一緒に過ごす時間」と回答した方

・幸せだと感じるから。（40代・女性）

・離れて暮らしているので、会えることが一番の孝行。（50代・女性）

・なかなか家族全員で集まれないから。（60代・女性）

「食べ物・スイーツ」を選んだ方からは、「家族みんなで食べたい」「ハッピーになれる」といった声が多く寄せられました。気軽に楽しめて、家族で一緒に味わえることが、大きな魅力になっているようです。

一方で、手紙やメッセージを選んだ方からは、「気持ちがこもっている」「また1年頑張れる」といった声が挙がりました。物そのものよりも、思いやりやつながりを感じられる贈り物を大切にしているお母さんが多いことがうかがえます。

■38.0％が、高見え実用品は母の日ギフトとして「魅力的だと思う」と回答

続いて、「見た目に高級感がある実用品（高見え食器やエプロン）」が母の日ギフトとして魅力的だと思うか聞いてみました。

「とても魅力的だと思う」が6.0％、「やや魅力的だと思う」が32.0％で、合わせて38.0％が「魅力的」と回答しました。一方で「あまり魅力的だと思わない」は41.0％、「まったく魅力的だと思わない」は21.0％となり、合わせて62.0％が否定的な回答でした。

それぞれの回答理由について聞いてみたので、一部を紹介します。

魅力的だと「思う」と回答した方

・大事に長く使えそう。（20代・女性）

・ちょっと贅沢な感じがするから。（30代・女性）

・実用品は使えるし、ちょっといいものが自分で買いにくいので。（40代・女性）

魅力的だと「思わない」と回答した方

・実用品に高級なものはいらない。結局処分することになるから。（30代・女性）

・そもそもお金を使ってほしくないから。気持ちが欲しいから。（40代・女性）

・もったいなくて、使いにくいと思うから。（50代・女性）

魅力的だと感じる方からは「ちょっと贅沢な感じがする」「自分で買いにくいからこそ嬉しい」という意見が目立ちました。普段の買い物では実用性を優先しがちなため、ちょっとした特別感のあるアイテムに価値を感じるようです。

高級感のある実用品を贈る際は、相手の暮らしぶりや好みをよく知ったうえで選ぶことが大切と言えそうです。

■料理や家事のモチベーションが上がるアイテム1位は「おしゃれな食器」で29.0％

続いて、料理や家事のモチベーションが上がるアイテムについて聞いてみました。

最も多かったのは「おしゃれな食器」で29.0％でした。

次いで「調理器具」が27.0％、「家電（ハンドブレンダー、電気ケトルなど）」が22.0％、「キッチン雑貨」が21.0％と続きました。

食器や調理器具など、日々の料理に直結するアイテムが上位を占めているのが特徴的です。

■49.0％が、母の日ギフトに「実用性」を求めると回答

続いて、母の日ギフトに求めるものについて聞いてみました。

最も多かったのは「実用性」で49.0％でした。

次いで「子どもらしい気持ちが伝わること」が36.0％、「消耗品・気軽さ」が17.0％と続きました。

約半数が「実用性」を重視する一方で、「子どもらしい気持ちが伝わること」も高い割合を占めています。使いやすさは大切にしつつも、それ以上に子どもの気持ちがこもっていることを嬉しく感じるお母さんが多いことがわかります。

母の日にもらって嬉しかったもの、または理想の母の日ギフトについても聞いてみたので、一部を紹介します。

母の日にもらって嬉しかったもの、または理想の母の日ギフトがあれば教えてください。

・手紙と似顔絵がうれしかった。（30代・女性）

・おいしいカットケーキをもらい、見た目もきれいでうれしかったです。（40代・女性）

・子どもが小さい頃、一生懸命に書いた似顔絵付きのお手紙。（40代・女性）

・おいしいものを作ってくれたり、日頃手が回らないお掃除を手伝ってくれるのが理想です。（40代・女性）

・肩たたき券や絵などの子ども自身が考えて作ってくれた物は嬉しかった。（50代・女性）

・よく切れる包丁はとてもよかった。（60代・女性）

高価なものや見た目の華やかさよりも、日常の中で役立つものや、気持ちのこもった贈り物のほうが、お母さんたちの心に残りやすいようです。

■まとめ

今回の調査では、母の日にもらって嬉しいギフトは「食べ物・スイーツ」がもっとも多く、贈り物には「実用性」と「子どもらしい気持ちが伝わること」の両方が求められていることがわかりました。

高級感のある実用品には意見が分かれたものの、「おしゃれな食器」が上位に挙がるなど、毎日の暮らしを少し楽しくしてくれるアイテムにも関心が集まっています。

母の日の贈り物選びで大切なのは、相手の暮らしに寄り添うことではないでしょうか。

毎日の生活がちょっと楽しくなるようなアイテムを選んでみるのも、ひとつの方法かもしれません。

＜記事等でのご利用にあたって＞

・引用元が「株式会社NEXERとFOURGRACEによる調査」である旨の記載

・FOURGRACE（https://www.fourgrace-tableware.jp/）へのリンク設置

【FOURGRACEについて】

運営統括責任者：中村 千恵

販売業者の住所：〒150-0013 東京都渋谷区恵比寿1丁目19-19恵比寿ビジネスタワー

電話番号：050-3702-8826

【株式会社NEXERについて】

本社：〒170-0013 東京都豊島区東池袋4-5-2 ライズアリーナビル11F

代表取締役：宮田 裕也

URL：https://www.nexer.co.jp

事業内容：インターネットリサーチ、SEO、WEBブランディング、レビューコンテンツ、リアルショップサポート、WEBサイト制作