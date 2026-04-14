子どもたちの学びと地域社会の活性化を同時に支えるSchoolYell事業を紹介 教育ネット、自治体・公共Week 2026 に初出展
２０２６年４月１４日：株式会社教育ネット（神奈川県横浜市都筑区 代表：大笹いづみ 以下、教育ネット）は、5月13日（水）～15日（金）に開催される「自治体・公共Week 2026 <地方創生EXPO>」に初出展します。自治体・公共Weekは自治体・公共向けの6つの専門展で構成された展示会です。その専門展の一つ<地方創生EXPO>は地域の魅力向上と持続的な活性化につながるソリューションが一堂に会し、さまざまな施策・取り組みを学べる展示会となっています。
教育ネットブース内では「SchoolYell」事業の概要説明に加え、子どもたちが企画したカプセルトイの実物を実際に手に取ってご覧いただけます。また、本取り組みにご参加いただいた学校や自治体からの感想・声もあわせてご紹介いたします。
SchoolYell事業が全国の自治体や地域関係者の皆様にとって、地域創生と教育に貢献する機会になればと願っております。ぜひ、ブースへお立ち寄りください。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346907/images/bodyimage1】
■ 開催概要
<第8回 地方創生EXPO>
地域の魅力向上と持続的な活性化につながる施策・取り組みを、事例とともに学べる専門展示会。観光、関係人口創出、地域PR、産業振興など地方創生に取り組む自治体向けのサービス・事例を紹介。
●展示会名／自治体・公共Week 2026<地方創生EXPO>
URL：https://www.publicweek.jp/ja-jp.html
●開催日時／2026年5月13日(水)～15日(金) 10:00～17:00
●会場／東京ビッグサイト(西1～2ホール)
●主催／自治体・公共Week実行委員会
●企画・運営／RX Japan 合同会社
●出展場所／地方創生EXPO G１１－６９
●後援／総務省、全国市長会、全国町村会
●構成展／地方創生 EXPO
自治体DX展
スマートシティ推進 EXPO
地域防災 EXPO
自治体インフラ維持管理・老朽化対策展
（旧称：インフラメンテナンス展）
地域福祉EXPO
※来場登録ひとつで、他の専門展もご覧いただけます。
■SchoolYell（スクールエール）とは
SchoolYellは、子どもを社会や地域で応援する仕組みであり、その具体的な取組の一つとして「SchoolYellガチャ」を展開しています。
SchoolYellガチャは、子どもたちが地域の魅力を紹介するアイデアをグッズにしてカプセルトイとして販売する仕組みです。子どもたちのアイデアがつまったグッズを地域の人や観光客など多くの人に購入してもらい、地域の良さを知ってもらいます。売上の一部は、学校や教育機関を応援する取り組みに活用され、持続的な支援を実現します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346907/images/bodyimage2】
■教育ネット
・会社名：株式会社教育ネット
・URL：https://edu-net.co.jp/
・所在地：神奈川県横浜市都筑区川和町1236-1 ガーデンプラザ川和WEST2階
・代表者：代表取締役 大笹(おおささ)いづみ
・設立：2014年6月
・他拠点：東京支店、富山オフィス
・主な事業：情報モラル教育支援、情報活用能力育成支援、プログラミング教育支援、ICT支援、
学校HP全般サービス、教育DX支援、学校向け生成AIサービス、自治体情報セキュリティ研修 他
【本件に関するお問い合わせ先】
株式会社教育ネット
担当:中山・石塚
電話：045-530-9401
Email:media@edu-net.co.jp
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●当プレスリリースに関する詳細はこちら https://edu-net.co.jp/press_2026_9
＜教育ネット＞
教育DXの推進に向け、「情報活用能力」の育成を主軸とした授業・研修を延べ17,000回以上実施し、全国の児童・生徒を対象に、毎年約2万人規模で「インターネット利用実態調査」を継続的に行い、実態把握と課題分析に取り組んでいます。さらに、ユーザー数約130万人を有する、情報活用能力の可視化および育成を目的としたWebアプリケーション『らっこたん』(R)を提供し、学校現場や自治体における教育施策の立案・実践を支援しています。
配信元企業：株式会社教育ネット
教育ネットブース内では「SchoolYell」事業の概要説明に加え、子どもたちが企画したカプセルトイの実物を実際に手に取ってご覧いただけます。また、本取り組みにご参加いただいた学校や自治体からの感想・声もあわせてご紹介いたします。
SchoolYell事業が全国の自治体や地域関係者の皆様にとって、地域創生と教育に貢献する機会になればと願っております。ぜひ、ブースへお立ち寄りください。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346907/images/bodyimage1】
■ 開催概要
<第8回 地方創生EXPO>
地域の魅力向上と持続的な活性化につながる施策・取り組みを、事例とともに学べる専門展示会。観光、関係人口創出、地域PR、産業振興など地方創生に取り組む自治体向けのサービス・事例を紹介。
●展示会名／自治体・公共Week 2026<地方創生EXPO>
URL：https://www.publicweek.jp/ja-jp.html
●開催日時／2026年5月13日(水)～15日(金) 10:00～17:00
●会場／東京ビッグサイト(西1～2ホール)
●主催／自治体・公共Week実行委員会
●企画・運営／RX Japan 合同会社
●出展場所／地方創生EXPO G１１－６９
●後援／総務省、全国市長会、全国町村会
●構成展／地方創生 EXPO
自治体DX展
スマートシティ推進 EXPO
地域防災 EXPO
自治体インフラ維持管理・老朽化対策展
（旧称：インフラメンテナンス展）
地域福祉EXPO
※来場登録ひとつで、他の専門展もご覧いただけます。
■SchoolYell（スクールエール）とは
SchoolYellは、子どもを社会や地域で応援する仕組みであり、その具体的な取組の一つとして「SchoolYellガチャ」を展開しています。
SchoolYellガチャは、子どもたちが地域の魅力を紹介するアイデアをグッズにしてカプセルトイとして販売する仕組みです。子どもたちのアイデアがつまったグッズを地域の人や観光客など多くの人に購入してもらい、地域の良さを知ってもらいます。売上の一部は、学校や教育機関を応援する取り組みに活用され、持続的な支援を実現します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346907/images/bodyimage2】
■教育ネット
・会社名：株式会社教育ネット
・URL：https://edu-net.co.jp/
・所在地：神奈川県横浜市都筑区川和町1236-1 ガーデンプラザ川和WEST2階
・代表者：代表取締役 大笹(おおささ)いづみ
・設立：2014年6月
・他拠点：東京支店、富山オフィス
・主な事業：情報モラル教育支援、情報活用能力育成支援、プログラミング教育支援、ICT支援、
学校HP全般サービス、教育DX支援、学校向け生成AIサービス、自治体情報セキュリティ研修 他
【本件に関するお問い合わせ先】
株式会社教育ネット
担当:中山・石塚
電話：045-530-9401
Email:media@edu-net.co.jp
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●当プレスリリースに関する詳細はこちら https://edu-net.co.jp/press_2026_9
＜教育ネット＞
教育DXの推進に向け、「情報活用能力」の育成を主軸とした授業・研修を延べ17,000回以上実施し、全国の児童・生徒を対象に、毎年約2万人規模で「インターネット利用実態調査」を継続的に行い、実態把握と課題分析に取り組んでいます。さらに、ユーザー数約130万人を有する、情報活用能力の可視化および育成を目的としたWebアプリケーション『らっこたん』(R)を提供し、学校現場や自治体における教育施策の立案・実践を支援しています。
配信元企業：株式会社教育ネット
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