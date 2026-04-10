手のひらサイズのバッグシリーズ「NANOPLUS」を展開する株式会社Cycle（代表：飯田 航、本社：東京都豊島区、以下Cycle）は、Makuakeにて目標金額を大きく超える260万円以上の支援を集めたことを受け、次なる展開としてクラウドファンディングサイト「machi-ya」でのプロジェクト開始を決定いたしました。

開始15分で目標金額を達成

「旅の荷物をもっと身軽に」というコンセプトで開発された本プロジェクトは、公開直後から多くのユーザーに支持され、以下のような成果を収めることができました。 ・目標達成スピード： 開始わずか15分で目標金額を達成 ・累計支援額： 2,687,990円 ・サポーター数：431人 ・支持された理由：「軽さ」と「強度」の両立に加え、旅行や出張での利便性を追求した設計が多くの共感を集めました。

「machi-ya」でのプロジェクト概要

https://www.makuake.com/project/nanoplus_carryonbag/

プロジェクト概要 プロジェクト名：旅が変わる。スマホサイズで頼れる相棒に｜キャリーオンバッグ「NANOPLUS」 実施期間：2026年4月17日(金) ～ 2026年5月17日(日) 実施場所：クラウドファンディング サイト「machi-ya」 リターン内容：キャリーオンバッグ単品／セット（数量・価格はmachi-yaページ参照） 発送予定：2026年6月末までに順次発送予定

「キャリーオンバッグ」概要

https://camp-fire.jp/projects/936117/view

「持ち運びのストレスを限りなくゼロにすること」を目的に開発された、軽量・大容量・高耐久性のバッグシリーズです。 ■ 5つのプロダクトポイント ・圧倒的な軽さ：わずか約140g（ノート1冊分）で、持ち運びの負担を最小限に。 ・驚きの収納力：スマホサイズに折り畳めるコンパクト設計ながら、広げれば32Lの大容量、3WAY仕様で、移動シーンに合わせて柔軟に使えます。 ・優れた耐久性：耐久試験も実施し、15kgの荷重を24時間吊り下げる試験をクリアしています。 ・スマートな機能性：スーツケースに固定できるキャリーオン機能に加え、撥水加工で急な雨にも対応。 ・清潔をキープ：家庭用洗濯機で丸洗いが可能なため、旅先での汚れも気にせずお使いいただけます。 ■ 製品仕様 重量：約140g 容量：約32L 素材：リップストップナイロン カラー：ブラック、グレー

同時発売｜荷物整理をもっと快適にする「STUFF BAG」

本プロジェクトでも、「NANOPLUS キャリーオンバッグ」と同素材・同コンセプトで設計したトラベル用収納袋「STUFF BAG」も同時発売します。 STUFF BAGはS・M・Lの3サイズ展開、衣類や小物を用途別に仕分けできるシンプルな巾着型バッグで、キャリーオンバッグとの併用を前提に開発されました。 STUFF BAGの特長 ・軽量・丈夫・撥水性のある生地 ・フック付きで吊るして使用可能 ・洗濯可能で清潔に保てる設計 カラー展開 ・ブラック ・グレー ・ペールブルー ・グレージュ ・レッド 旅先でのパッキングや、帰宅後の収納・整理までを想定した仕様です。

「NANOPLUS（ナノプラス）」の製品概要

「NANOPLUS（ナノプラス）」は、軽量・コンパクト・丈夫な日本のバッグブランドです。 その始まりは、たった25gのエコバッグ。ハンカチ１枚と同じくらいの軽さで手のひらに収まるサイズ感でありながら、見た目以上の19L※の収納力を実現しました(※NANOPLUS STANDARDの仕様）。厚さ0.05mmの耐久性の高いリップストップナイロンを使用しており、この生地は縦横に太めの強化糸が格子状に配置され、軽量ながら丈夫です。毎日の買い物はもちろん、さまざまなシーンで活躍します。 ■商品概要 ・NANOPLUSシリーズ （税込 2,400円～／サイズ展開：MICRO・STANDARD・XL・XXL） ・NANOPLUS POCKET シリーズ （税込 2,400円～） ・NANOPLUS FITシリーズ （税込 4,600円～） 素材：リップストップナイロン ※価格はサイズや無地・柄によって異なります。

株式会社Cycleについて

https://nano-plus.jp/ https://pluslf.jp/

企業名：株式会社Cycle（旧：A-Trade合同会社） 令和3年3月1日より株式化、社名変更 所在地：東京都豊島区西池袋４－２８－１３ パークサイド西池１０２ 設立： 平成29年3月1日 代表： 飯田 航 資本金：5,000,000円 事業内容：海外スポーツ・健康・環境関連用品の日本国内販売、日本国内における各種マーケティングの提案、および実施、各種スポーツ関連イベント開催、海外EC関連事業 など

https://cyclelife.co.jp/