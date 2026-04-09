大谷翔平選手がセイコーブランドのグローバルアンバサダーに就任

セイコーウオッチ株式会社

セイコーウオッチ株式会社(代表取締役会長 兼 CEO 兼 CCO：服部 真二、本社：東京都中央区)は、ロサンゼルス・ドジャース所属の大谷翔平選手を、セイコーブランドのグローバルアンバサダーに迎えます。

当社は、2016年より大谷選手をセイコーブランドのアンバサダーとして、国内で継続起用しており、2026年で就任10周年を迎えました。

この節目の年を機に、大谷選手をセイコーブランドのグローバルアンバサダーに起用することとなりました。この10年間で大谷選手は日本から世界へと活躍の場を広げ、前人未到の挑戦を続けることで、世界中を熱狂させてきました。今回、大谷選手をグローバルアンバサダーとして迎えることで、「日本発のブランド」としての発信力をさらに強化いたします。

これからもセイコーは、大谷選手の挑戦の相棒として、ともに歩んでまいります。

また、大谷選手のグローバルアンバサダー就任に伴い、4月9日（木）より、＜セイコー プロスペックス＞の新TV CM『＜セイコー プロスペックス＞Keep Going Forward 2026 篇』と、＜セイコー プロスペックス＞＜キングセイコー＞の新広告グラフィックを国内外に公開いたします。

≪ 広告表現概要≫

＜セイコー プロスペックス＞

■CMタイトル Keep Going Forward 2026 篇

ストーリー

投手としても、打者としても一流の成績を残す大谷選手。

今となっては当たり前に受け入れられていますが、それはまさに前例のない挑戦でした。

大谷選手は常識に囚われず、楽しむ姿勢を忘れずに結果を積み重ねてきたのです。

オフの日にカフェで寛ぐ大谷選手とバリスタとのユーモラスなやり取りを通じて、大谷選手が体現してきた前人未踏の挑戦への敬意を払うとともに、常に前向きに歩み続ける彼の姿勢を示し、＜セイコー プロスペックス＞のブランドフィロソフィーである「Keep Going Forward」との共鳴を表現しています。

YouTube（Seiko Watch Japan公式チャンネル）

＜セイコー プロスペックス＞Keep Going Forward 2026 篇 30秒版

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=EGBcpciTxcw ]

＜セイコー プロスペックス＞Keep Going Forward 2026 篇 15秒版

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=hnWojCzUeZM ]

■広告モデル : SBEJ029 希望小売価格(税込) : 247,500円

■広告グラフィック

■広告モデル : SBEJ029 希望小売価格(税込) : 247,500円

＜キングセイコー＞

■広告グラフィック

■広告モデル : SDKV001 希望小売価格(税込) : 396,000 円

<大谷翔平(おおたに・しょうへい) プロフィール>

1994年、岩手県生まれ。

身長193cm、体重95kg、右投げ・左打ち。

2012年、ドラフト1位で北海道日本ハムファイターズ入団。投手と打者を兼任する「二刀流」に挑戦し、注目を集める。

2016年、投打両輪の活躍でファイターズの日本一に貢献し、自身もパ・リーグMVP。

2018年、ロサンゼルス・エンゼルスに入団。ア・リーグ新人王を受賞。

2021年、打者として46本塁打、投手として9勝を記録する活躍を見せ、ア・リーグMVPに輝いた。

2023年、史上初となる2年連続の2桁勝利、2桁本塁打達成。2回目となる満票でのア・リーグMVPを獲得。

2024年、ロサンゼルス・ドジャースに移籍。MLB史上初のシーズン50本塁打、50盗塁を達成。

ナ・リーグ本塁打王と打点王を獲得し、ワールドシリーズ制覇。ナ・リーグMVP獲得。

2025年、投手としてシーズン14試合に登板しながら、キャリアハイとなるシーズン55本塁打を放つ。

ワールドシリーズ連覇を達成するとともに、3年連続4度目の満票で、ナ・リーグMVPを受賞。

一般のお客様からのお問い合わせ先

セイコーウオッチ（株）お客様相談室

0120-061-012（通話料無料）

セイコーウオッチ（株）の公式Webサイトアドレス

https://www.seikowatches.com

<セイコー プロスペックス＞の公式Webサイトアドレス

https://www.seikowatches.com/jp-ja/products/prospex

＜キングセイコー＞の公式Webサイトアドレス

https://www.seikowatches.com/jp-ja/products/kingseiko

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