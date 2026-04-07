「コアントロー」が彩る、夏の夕暮れに寄り添う特別なテラス時間フローズンマルガリータとともに楽しむ”Pink Flamingo Beer Garden”開催

レミー コアントロー ジャパン 株式会社

レミーコアントロージャパン株式会社（東京都港区／ゼネラルマネージャー ザビエ・タロ）は、2026年5月1日（金）より、ホテルインディゴ東京渋谷にて開催される “Pink Flamingo Beer Garden” にて、「コアントロー フローズン マルガリータ」2種を提供いたします。会場となる11階のオールデイダイニング「Gallery 11（ギャラリーイレブン）」のテラスには、「コアントロー」のアイコニックなネオンサインをはじめとするディスプレイが登場し、渋谷の夜景とともにブランドの世界観を体感いただけます。





1849年にフランス・アンジェで創業したプレミアム オレンジリキュール「コアントロー」は、「SHAKE IT UP」のコンセプトのもと、カクテルをシェイクする楽しさにとどまらず、日常そのものをシェイクすることで大胆でワクワクする新しさを生み出します。誕生以来変わらぬ製法を守り続ける一方で、クリエイティビティや遊び心を追求し、唯一無二の存在として世界中で愛され続けています。本企画では、その代名詞ともいえるマルガリータを、暑い季節にふさわしい“フローズン”スタイルでご提案。ビターオレンジとスイートオレンジ、2種類のピールを絶妙なバランスでブレンドし、爽やかでピリッとした果実味あふれる香りと、フレッシュで洗練された味わいをお楽しみいただけます。また、本場ナポリ出身のシェフが手掛けるピザマルゲリータをはじめとしたフードメニューも充実。「コアントロー」のネオンサインが、渋谷のダイナミックな街のエネルギーをより一層引き立てる開放感あふれる空間で、フローズンマルガリータとフードとともに、涼やかで心地よいひとときをお過ごしください。＜Pink Flamingo Beer Garden概要＞

・開催日時：2026年5月1日（金）～10月31日（土）

・予約受付期間：2026年4月1日（水）～10月31日（土）

・場所：ホテルインディゴ東京渋谷11階 オールデイダイニング「Gallery 11」テラス

（東京都渋谷区道玄坂2-25-12）

・提供時間：17:00 ～ 22:30 （L.O. 22:00）

・料金：7,150円～（消費税込・サービス料別）

・ご予約はこちら(https://www.tablecheck.com/ja/shops/indigo-shibuya-restaurant/reserve?menu_lists%5B%5D=69ca5873ce97c45699e1f282&utm_source=pressrelease)

※2名様よりご利用いただけます。

※お席は2時間制でのご案内となりますので、予めご了承ください。

※食材の仕入れ状況などにより、メニューが変更になる可能性がございます。

※悪天候時、または事前に悪天候が予想される際には、屋内のお席へのご案内となりますので予めご了承ください。



■メニュー

【フード】

フレンチフライ、鶏の唐揚げ（ローストガーリックと柚子胡椒のダビデ特製マヨネーズソース）、ピザ マルゲリータ、グリーンサラダ、焼き鳥（＋880円）/4種（各2本）セット



【ドリンクパッケージ】（フードプラッター込み）

■7,150円（消費税込・サービス料別）：フリーフロー

ピンクフラミンゴ（白・ロゼ・スパークリング）、ビール、フローズンマルガリータ、ハイボール、ソフトドリンク



■8,800円（消費税込・サービス料別）：フリーフロー

ピンクフラミンゴ（白・ロゼ）、ルイ・ポメリー スパークリング、ビール、フローズンマルガリータ、ハイボール、ソフトドリンク

■コアントローについて

アイコニックなオレンジリキュールの考案者でありカクテル文化のパイオニアでもあるメゾン・コアントローは、1849年、フランスのアンジェで創業しました。リキュールの製造・蒸留で培ってきた専門知識を基盤と

するレガシーを背景に、コアントローは今もなお、マルガリータやコスモポリタンをはじめとする、時代を超えて愛されるクラシックな500種類以上のカクテルのベースとなっています。コアントローは、スイートオレンジとビターオレンジの果皮を厳選し、蒸留することで生み出され、メゾンのマスター・ディスティラー、キャロル・カンタンがこのプロセスを見守ります。

2026年、コアントローはこれまでにない新たなブランドプラットフォーム「Shake it Up」を発表し、カクテル造りを創造性とつながりが生まれる場と位置づけ、その魅力を伝えます。「Shake it Up」は単なるキャッチフレーズではなく、様々な要素をミックスし、常識に挑み、新世代にふさわしいカクテル文化の再考を呼びかけるメッセージです。 卓越した品質と汎用性を誇るコアントローは、世界中のバーテンダーやカクテル愛好家にとって欠かせない存在となっています。エドゥアール・コアントローは語ります。「私は、クリスタルのような純粋さと繊細な味わいの、オレンジの皮の甘みと苦みの完璧なハーモニーによる繊細な味わいを求めて続けて、このリキュールに情熱を注ぎ続けているのです。」

▶公式HP(https://www.cointreau.com/jp/ja/)/インスタグラム(https://www.instagram.com/cointreau)

■ホテルインディゴ(R)について

世界中どこにあっても、その街の個性と地元の魅力を映し出すライフスタイルブティックホテル、それがホテルインディゴです。ローカルカルチャーやコミュニティ、フードカルチャー、土地に根付くデザイン、隠れたトレンドなどからインスピレーションを受け創り出されたクリエイティブで温かい空間は、訪れるゲストの好奇心をくすぐります。ホテルインディゴは、刺激的なストーリーで溢れるネイバーフッドへの扉を開き、その世界と繋がっていきます。詳細は、ブランド公式サイト(https://www.hotelindigo.com/hotels/jp/ja/reservation)、公式SNSアカウント（フェイスブック(https://www.facebook.com/hotelindigo/)/インスタグラム(https://www.instagram.com/hotelindigo)）をご覧ください。



■IHGホテルズ&リゾーツについて

IHG ホテルズ&リゾーツ [LON:IHG, NYSE:IHG (ADRs)]は、True Hospitality for Good（真のホスピタリティ）を提供するグローバルホスピタリティ企業です。21のホテルブランドと1億6,000万人の会員を持つ世界最大級のロイヤリティプログラム「IHGワンリワーズ」を有するIHGは、世界100ヶ国以上に6,963軒超の開業中ホテル、100万超の客室、2,300軒超の開発パイプラインを展開しています。