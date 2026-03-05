NotebookLMスライドPDFのロゴ・透かしを削除する7つの方法【公式方法も含め】
GoogleのNotebookLMで理想的なプレゼン資料を作成できたのに、PDFとして書き出したら「NotebookLM」のロゴやウォーターマークが表示されていて困ったことはありませんか？
せっかく内容が完成していても、透かしが入っていることで資料の印象がプロフェッショナルに見えなかったり、社内提出やクライアント提出の規定に合わなかったりする場合があります。そのため、「NotebookLM スライド PDF ロゴ 削除」「ウォーターマーク 消す方法」といったキーワードで検索する方も増えています。
この記事では、NotebookLMで出力したスライドPDFからロゴ・ウォーターマークを削除する方法を、初心者にもわかりやすいステップ形式で解説します。
方法1. NotebookLMの透かしを削除する方法【公式】
スライド資料やインフォグラフィックをPDFとして書き出した際に表示されるNotebookLMの透かし（ウォーターマーク）を公式に削除できる唯一の方法は、上位有料プランへアップグレードすることです。
公式対応：AI Ultraプランへ加入
Googleの料金体系によると、NotebookLMを含む上位AI機能を利用できるAI Ultraプランでは、透かしなしでのエクスポートが可能になります。
・月額：約139.99ドル
・NotebookLMを含むGoogle AIツールの上限拡大
・透かしなし出力に対応
機能面では最も確実な方法ですが、コストが非常に高額であるため、個人利用や単発利用には現実的ではないケースも多いでしょう。
NotebookLMの編集機能で透かしは削除できる？
結論から言うと、できません。
2026年2月18日、NotebookLMは以下の新機能を追加しました。
・スライド単位での編集機能
・PPTX形式でのエクスポート対応
これにより、資料全体を再生成することなく、特定のスライドだけを修正できるようになりました。しかし、このアップデートはあくまでコンテンツ編集の改善であり、透かし削除には対応していません。
Part 2. NotebookLMのウォーターマークを削除してスライドを本格編集する方法
機密性の高い資料を扱う場合や、レイアウトまで細かく調整したい場合は、オンラインツールよりもデスクトップソフトの方が安全かつ高機能です。
単にNotebookLMのロゴを消すだけでなく、スライド全体を正確に編集したい方には、PC向けの専用ソフトが適しています。
PDNob PDF編集ソフトとは？
PDNob PDF編集ソフトは、Windows・Mac両対応の総合PDF編集ソフトです。
・強力なウォーターマーク削除機能
・本格的なテキスト・画像編集機能
・OCR（文字認識）対応
・複数ファイルの一括処理
オンラインツールとの大きな違いは、すべての処理がローカル（自分のPC内）で完結する点です。研究データや社内資料などの重要ファイルを外部サーバーへアップロードする必要がありません。
PDNobでNotebookLMウォーターマークを削除する手順
ステップ1：OCRを実行する
PDNobをダウンロード・インストール
→PDNobを起動
→メインツールバーから「OCR PDF」をクリック
→「スキャンして編集可能なテキストに変換」を選択
→ドキュメントの言語を選択
→「OCRを実行」をクリック
PDNob公式サイトより無料ダウンロード：https://bit.ly/4l8egVG
? ポイント
