【万平ホテル】小動物と春の草花が彩る、”花柄メニュー”のクッキー缶第3弾「万平ホテルフラワークッキー缶・春」を発売

写真拡大 (全28枚)

2026年3月3日（火）15:00より予約販売開始

万平ホテル（長野県北佐久郡軽井沢町、総支配人：佐々木一郎）は、2026年3月9日（月）から、春の軽井沢の草花や小動物が彩る当ホテルの「カフェテラス」をイメージした、「万平ホテルフラワークッキー缶・春」を発売いたします。これに伴い、3月3日（火）より、万平ホテル公式オンラインショップでの予約販売を開始いたします。







「万平ホテルフラワークッキー缶・春」イメージ


2025年8月の発売以降ご好評をいただいている、大正時代より当ホテルの「メインダイニングルーム」で使用されている花柄メニューから着想を得た「万平ホテルフラワークッキー缶」の第3弾として、春が訪れた「カフェテラス」の様子を表現した新作が登場。缶の中央には、当ホテルの象徴であるすずらんをあしらったティーカップを配置しました。その周りでは、うららかな春の陽気に誘われてお茶会に集まってきた、うさぎや蝶々たちが戯れる愛らしい光景を表すアイシングクッキーを。ミモザをはじめとした春の花をイメージした、季節感あふれる色とりどりのクッキーもお楽しみいただけます。また、缶の外装にも、アカシアやライラックなど、春の軽井沢にゆかりのある花を描きました。さらに、「万平ホテルフラワーシリーズ」より、花柄メニューをあしらったエコバッグの販売も開始し、日常のお出かけシーンに春らしい華やかさをお届けします。

春爛漫の軽井沢を想起させるアイテムと共に、心弾む春のひとときをお楽しみください。

■「万平ホテルフラワークッキー缶・春」について

「万平ホテルフラワークッキー缶」シリーズ第3弾として、春めく「カフェテラス」を表現した新作が登場。春の陽気に誘われて集まってきたうさぎや蝶々を描いたアイシングクッキーや、その周りに咲く花々をデザインしたクッキーを詰め合わせました。







「万平ホテルフラワークッキー缶・春」イメージ

【フレーバー紹介】

※「＊」の付いているクッキーの下段はプレーンのサブレクッキーになっております。







ロイヤルミルクティーのアイシングクッキー＊

：カフェテラスで人気のアイテムを描いたクッキー







うさぎさんのクッキー＊

：お茶会に訪れたうさぎさんのサブレクッキー







蝶々のクッキー＊

：花畑カフェテラスに舞い降りた蝶々のクッキー







ライラックのクッキー

：軽井沢を彩る春のお花クッキー







ミモザのアイシングクッキー＊

：陽だまりに咲くミモザのクッキー







紫いもの栗チョコサンドクッキー

：ホワイトチョコと栗をサンドしたクッキー

※下段は紫芋のサブレクッキー







いちごのチョコクッキー

：いちごチョコをあしらった軽い食感のクッキー







葉っぱクッキー

：ほろ苦い抹茶クッキー







絞りクッキー（紫いも・かぼちゃ）

：しっとり食感の2色のクッキー







フランボワーズのメレンゲ

：甘酸っぱいパリッと食感のメレンゲ







ディアマン

：抹茶が香るサクサクのクッキー

■「万平ホテルフラワークッキー缶・春」概要

・発売日：2026 年 3月 9日 (月)

・価格：5,800円 （税込）

・内容量： 11 種類 155g（箱：12cm×12cm×4cm）

※数量に達し次第、一時的にご提供を終了する場合がございます。

【店頭販売（数量限定）】

・発売日：2026 年 3 月 9 日 (月)

・販売場所：万平ホテル「ショップ」

・販売時間：8：00〜20：00

【公式オンラインショップ販売（数量限定）】

・予約販売開始日：2026 年 3 月 3 日 (火) 15:00〜

・販売サイト：万平ホテル公式オンラインショップ

https://mampei-shop.com/products/mampeiflower_spring

※3 月 9 日（月）より順次発送となります。

■「フラワーエコバッグ」について

「万平ホテルフラワーシリーズ」より、花柄メニューをあしらったエコバッグが登場。強度が高く防水性もある素材のため、気兼ねなく日常使いできます。







「フラワーエコバッグ」イメージ

■「フラワーエコバッグ」概要

・発売日：2026 年 3 月 3 日 (火)

・価格：2,000円 （税込）

・サイズ：30cm×32cm×12.5cm

【店頭販売】

・販売場所：万平ホテル「ショップ」

・販売時間：8：00〜20：00

【公式オンラインショップ販売】

・販売サイト：万平ホテル公式オンラインショップ

（https://mampei-shop.com/products/mampeiflower_bag）

〈お問い合わせ先〉

万平ホテル 公式ホームページ（https://www.mampei.co.jp）

電話： 0267-42-1234（9:00〜18:00）

本件に関するお問合わせ先

【本件に関する報道関係の皆様からのお問い合わせ先】

万平ホテル　広報担当　西澤美奈子

電話:0267-42-1234　FAX:0267-42-7766　E-mail:promo@mampei.co.jp