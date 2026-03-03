2026年春夏のトレンドレザー全5色を発表しました











































女性の靴のお悩みを解決するシューズサロン｜アンド・ステディ女性の靴のお悩みに寄り添う「くつ・あし・あるく研究所 アンド・ステディ」を運営する有限会社アクスト（本社：東京都台東区 代表：小野崎記子）は、2026年春夏の新作展開に合わせ、厳選されたトレンドレザー全5色をリリースしました。アンド・ステディは、1951年創業の浅草靴メーカー直営のトータルサービスサロンとして、「くつトレ®からはじめる体づくり」を提唱しています。今シーズンは、例年のポップなトーンとは一線を画し、技術の粋を尽くした「シックで大人っぽい」ラインナップを揃えました。



















今季のテーマは、単なる明るさではなく、大人の女性に相応しい「深み」と「上質感」です。１．千鳥格子（白×黒）今、非常に流行している柄を春夏らしく明るめのトーンで。ドットよりも甘すぎず、大人のモード感とカジュアルさを両立させた、全面使いでも品良く馴染む万能な一足に仕上がります。２．ブラックボタニカルアール・ヌーヴォーを彷彿とさせる曲線美が特徴。全面エナメルではない絶妙な凹凸加工により、光の加減で表情が変わる「変化球の黒」を提案します。３．ベージュボタニカル品の良さが際立つ、女性らしい一色。高度な革加工技術により実現した繊細な柄が、足元にさりげない上質感を与えます。４．グレーパイソン「攻めすぎない」上品なパイソン。一見パイソンとは分からないほどで、スニーカーやパンプスにアクセントを加えつつ、重たくなりすぎないオールシーズン対応の素材です。５．オークパイソン肌馴染みの良い茶系のパイソン。非常に強度の高い素材で、サボなどのデザインに合わせることで、圧倒的にかっこよく上品な仕上がりになります。これらのレザーは、３月の「集中バックストラップスクエア」や、４月からスタートする「サンダルフェア」のラインナップとして順次登場いたします。





靴は「履かないとわからない」ものです。私たちは、単なる靴の提供にとどまらず、人生100年時代を自分の足で歩き続けるための「体験」を提供し、日本の健康寿命を延ばすことに貢献したいと考えています。



