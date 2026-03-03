こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
2026年春夏のトレンドレザー全5色を発表しました
女性の靴のお悩みを解決するシューズサロン｜アンド・ステディ
女性の靴のお悩みに寄り添う「くつ・あし・あるく研究所 アンド・ステディ」を運営する有限会社アクスト（本社：東京都台東区 代表：小野崎記子）は、2026年春夏の新作展開に合わせ、厳選されたトレンドレザー全5色をリリースしました。
アンド・ステディは、1951年創業の浅草靴メーカー直営のトータルサービスサロンとして、「くつトレ®からはじめる体づくり」を提唱しています。今シーズンは、例年のポップなトーンとは一線を画し、技術の粋を尽くした「シックで大人っぽい」ラインナップを揃えました。
今季のテーマは、単なる明るさではなく、大人の女性に相応しい「深み」と「上質感」です。
１．千鳥格子（白×黒）
今、非常に流行している柄を春夏らしく明るめのトーンで。ドットよりも甘すぎず、大人のモード感とカジュアルさを両立させた、全面使いでも品良く馴染む万能な一足に仕上がります。
２．ブラックボタニカル
アール・ヌーヴォーを彷彿とさせる曲線美が特徴。全面エナメルではない絶妙な凹凸加工により、光の加減で表情が変わる「変化球の黒」を提案します。
３．ベージュボタニカル
品の良さが際立つ、女性らしい一色。高度な革加工技術により実現した繊細な柄が、足元にさりげない上質感を与えます。
４．グレーパイソン
「攻めすぎない」上品なパイソン。一見パイソンとは分からないほどで、スニーカーやパンプスにアクセントを加えつつ、重たくなりすぎないオールシーズン対応の素材です。
５．オークパイソン
肌馴染みの良い茶系のパイソン。非常に強度の高い素材で、サボなどのデザインに合わせることで、圧倒的にかっこよく上品な仕上がりになります。
これらのレザーは、３月の「集中バックストラップスクエア」や、４月からスタートする「サンダルフェア」のラインナップとして順次登場いたします。
靴は「履かないとわからない」ものです。私たちは、単なる靴の提供にとどまらず、人生100年時代を自分の足で歩き続けるための「体験」を提供し、日本の健康寿命を延ばすことに貢献したいと考えています。
会社概要
有限会社アクスト
東京都台東区今戸1-17-7
代表取締役 小野崎 記子
設立：2004年4月
URL：https://axt-japan.com/
YouTube：https://www.youtube.com/c/andsteadytokyo
Instagram：https://www.instagram.com/andsteady/
直営サロン
くつ・あし・あるく研究所andsteady｜アンド・ステディ
・東京本店｜東京都中央区日本橋人形町2-33-10 グリーンテラス1階A
・梅田サロン｜大阪府大阪市北区神山町9-24 ジューム神山405
・天神サロン｜福岡県福岡市中央区舞鶴1-6-1 ラフォーレ舞鶴503
・名古屋サロン｜愛知県名古屋市昭和区宮東町328-1 ヴェニオブランディングサロン
事業内容
浅草で70年続く靴材料メーカーから発展、本社ファクトリーでは伝統技術を受け継いだ靴職人の手仕事や、素材と企画の研究開発を重ねる一方、東京日本橋・大阪梅田・福岡天神で運営する「くつ・あし・あるく研究所andsteady｜アンド・ステディ」は、足や靴に悩む女性たちの駆け込み寺となっている。
靴づくりの技術に加え、足を見極めるカウンセリング技術、正しい歩行に導くフィッティング技術を三つ巴で提供するこれまでにない業態が、靴から女性の体づくりをはじめる美容と健康のサロンへと進化させ、現在、くつを履くだけトレーニング＝くつトレ®として展開。8,614人のフットカウンセリングと30,186足のオーダーメイド実績がある。代理店は現在全国16店舗。
2020年、アンド・ステディのスニーカーをベースに企画した「着物シューズ」が東京都のBuyTOKYO支援事業として採択され海外展開をスタート、これまでに累計5,000足を超える大ヒット商品に育っている。（2025年３月31日時点）
本件に関するお問合わせ先
会社名：有限会社アクスト 担当：小暮
TEL：03-5808-0809 FAX：03-5643-9126
Email：info@axt-japan.com
