スウェーデンのBORÅSTAPETER（ボラスタペーター）から新作不織布壁紙2コレクション入荷　不燃認定取得* 計32デザイン77点　2月26日より発売

アルヴァ・アアルト、リサ・ラーソンなど北欧デザインの巨匠8名の名作を再構築した『SCANDINAVIAN DESIGNERS（スカンジナビアン デザイナーズ）』25デザイン46点　自然が日常に寄り添う『CHARM（チャーム）』7デザイン31点　

壁紙、インテリアファブリックス、インテリアアイテムの貿易および販売事業を展開する株式会社トミタ(本社：東京都品川区、代表取締役社長：富田亙正) はスウェーデンでもっとも歴史のある壁紙ブランド　BORÅSTAPETER（ボラスタペーター）が発表した、不燃認定取得*の不織布壁紙２コレクション計32デザイン77点の取り扱いを2月26日より開始いたします。

北欧デザイン史に名を残す巨匠たちのアーカイブを現代的に再解釈した『SCANDINAVIAN DESIGNERS（スカンジナビアン デザイナーズ）』と、自然を身近に感じさせるデザインが特徴の『CHARM（チャーム）』は、小柄の繊細なパターンや温かみのあるアースカラーをメインに構成しています。クラシックと現代性を融合したデザインは、住宅から商業空間まで幅広く取り入れやすく、穏やかな存在感で空間に奥行きを与えます。

本コレクションはtomita TOKYO（東京ショールーム）と大阪ショールームでご覧いただけます。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＊『SCANDINAVIAN DESIGNERS』Gocken Jobs STUGRABATT のみ準不燃





『SCANDINAVIAN DESIGNERS（スカンジナビアン デザイナーズ）』25デザイン46点 \45,320/本

デザイナー：Alvar Aalto（アルヴァ・アアルト）6点・Arne Jacobsen（アルネ・ヤコブセン）7点　

・Gocken Jobs（ゴッケン・ヨブス）5点・Lisa Larson（リサ・ラーソン）4点・Lisbet Jobs（リスベット・ヨブス）2点・Stig Lindberg（スティグ・リンドベリ）16点・Turi Gramstad Oliver（トゥーリ・グラムスタッド・オリヴァー）4点・Viola Gråsten（ヴィオラ・グローステン）2点

https://www.tominet.co.jp/world-wallcovering/bor%C3%85stapeter/scandinavian%20designers%20(2026)/





『CHARM（チャーム）』7デザイン31点 \25,850/本・\32,230/本

https://www.tominet.co.jp/world-wallcovering/bor%C3%85stapeter/charm/





全てホルムアルデヒド等級：F☆☆☆☆　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　表示価格は2026年2月現在税込価格となります。















左：Stig Lindberg HERBARIUM（ヘルバリウム）

　　全4色　防火性能：不燃（1-6）

by『SCANDINAVIAN DESIGNERS』

1947年の原画をもとにしたボタニカル柄です。豊かな色彩と遊び心ある構成が空間に軽やかな動きを与えます。

https://www.tominet.co.jp/world-wallcovering/bor%C3%85stapeter/scandinavian%20designers%20(2026)/0000016204







右：Lisa Larson LEJON（レヨン）

　　防火性能：不燃（1-6）

　　by『SCANDINAVIAN DESIGNERS』

1964年の陶器ライオンのモチーフです。ユーモラスな表情と温かみのある色合いで、やわらかな個性を添えます。

https://www.tominet.co.jp/world-wallcovering/bor%C3%85stapeter/scandinavian%20designers%20(2026)/16215








左：Alvar Aalto 14/6　全3色　

　　防火性能：不燃（1-6）

　　by『SCANDINAVIAN DESIGNERS』

レンガ構造から着想を得た幾何学模様です。規則的なリズムが建築的な印象を生み、レトロモダンな空間になります。

https://www.tominet.co.jp/world-wallcovering/bor%C3%85stapeter/scandinavian%20designers%20(2026)/16205







右：Gocken Jobs STUGRABATT

　　（ストゥーグラバット）全2色　

　　防火性能：準不燃（2-3）

　　by『SCANDINAVIAN DESIGNERS』

豊かな花々が広がる華やかな花柄です。多彩な色使いが空間に生命感をもたらし、クラシックな北欧スタイルを演出します。

https://www.tominet.co.jp/world-wallcovering/bor%C3%85stapeter/scandinavian%20designers%20(2026)/16213







左：Turi Gramstad Oliver ASTRID

　　（アストリッド）全2色　

　　防火性能：不燃（1-6）

　　by『SCANDINAVIAN DESIGNERS』

ノルウェーの伝統装飾ローズマリングを思わせるパターンです。温かく落ち着いた空間を演出します。

https://www.tominet.co.jp/world-wallcovering/bor%C3%85stapeter/scandinavian%20designers%20(2026)/16226







右：Arne Jacobsen RANKE（ランケ）

　　防火性能：不燃（1-6）

　　by『SCANDINAVIAN DESIGNERS』

蔦が伸びるような流れるラインが特徴です。落ち着いた新色が空間になじみ、柔らかなアクセントになります。

https://www.tominet.co.jp/world-wallcovering/bor%C3%85stapeter/scandinavian%20designers%20(2026)/16210







左：SIBYLLA（シビラ）全5色　

　　防火性能：不燃（1-6）

　　by『CHARM』

伝統的なブロックプリント技法から着想を得た小さな花柄です。部屋全体を包み込むようなやわらかな空間をつくります。

https://www.tominet.co.jp/world-wallcovering/bor%C3%85stapeter/charm/16198







右：HELENA（ヘレナ）全4色　

　　防火性能：不燃（1-6）

　　by『CHARM』

アーカイブから復刻されたロマンティックなローズ柄です。伝統的なディステンパー印刷で原画の質感を再現しています。

https://www.tominet.co.jp/world-wallcovering/bor%C3%85stapeter/charm/16203

全てホルムアルデヒド等級：F☆☆☆☆　





　　





【ショールームのご案内】

日本の伝統素材と技を駆使したトミタオリジナル壁紙、39ブランドに及ぶ海外の壁紙、ファブリックス、モールディング、家具、ラグを、実際に見て触れて本物の質感をご体感いただけます。

https://www.tominet.co.jp/showroom/





【営業について】

営業時間：10:00 〜 18:00　※予約制　

ご来店予約・お問い合わせ先　東京 tomita TOKYO 　TEL : 03-3273-7500

　　　　　　　　　　　　　　大阪 大阪ショールーム　TEL : 06-6281-8481

ショールーム予約フォーム　https://reserva.be/tomita_showroom

定休日　土曜・日曜・祝日・年末年始





https://space-infinity.jp/tomita/




株式会社トミタについて

1923年( 大正12年) 東京・京橋に襖紙や掛け軸の表装に使用する布地を扱う企業として創業しました。

「ひとりひとりのお客様に居心地の良い空間をご提供する事のお役に立つ」という理念は創業当時から一貫しています。

現在は壁紙、インテリアファブリックス、家具、ラグ、インテリアアイテムの貿易及び販売事業を展開しています。

取り扱いブランド数は40ブランドにのぼります。

https://www.tominet.co.jp/about

株式会社トミタ

東京都品川区東五反田5-25-19 東京デザインセンター6F A・B　〒141-0022

TEL：03-5798-0081(代)　FAX：03-5798-7488

事業所：東京本社 ・ 大阪事務所 ・ 福岡事務所 ・ 千葉商品センター

ショールーム：tomita TOKYO ・ 大阪ショールーム




本件に関するお問合わせ先

株式会社トミタ　広報担当：宮本・師井

所在地：東京都品川区東五反田5-25-19 東京デザインセンター6 階 A・B

TEL：03-5798-7483　FAX：03-5798-7486

MAIL：miyamoto-k0305@tominet.co.jp

