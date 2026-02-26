スウェーデンのBORÅSTAPETER（ボラスタペーター）から新作不織布壁紙2コレクション入荷　不燃認定取得* 計32デザイン77点　2月26日より発売









【ショールームのご案内】



日本の伝統素材と技を駆使したトミタオリジナル壁紙、39ブランドに及ぶ海外の壁紙、ファブリックス、モールディング、家具、ラグを、実際に見て触れて本物の質感をご体感いただけます。



https://www.tominet.co.jp/showroom/



【営業について】営業時間：10:00 〜 18:00 ※予約制ご来店予約・お問い合わせ先 東京 tomita TOKYO TEL : 03-3273-7500大阪 大阪ショールーム TEL : 06-6281-8481ショールーム予約フォーム https://reserva.be/tomita_showroom定休日 土曜・日曜・祝日・年末年始株式会社トミタについて1923年( 大正12年) 東京・京橋に襖紙や掛け軸の表装に使用する布地を扱う企業として創業しました。「ひとりひとりのお客様に居心地の良い空間をご提供する事のお役に立つ」という理念は創業当時から一貫しています。現在は壁紙、インテリアファブリックス、家具、ラグ、インテリアアイテムの貿易及び販売事業を展開しています。取り扱いブランド数は40ブランドにのぼります。https://www.tominet.co.jp/about株式会社トミタ東京都品川区東五反田5-25-19 東京デザインセンター6F A・B 〒141-0022TEL：03-5798-0081(代) FAX：03-5798-7488事業所：東京本社 ・ 大阪事務所 ・ 福岡事務所 ・ 千葉商品センターショールーム：tomita TOKYO ・ 大阪ショールーム