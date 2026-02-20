【牛角】学生グループ限定！食べ飲み放題「2,500円」ポッキリ！期間限定で「ソフトドリンク飲み放題」が無料に〜この春、青春の思い出に。学生だけの特別時間を〜

・実施期間 ：2026年2月24日（火）〜4月22日（水） ※平日限定・特典 ：ソフトドリンク飲み放題が無料・対象コース：「学生グループ限定食べ放題」 ※平日限定・価格：お一人様2,500円（税込）※90分制／ラストオーダー70分・対象店：全国の牛角 / 牛角食べ放題専門店※沖縄県、他一部店舗では実施していません。・利用方法 ：「専用画面」と「学生証」をご提示ください。※中学生以上の学生グループが対象。※2名様以上でご利用可能。※一部店舗では実施していません。※他クーポン、優待サービスとの併用不可。※その他利用条件等は専用画面にてご確認ください。▼学生グループ限定食べ放題はこちら▼専用画面はこちらhttps://www.gyukaku.ne.jp/lp/202602_studentCP/release/?utm_source=release&utm_medium=release&utm_campaign=202602_studentCP未実施店舗「学生グループ限定食べ放題」【東京】八重洲日本橋店・品川店・渋谷店・渋谷３rd店・渋谷道玄坂店・渋谷センター街店・新宿東口店・西新宿店・新宿大ガード店【神奈川県】綱島店【大阪】心斎橋店・イオンモール大日店・なんば道頓堀えびす橋店【福岡】福岡中洲店【沖縄】宜野湾店・北谷店・安謝店・津嘉山店・おもろまち駅前店・豊崎店・バークレーズコート店