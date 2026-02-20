【牛角】学生グループ限定！食べ飲み放題「2,500円」ポッキリ！期間限定で「ソフトドリンク飲み放題」が無料に〜この春、青春の思い出に。学生だけの特別時間を〜

写真拡大 (全30枚)

【期間限定】2026年2月24日（火）〜4月22日（水）の平日限定

コロワイドグループの株式会社レインズインターナショナルが展開する牛角では、春の学生シーズンに合わせ、平日限定で販売している「学生グループ限定食べ放題コース（お1人様2,500円・税込）」を対象に、2026年2月24日（火）から4月22日（水）までの期間、「ソフトドリンク飲み放題」を無料で提供するキャンペーンを実施します。















※一部店舗では実施していません。









■春の学生シーズン限定　ソフトドリンク飲み放題を無料で提供

　「学生グループ限定食べ放題」は、学生の方に焼肉をもっと気軽に楽しんでいただきたいという想いから誕生した、平日・学生限定の食べ放題です。価格はお1人様2,500円（税込）で提供しています。

　昨年7月に約2ヶ月間の期間限定メニューとしてスタートした本食べ放題は、想定を上回る反響をいただき、同年9月に定番メニュー化が決定。現在では、毎月約1万人の学生に利用されるなど、多くの学生に支持されています。

　そしてこの度、進学・進級を前に新たな環境へ踏み出す学生の皆さまを「食」を通じて応援したいという想いから、2026年2月24日（火）〜4月22日（水）の期間中、「学生グループ限定食べ放題コース（お1人様2,500円・税込）」をご注文の方を対象に、「ソフトドリンク飲み放題」を無料でご提供いたします。

　友人と食事を囲む時間は、青春を彩るひととき。焼肉を囲む時間が、学生生活の思い出の一場面になればと考えています。牛角では、これからも仲間と気軽に焼肉を楽しめる場を提供してまいります。

　ぜひこの機会に「学生グループ限定食べ放題」をご利用ください。

「ソフトドリンク飲み放題無料」キャンペーン詳細



・実施期間 ：2026年2月24日（火）〜4月22日（水） ※平日限定

・特典 ：ソフトドリンク飲み放題が無料

・対象コース：「学生グループ限定食べ放題」 ※平日限定

・価格：お一人様2,500円（税込）※90分制／ラストオーダー70分

・対象店：全国の牛角 / 牛角食べ放題専門店

※沖縄県、他一部店舗では実施していません。

・利用方法 ：「専用画面」と「学生証」をご提示ください。

※中学生以上の学生グループが対象。

※2名様以上でご利用可能。

※一部店舗では実施していません。

※他クーポン、優待サービスとの併用不可。

※その他利用条件等は専用画面にてご確認ください。

▼学生グループ限定食べ放題はこちら

https://www.gyukaku.ne.jp/lp/202507_student/?utm_source=release&utm_medium=release&utm_campaign=202507_summer_CP

▼専用画面はこちら

https://www.gyukaku.ne.jp/lp/202602_studentCP/release/?utm_source=release&utm_medium=release&utm_campaign=202602_studentCP

未実施店舗「学生グループ限定食べ放題」

【東京】八重洲日本橋店・品川店・渋谷店・渋谷３rd店・渋谷道玄坂店・渋谷センター街店・

　　　　新宿東口店・西新宿店・新宿大ガード店

【神奈川県】綱島店

【大阪】心斎橋店・イオンモール大日店・なんば道頓堀えびす橋店

【福岡】福岡中洲店

【沖縄】宜野湾店・北谷店・安謝店・津嘉山店・おもろまち駅前店・豊崎店・バークレーズコート店






「学生グループ限定食べ放題コース」概要

カルビ、ハラミ、タン、ホルモンなどのお肉から、人気の蜜おさつバター、カルビ専用ごはんなど40品以上が楽しめる学生限定の食べ放題メニュー



　

　













　

※デザートは食べ放題ではございません。お１人様２品お選びいただけます。※メニューは店舗によって一部異なる場合がございます。


――――――――――――――――――――――――――――――――――――







【会社概要】

　株式会社レインズインターナショナル

　代表取締役社長：澄川 浩太

　牛角、しゃぶしゃぶ温野菜、居酒家 土間土間等の飲食店を展開

本件に関するお問合わせ先

株式会社レインズインターナショナル

横浜市西区みなとみらい2-2-1 ランドマークタワー12F

　広報担当　一柳・太田

　E-mail：pr@reins.co.jp

　TEL：045-224-7200