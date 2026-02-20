こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
【牛角】学生グループ限定！食べ飲み放題「2,500円」ポッキリ！期間限定で「ソフトドリンク飲み放題」が無料に〜この春、青春の思い出に。学生だけの特別時間を〜
【期間限定】2026年2月24日（火）〜4月22日（水）の平日限定
コロワイドグループの株式会社レインズインターナショナルが展開する牛角では、春の学生シーズンに合わせ、平日限定で販売している「学生グループ限定食べ放題コース（お1人様2,500円・税込）」を対象に、2026年2月24日（火）から4月22日（水）までの期間、「ソフトドリンク飲み放題」を無料で提供するキャンペーンを実施します。
※一部店舗では実施していません。
■春の学生シーズン限定 ソフトドリンク飲み放題を無料で提供
「学生グループ限定食べ放題」は、学生の方に焼肉をもっと気軽に楽しんでいただきたいという想いから誕生した、平日・学生限定の食べ放題です。価格はお1人様2,500円（税込）で提供しています。
昨年7月に約2ヶ月間の期間限定メニューとしてスタートした本食べ放題は、想定を上回る反響をいただき、同年9月に定番メニュー化が決定。現在では、毎月約1万人の学生に利用されるなど、多くの学生に支持されています。
そしてこの度、進学・進級を前に新たな環境へ踏み出す学生の皆さまを「食」を通じて応援したいという想いから、2026年2月24日（火）〜4月22日（水）の期間中、「学生グループ限定食べ放題コース（お1人様2,500円・税込）」をご注文の方を対象に、「ソフトドリンク飲み放題」を無料でご提供いたします。
友人と食事を囲む時間は、青春を彩るひととき。焼肉を囲む時間が、学生生活の思い出の一場面になればと考えています。牛角では、これからも仲間と気軽に焼肉を楽しめる場を提供してまいります。
ぜひこの機会に「学生グループ限定食べ放題」をご利用ください。
「ソフトドリンク飲み放題無料」キャンペーン詳細
※デザートは食べ放題ではございません。お１人様２品お選びいただけます。※メニューは店舗によって一部異なる場合がございます。
――――――――――――――――――――――――――――――――――――
【会社概要】
株式会社レインズインターナショナル
代表取締役社長：澄川 浩太
牛角、しゃぶしゃぶ温野菜、居酒家 土間土間等の飲食店を展開
本件に関するお問合わせ先
株式会社レインズインターナショナル
横浜市西区みなとみらい2-2-1 ランドマークタワー12F
広報担当 一柳・太田
E-mail：pr@reins.co.jp
TEL：045-224-7200
