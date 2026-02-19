こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
人気シリーズが待望のアップデート！ORIHICAフラミンゴPANTS®で「はじめよう“美脚ライフ”」
〜トレンド感のあるシルエットと新機能で、より快適な毎日を〜
株式会社AOKI（代表取締役社長：青木彰宏）が展開する『ORIHICA』は、脚をまっすぐ・長く・キレイに見せる「ORIHICAフラミンゴPANTS®」シリーズを、2022年1月より販売しております。この度、機能性をアップデートした新商品として、春の新モデルとなる「タックワイドパンツ」を発売いたしました。本商品は、ORIHICA全店及びORIHICAオンラインショップにて販売しております。
ORIHICAオンラインショップ（商品ページ）： https://www.orihica.com/flamingo-pants/
■機能性とラインナップを拡充し、好評の美脚パンツがアップデート
「ORIHICAフラミンゴPANTS®」は、フラミンゴのように脚をまっすぐ・長く・キレイに見せてくれる、計算された美シルエットが特長のパンツとして、販売開始以来多くのお客様からご支持をいただいております。昨今の気候変動やオフィスカジュアル需要の高まりを受け、今季は透け感が気になる白やピンクの明るいカラーに採用している「透け防止素材」に加え、新たに「撥水機能」を追加いたしました。雨や泥はねなどの汚れがつきにくく、天候が変わりやすい時期でも快適に着用いただけます。
また、すっきりとしたシルエットが人気の「テーパードパンツ」の他に、トレンド感のある「タックワイドパンツ」が春の新モデルとしてラインナップに加わりました。ベルトループ下からピンタックを入れることで縦長のラインを強調。フロントタックとセンタープリーツが脚を長くまっすぐに見せ、高く設定したウエスト位置により脚長効果抜群です。腰回りに適度なゆとりをもちながらもヒップラインからすっきり見えるシルエットと、太すぎず細すぎないバランスが絶妙な裾幅により、美脚見えを叶える1本としてご提案いたします。
これからもORIHICAＡは、お客様のニーズに寄り添い、気候変動やオフィススタイルの変化に対応した商品を開発・販売してまいります。
■ORIHICAフラミンゴPANTS® 2026年春商品の特長
．フィスカジュアルに最適な選べる2つのシルエット
高く設定したウエスト位置による美脚効果が特長のORIHICAフラミンゴPANTS®。定番のテーパードタイプは、センタープリーツと高めの膝位置、そして裾に向かって細くなるシルエットが脚を長くまっすぐに見せてくれます。春の新モデルとして登場したトレンド感のあるタックワイドタイプは、フロントタックからセンタープリーツへのラインをつなげ、後ろ姿のシルエットまでこだわった一着です。ワイドでありながらもたつきのない、すっきりとした美脚見えを実現しました。
天候を気にせず着用できる撥水機能を追加
今季より新たに撥水機能を付加しました。雨や泥はねなどを弾きやすいため、天候やシーンを問わず「美脚ライフ」をお楽しみいただけます。
Ｌ世襪ぅラーも安心して着用できる透けにくい素材
春らしい白やピンクといった明るいカラーには、光の透過を抑える「フルダル糸」を使用した素材を採用しました。インナーの透け感が軽減され、薄着になる季節でも安心して着用いただけます。
※本プレスリリースに記載されている内容は発表時点のものであり、最新の情報とは異なる場合がありますのでご留意ください。
本件に関するお問合わせ先
株式会社AOKI （ORIHICA） 広報担当：竹村・瀬谷
〒224-8688 神奈川県横浜市都筑区葛が谷6-56
TEL：045-941-3588/ FAX： 045-942-1608 Mail：aokipr@aoki-style.com
