垂直リフトモジュール (VLM)市場調査レポート - 世界市場規模、シェア、傾向の見通し、2026-2035年
SDKI Analytics（本社：東京都渋谷区）は、このたび、2026年01月23に「垂直リフトモジュール (VLM)市場調査レポート：2026-2035年の市場規模、シェア、傾向の予測」を発表しました。垂直リフトモジュール (VLM)に関する市場調査レポートには、統計的および分析的アプローチを使用した予測評価が含まれています。この調査レポートでは、一次および二次調査方法を使用して分析された主要な業界洞察を通じて将来の傾向を理解できるようにすることで、主要な市場動向を読者に説明しています。
垂直リフトモジュール (VLM)市場の概要
垂直リフトモジュール (VLM)市場に関する当社の調査レポートによると、垂直リフトモジュール (VLM)市場規模は 2035 年に約 47億米ドルに達すると予想されています。さらに、2025 年の 垂直リフトモジュール (VLM)市場規模は約 19億米ドルとなっています。垂直リフトモジュール (VLM)に関する市場調査レポートでは、市場は 2026-2035 年の予測期間中に約 9.2% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家によると、垂直リフトモジュール（VLM）の市場シェアの拡大は、倉庫自動化の需要増加によるものです。企業は在庫管理においてプレッシャーに直面しており、VLMのようなより自動化されたソリューションへの移行を進めています。
垂直リフトモジュール (VLM)に関する詳細な市場調査報告書は以下のリンクから入手できます:
https://www.sdki.jp/reports/vertical-lift-module-vlm-market/109392
垂直リフトモジュール（VLM）に関する市場調査によると、スペース最適化へのニーズの高まりにより、市場シェアは拡大すると予測されています。多段式VLMなど、様々なタイプのVLMはスペースの効率的な利用、すなわちスペース最適化に優れているため、各国でVLMの導入が進んでいます。
しかし、VLMを既存のレガシーシステム、ERPプラットフォーム、WMSと統合することはしばしば困難であり、これが今後数年間の市場成長を阻害する要因となることが予想されます。
垂直リフトモジュール (VLM)市場セグメンテーションの傾向分析
垂直リフトモジュール (VLM)市場の見通しには、この市場に関連するさまざまなセグメントの詳細な分析が含まれています。当社の専門家によると、垂直リフトモジュール (VLM)の市場調査は、製品タイプ別、産業別と地域別に分割されています。
垂直リフトモジュール (VLM)市場のサンプルコピーの請求:
https://www.sdki.jp/sample-request-109392
産業別に基づいて、垂直リフトモジュール（VLM）市場は、自動車、健康管理、電子商取引と小売、航空宇宙、食品・飲料に分割されています。中でも自動車産業が最も大きなシェアを占め、2035年には市場全体の32%を占めると予測されています。電気自動車（EV）への需要の高まりと世界的な自動車生産量の増加が、効率的な部品保管のためのVLMの導入を促進すると考えられます。
垂直リフトモジュール (VLM)の地域市場の見通し
垂直リフトモジュール (VLM)市場調査では、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋地域、ラテンアメリカ、中東とアフリカの地域別成長に関する情報も取り上げています。このうち、アジア太平洋地域が 38% の市場シェアを占めると予想されています。中国、日本、インドにおける製造業の巨大企業の存在と、アジア太平洋地域における電子商取引産業の拡大により、市場優位が実現しています。
