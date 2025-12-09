アトレ新浦安、人気ニット作家 Nagi′s Knits 凪氏によるイベントオリジナルデザインを編む「HOLIDAY Knits ワークショップ」を12月21日に初開催！
株式会社アトレ(本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：高橋 弘行※)が運営するアトレ新浦安(所在地：千葉県浦安市)では、人気ニット作家のNagi's Knits 凪氏によるワークショップイベントを2025年12月21日(日)に開催します。
ホリデーシーズンにふさわしい心温まるニットアイテムを、編み物が初めての方から経験者まで、凪氏とともに自身の手で編み上げられるイベントです。ワークショップの第一部では凪氏オリジナルデザインの「コースター」をかぎ針編みで、第二部では本イベントオリジナルで初公開デザインの「ハンドウォーマー」を棒針編みで作ることができます。編み物ファンにとって見逃せない、特別なイベントです。
Nagi's Knits 凪氏による HOLIDAY Knits ワークショップ
【イベント概要】
未経験者向けの第一部、経験者向けの第二部をご用意。第一部では、凪氏オリジナルデザインの「コースター」をかぎ針編みで、第二部では本イベントオリジナルデザインの「ハンドウォーマー」を棒針編みでつくることができます。第一部、第二部ともに手ぶらで参加OKで、使用する材料や編み針もプレゼント。続きをご自宅でもお楽しみいただけます。
日程 ：2025年12月21日(日)
時間 ：第一部 11:00～ 第二部 14:00～ ※各回90分程度
場所 ：アトレ新浦安 1Fガーデンテラス
定員 ：各回12名
参加方法：当日10:30～全回分整理券配布
参加条件：アトレ新浦安公式Instagramフォロー、
Nagi's Knits Instagramフォロー、
当日3,000円(税込)以上の買上レシート提示(合算可)
■第一部詳細
時間 ：11:00～12:30 (約90分) ※10:30～整理券配布
対象 ：未経験者向け
持ち物：なし 手ぶらでご参加いただけます。
内容 ：これから編み物を始めたい！という未経験の方も、大歓迎です。
凪氏のレクチャーのもと、はじめての方でも簡単に編み物を
始めることができます。
かぎ針編みで、凪氏オリジナルデザインのホリデーシーズンに
ぴったりのコースターを編むことができます。
第一部 コースターイメージ
■第二部詳細
時間 ：14:00～15:30 (約90分) ※10:30～整理券配布
対象 ：経験者向け
持ち物：なし 手ぶらでご参加いただけます。
内容 ：編み物経験者向けのワークショップ。
棒針編みで、凪氏オリジナルデザインのアラン模様“Nagee”を
ベースにデザインした、本イベントオリジナルで初公開
デザインのハンドウォーマーを編むことができます。
ハンドウォーマーは、アームウォーマーとしての使用も可能。
ファッションにも寒さ対策にも、これからの季節に1つあると
うれしいアイテムです。
第二部 ハンドウォーマーイメージ
■Nagi's Knits 凪氏プロフィール
神戸出身のニット作家。
各国の伝統的な編み模様や技法を用い、独自の視点で現代のスタイルに落とし込んだ作品づくりを行っている。
近年は、編み物を通じたコミュニティづくりや初心者向けのワークショップ、地方の毛糸店の紹介など幅広い活動を展開中。ギターやアウトドアも趣味としカルチャーをデザインに落とし込む。
Nagi's Knits 凪氏
【株式会社アトレのSDGsの取り組み】
株式会社アトレは国連が提唱する「持続可能な開発目標(SDGs)」に賛同し、持続可能な社会の実現に向けた積極的な取り組みを行っています。
株式会社アトレのSDGsの取り組み
【施設概要】
■「アトレ新浦安」施設概要
施設名 ： アトレ新浦安
所在地 ： 千葉県浦安市入船1-1-1
営業時間： 10:00～21:00
※一部、営業時間の異なるショップがございます。
※最新の営業時間はアトレ新浦安のホームページをご確認ください。
構造 ： 鉄骨造、鉄筋コンクリート造
階数 ： 地上2階
延床面積： 14,802平方メートル
店舗面積： 7,154平方メートル
店舗数 ： 68ショップ(2025年12月9日現在)
URL ： https://www.atre.co.jp/shin_urayasu/
■SC運営会社概要
名称 ：株式会社アトレ
所在地 ：東京都渋谷区恵比寿4丁目1番18号 恵比寿ネオナート6Ｆ
会社設立 ：1990年4月2日
資本金 ：16億3千万円
代表取締役社長：高橋 弘行※
事業内容 ：駅ビルの管理および運営等
運営施設 ：アトレ恵比寿、アトレ品川、アトレ吉祥寺、アトレ上野 他
※高は、正式には「はしごだか」