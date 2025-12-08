¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜÀ½Å´¡¡¡Ö¥¨¥³¥×¥í£²£°£²£µ¡×¤Ø¤Î½ÐÅ¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ÆüËÜÀ½Å´³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢12 ·î10 Æü¡Ê¿å¡Ë¤«¤é12 Æü¡Ê¶â¡Ë¤ËÅìµþ¥Ó¥Ã¥°¥µ¥¤¥È¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡Ö¥¨¥³¥×¥í2025¡×¤Ë¡¢¡ÖÀ¤³¦¤ÏÅ´¤Ç¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë½ÐÅ¸¤·¤Þ¤¹¡£
¤¼¤Ò¡¢¤´Íè¾ì¤¯¤À¤µ¤¤¡£
£±¡¥¡Ö¥¨¥³¥×¥í£²£°£²£µ¡× ³µÍ×
(1)Æü »þ¡§£±£²·î£±£°Æü¡Ê¿å¡Ë¡Á£±£²Æü¡Ê¶â¡Ë £±£°¡§£°£°¡Á£±£·¡§£°£°
(2)¾ì ½ê¡§Åìµþ¥Ó¥Ã¥°¥µ¥¤¥ÈÅì£´¡Á£¶¥Û¡¼¥ë¡ÊÆüËÜÀ½Å´¥Ö¡¼¥¹¡§Åì£µ¥Û¡¼¥ë £µ¡Ý£°£²£¶¡Ë
£²¡¥ÆüËÜÀ½Å´½ÐÅ¸¥Ö¡¼¥¹¤Î³µÍ×
(1) ¥Æ¡¼¥Þ¡¦¥³¥ó¥»¥×¥È
¡¡¡ÖÀ¤³¦¤ÏÅ´¤Ç¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡×
(2) Å¸¼¨ÆâÍÆ
¡À¤³¦¤ÏÅ´¤Ç¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë
¡¡Âç·¿¥¿¥Ã¥Á¥Ñ¥Í¥ë¤Ç¡¢ÊØÍø¤ÇË¤«¤ÊÊë¤é¤·¤ò»Ù¤¨¤ëÅ´À½ÉÊ¤òÃµ¤¹¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç¤¹¡£
¢Å´¤ÎÌ¥ÎÏ
¡¡¡Ö·Ú¤¤¡¢¶¯¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ ¡ÈÅ´¤ÎÌ¥ÎÏ¡É ¤ò¡¢ÂÎ´¶Å¸¼¨¤òÄÌ¤¸¤Æ¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£
£¥«¡¼¥Ü¥ó¥Ë¥å¡¼¥È¥é¥ë¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤Æ
¡¡À½Å´¥×¥í¥»¥¹¤Î¥«¡¼¥Ü¥ó¥Ë¥å¡¼¥È¥é¥ë²½¤Ë¸þ¤±¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¡ÖÂç·¿ÅÅÏ§¤Ç¤Î¹âµé¹ÝÀ½Â¤¡×¡Ö¹âÏ§¿åÁÇ´Ô¸µ¡×¡Ö¿åÁÇ¤Ë¤è¤ë´Ô¸µÅ´À½Â¤¡×¤ÎºÇ¿·¾õ¶·¤È¡¢¥«¡¼¥Ü¥ó¥Ë¥å¡¼¥È¥é¥ë²½¤òÄÌ¤¸¤ÆÄó¶¡¤¹¤ë2 ¤Ä¤Î´Ä¶²ÁÃÍ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Âç·¿¥â¥Ë¥¿¡¼¤ÇÀâÌÀ¤·¤Þ¤¹¡£
¹âÏ§¿åÁÇ´Ô¸µÏ§¤ÎÃæ¤ÎÍÍ»Ò¤¬¤ï¤«¤ë¡ÖÍ»ÃåÂÓ¡×¤Î¥µ¥ó¥×¥ë¤âÅ¸¼¨¤·¤Þ¤¹¡£
¤CO2ÇÓ½ÐÎÌºï¸º¤Ë¹×¸¥¤¹¤ëÀ½ÉÊ
¡¡¼Ò²ñ¤Ë¤ª¤±¤ëCO2ÇÓ½ÐÎÌºï¸º¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¹âµ¡Ç½À½ÉÊ¡¦¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥óµ»½Ñ¡ÊNSCarbolex®¡Ë¤«¤é¡¢¡Ö¥Ö¥ê¥À½ÉÊ¡×¡Ö¹â°µ¿åÁÇÍÑ¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹¹Ý´É¡×¡Ö¥Ï¥¤¥Æ¥óÀþºà¡×¡Ö¥Á¥¿¥óÀ½ÉÊ¡Ê´¤¡¦¥Þ¥Õ¥é¡¼Åù¡Ë¡×¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¥½Û´Ä·¿¼Ò²ñ¹½ÃÛ¤Ø¤Î¹×¸¥
¡¡Å´¤¬½Û´Ä·¿¼Ò²ñ¤Ë¹×¸¥¤¹¤ëÁÇºà¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢Å´Â¤¤ê¤Ë¤ª¤±¤ë¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¡¢¿å¤Ê¤É¤ÎÍ¸ú³èÍÑ¡¢¥¹¥é¥°Åù¤ÎÉû»ºÊª¤Î»ñ¸»½Û´Ä¡¢¤µ¤é¤Ë¼Ò²ñ¤ÇÈ¯À¸¤¹¤ëÇÑ¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¤Î»ñ¸»½Û´Ä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥¿¥Ã¥Á¥Ñ¥Í¥ë¤ä¼ÂÊª¥µ¥ó¥×¥ë¤Ë¤è¤ê¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¦À¸ÊªÂ¿ÍÍÀÊÝÁ´¤Ø¤Î¼è¤êÁÈ¤ß
¡¡Å´¹Ý¥¹¥é¥°¤ò³èÍÑ¤·¤¿¡Ö³¤¤Î¿¹¤Å¤¯¤ê¡×¤È¥Ö¥ë¡¼¥«¡¼¥Ü¥ó¤Ø¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¾Ü¤·¤¯ÀâÌÀ¤¹¤ë¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Åö¼Ò£Ã£Í¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤À ¡ÈÅ´¤·¤Ð¤ê¤Î¤·¤ê¤È¤ê¡É ¥¯¥¤¥º¤Ç¤Ï¡¢Å¸¼¨¥Ö¡¼¥¹¤Ë±£¤µ¤ì¤¿¥¯¥¤¥º¤Î¥Ò¥ó¥È¤òÃµ¤¹¤³¤È¤Ç¡ÖÀ¤³¦¤ÏÅ´¤Ç¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤òÂÎ´¶¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥Ö¡¼¥¹¥¤¥á¡¼¥¸¿Þ
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤» ¡§ https://www.nipponsteel.com/contact/
