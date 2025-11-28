残りわずか！今年買ったブラックフライデーのアパレルブランドはどこ？30人にアンケート調査！
LeveColle合同会社が運営する、ごほうびアパレル情報をまとめた「LeveColleスタイル部（https://gohoubistylebu.levecolle.co.jp）」は、2025年のブラックフライデーで購入した（またはこれから購入予定）のアパレルブランドのアンケート調査を実施しました。その結果を公表します。
調査方法：インターネット調査
調査人数：30人（20代:9人、30代:10人、40代:6人、50代:5人、60代以上:0人）
調査主体：LeveColle合同会社
調査時期：2025年11月28日
※本アンケート結果を引用する場合は「LeveColleスタイル部」のURLを使用してください。
1位：Nike
「ランニング・スポーツウェア、スニーカーなど幅広くセール対象になる。」
【参考URL】https://gohoubistylebu.levecolle.co.jp/nike-blackfriday/
2位：ZOZOTOWN
「ちょっとお高いアウターや公式でも安くならないブランド品もお得に買える。」
「色々なブランドが一気に買えるので嬉しい。今年は福袋もある。」
【参考URL】https://gohoubistylebu.levecolle.co.jp/zozotown-blackfriday/
3位：adidas
「スニーカーもアパレルも対象で半額割引品も多い。定番アイテムからセール対象になりやすい。」
【参考URL】https://gohoubistylebu.levecolle.co.jp/adidasoutlet50off/
3位：ユニクロ
「感謝祭で毎年ヒートテックや下着などを買いだめしてから冬を迎える。毎年楽しみにしている。」
【参考URL】https://gohoubistylebu.levecolle.co.jp/uniqlo-sale/
他にも、fifth、ZARA、H&M、COS、しまむら、ゼビオ、ABCマートなどの回答もありました。
【関連URL】https://gohoubistylebu.levecolle.co.jp/xebio-sale/
https://gohoubistylebu.levecolle.co.jp/hm-sale/
ブラックフライデー開催期間も残りわずか！
人気アパレルブランドを参考に、最後のセールを満喫してくださいね。
