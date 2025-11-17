リサイクル繊維市場は2033年までに84億米ドルに達する見込み
2024年11月 - 世界の再生繊維市場は、2024年に61億米ドル規模と推定され、2025年には63億米ドル、さらに2033年には84億米ドルに成長すると予測されており、2025年から2033年にかけて年平均成長率（CAGR）3.6%を記録します。産業界がサステナビリティへの取り組みを加速させ、繊維、自動車、小売、建設の各分野で再生素材の利用を拡大するにつれ、市場は引き続き拡大しています。
市場概要
使用済みの衣料品、繊維廃棄物、使用済み素材から得られる再生繊維は、環境面でも経済面でも大きなメリットをもたらします。世界的なサステナビリティ意識の高まり、厳格な規制、そして循環型経済モデルの導入拡大が、市場の成長を牽引しています。企業は再生繊維を活用することで、水使用量、エネルギー消費量、そしてCO?排出量を削減しながら、生産コストを削減しています。
市場動向
再生繊維市場は、CO?排出量、水使用量、エネルギー消費量を削減するニーズの高まりと、持続可能な繊維に対する消費者と生産者の意識の高まりによって牽引されています。リサイクル素材のコスト優位性は、需要をさらに押し上げます。しかしながら、処理コストの高さ、素材の品質のばらつき、そして高度なリサイクルインフラの不足といった課題が存在します。リサイクル技術の進歩と業界をまたいだ導入拡大は、市場にとって大きな成長機会となります。
地域別分析
北米は市場を牽引しており、強力なリサイクルインフラと高い繊維廃棄物回収率に支えられ、年平均成長率4.5%の成長が見込まれています。
アジア太平洋地域は、大規模製造業、政府主導の循環型経済への取り組み、そして中国、インド、日本、韓国におけるリサイクルへの取り組みの拡大に牽引され、新興のハブとして成長しています。
市場の主要プレーヤー
Khaloom Textiles Pvt. Ltd.
Kisco Group
Anandi Enterprises
Usha Yarns Ltd.
Renewcell AB
Hyosung TNC Co. Ltd.
Martex Fiber Southern Corp.
Otto Garne
Leigh Fibers Inc.
Gebrueder Otto GmbH & Co. KG
市場セグメンテーション
タイプ別
リサイクルコットン
リサイクルウール
リサイクルポリエステル
リサイクルナイロン
その他
最終用途産業別
自動車
小売
鉱業
建築・建設業
その他
地域別
北米
ヨーロッパ
アジア太平洋地域
中東・アフリカ
中南米
