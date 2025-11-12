歯科用ファイバーグラスポストの市場規模・シェアレポート、成長予測およびメーカー（2035年）
KDマーケット・インサイツは、「歯科用ファイバーグラスポスト市場の将来動向と機会分析―2025年から2035年」を題した市場調査レポートを発表しました。本レポートの範囲には、現在の市場動向や将来の成長機会に関する情報が含まれており、読者が的確なビジネス判断を下すための参考資料となります。本調査レポートでは、KDマーケット・インサイツのリサーチャーが一次および二次の分析手法を用いて、市場競争の評価、競合他社のベンチマーク、およびGo-to-Market（GTM）戦略の理解を行いました。
世界の歯科用グラスファイバーポスト市場に関する 調査報告書によると、市場は2025年から2035年の間にCAGR値7.3%を予測し、さらに2035年末までに1億7,290万米ドルの 市場規模を生み出すと予測されています。2024年の市場規模は7,990万米ドルでした。
歯科用ファイバーグラスポスト市場規模、シェア、成長要因、セグメンテーション、メーカーおよび将来展望
市場概要
歯科用ファイバーグラスポスト市場は、虫歯や根管治療（RCT）、審美修復処置の増加により、世界的に安定した成長を遂げています。歯科用ファイバーグラスポストは、根管治療を行った歯に使用され、歯根構造を補強し、最終修復物やクラウンを支える役割を果たします。従来の金属製ポストと比べ、審美性、生体適合性、柔軟性に優れ、歯根破折のリスクを低減することから、歯科医師の間で人気が高まっています。
サンプルレポートはこちら@ https://www.kdmarketinsights.jp/sample-request/577
審美的で低侵襲な修復歯科治療の需要拡大が市場の成長を後押ししています。ファイバーグラスポストは半透明で自然な歯の色に近く、現代のコンポジットレジンやセメントと調和しやすい点が特徴です。歯構造内で応力を均等に分散する特性により、長期的な安定性を高めることができます。
日本、北米、ヨーロッパなどの先進地域では、歯科意識の高まりや保険制度の充実により採用が進んでいます。また、デジタルデンティストリー、CAD/CAM技術、先進的な接着材の導入により、治療精度や効率性、結果の改善が進んでいます。
市場規模とシェア
歯科用ファイバーグラスポスト市場は、修復歯科市場の中で重要なセグメントを形成しています。根管治療件数の増加、高齢化、歯科材料の進化が市場拡大を支えています。
北米とヨーロッパが高い歯科処置数と医療インフラの充実により市場をリードしていますが、日本、韓国、中国などのアジア太平洋地域では、美容・修復歯科の普及、デンタルツーリズムの拡大、最新の歯内治療技術を習得した歯科医の増加により急成長が見込まれています。
また、金属（チタン、ステンレス）からファイバー強化樹脂製ポストへの移行が進み、性能・審美性・快適性の向上が市場成長を支えています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334108&id=bodyimage1】
成長要因
虫歯・歯の損失の増加：耐久性の高いポスト修復の需要が増加。
メタルフリー・審美歯科への移行：自然な色調と透過性を持つファイバーグラスポストが人気。
歯科材料の進化：樹脂マトリックスと繊維補強の改良で強度と柔軟性が向上。
高齢化の進展：高齢者の根管治療増加が市場需要を押し上げ。
デンタルツーリズムの拡大：アジア太平洋・中南米での美容歯科需要が増加。
デジタル歯科技術との融合：CAD/CAMや3Dイメージングの活用で精度が向上。
世界の歯科用グラスファイバーポスト市場に関する 調査報告書によると、市場は2025年から2035年の間にCAGR値7.3%を予測し、さらに2035年末までに1億7,290万米ドルの 市場規模を生み出すと予測されています。2024年の市場規模は7,990万米ドルでした。
歯科用ファイバーグラスポスト市場規模、シェア、成長要因、セグメンテーション、メーカーおよび将来展望
市場概要
歯科用ファイバーグラスポスト市場は、虫歯や根管治療（RCT）、審美修復処置の増加により、世界的に安定した成長を遂げています。歯科用ファイバーグラスポストは、根管治療を行った歯に使用され、歯根構造を補強し、最終修復物やクラウンを支える役割を果たします。従来の金属製ポストと比べ、審美性、生体適合性、柔軟性に優れ、歯根破折のリスクを低減することから、歯科医師の間で人気が高まっています。
サンプルレポートはこちら@ https://www.kdmarketinsights.jp/sample-request/577
審美的で低侵襲な修復歯科治療の需要拡大が市場の成長を後押ししています。ファイバーグラスポストは半透明で自然な歯の色に近く、現代のコンポジットレジンやセメントと調和しやすい点が特徴です。歯構造内で応力を均等に分散する特性により、長期的な安定性を高めることができます。
日本、北米、ヨーロッパなどの先進地域では、歯科意識の高まりや保険制度の充実により採用が進んでいます。また、デジタルデンティストリー、CAD/CAM技術、先進的な接着材の導入により、治療精度や効率性、結果の改善が進んでいます。
市場規模とシェア
歯科用ファイバーグラスポスト市場は、修復歯科市場の中で重要なセグメントを形成しています。根管治療件数の増加、高齢化、歯科材料の進化が市場拡大を支えています。
北米とヨーロッパが高い歯科処置数と医療インフラの充実により市場をリードしていますが、日本、韓国、中国などのアジア太平洋地域では、美容・修復歯科の普及、デンタルツーリズムの拡大、最新の歯内治療技術を習得した歯科医の増加により急成長が見込まれています。
また、金属（チタン、ステンレス）からファイバー強化樹脂製ポストへの移行が進み、性能・審美性・快適性の向上が市場成長を支えています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334108&id=bodyimage1】
成長要因
虫歯・歯の損失の増加：耐久性の高いポスト修復の需要が増加。
メタルフリー・審美歯科への移行：自然な色調と透過性を持つファイバーグラスポストが人気。
歯科材料の進化：樹脂マトリックスと繊維補強の改良で強度と柔軟性が向上。
高齢化の進展：高齢者の根管治療増加が市場需要を押し上げ。
デンタルツーリズムの拡大：アジア太平洋・中南米での美容歯科需要が増加。
デジタル歯科技術との融合：CAD/CAMや3Dイメージングの活用で精度が向上。