【衝撃コスパ】OTTOCAST Play2Video Ultra・Ottostar──「Aibox級の性能がこの価格で？」人気アプリ搭載、クルマがまるで新車のように生まれ変わる。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330664&id=bodyimage1】
スマホ画面に頼るナビやエンタメから卒業。Ottocast（オットキャスト）は、車載ディスプレイをスマート化する最新メディアユニット 「Play2Video Ultra」 を日本市場で発売します。Android 12ベース、Wi-Fi 6／Bluetooth 5.4、4コアCPU を搭載し、ワイヤレスCarPlay／ワイヤレスAndroid Auto による快適な大画面体験を実現。さらに「App Hub」からアプリを追加して、車内を一瞬でエンタメ空間へ。
■今だけお得なキャンペーン実施中！
製品名：Ottocast Play2Video Ultra
購入ページ ： https://www.amazon.co.jp/gp/product/B0FP9G21QK
タイムセール価格： 18,999円
クーポン適用後 ： 16,149円
クーポンコード ： DOOEM222
キャンペーン期間： 2025年10月31日まで
■ ナビやエンタメに不満のあるドライバー必見！
「ナビ機能が古い」「車にエンタメ機能がない」「いつも小さなスマホ画面で我慢している」──そんな不満を抱えるドライバーに向け、OTTOCAST（オットキャスト）は最新モデル 「Play2Video Ultra・Ottostar」 を正式発表いたしました。
この1台で、Androidシステム／CarPlay／Android Auto を自在に切り替え可能。
車載ディスプレイが最新スマートカーに変身し、動画・音楽・ナビ・音声操作まで快適に楽しめます。
日本で人気のアプリをプリインストール、購入後すぐに利用可能！
TikTok／Disney+／YouTube／Spotify／Prime Video／Netflix／IPTV／U-NEXT／Joyn／LINE MUSIC／DAZN／torne mobile など、人気アプリ10種類を「App Hub」に初期搭載。
※ご利用いただけるのは「App Hub」に収録されているアプリのみです。
※アプリ内容は基本的に変更ございませんが、まれに更新される場合がございます。最新情報は商品ページをご確認ください。
わずか数秒で接続完了！
USBケーブルを差し込むだけで準備OK。
車載Wi-Fiやスマホのテザリングがあれば、映画も音楽も車内がエンタメ空間に早変わり。
ワイヤレス CarPlay／Android Auto 対応
ケーブル接続の手間なく、自動接続でノーストレス。ステアリング／ノブ／タッチ操作に対応し、「Hey Siri」「OK Google」でハンズフリー。視線は前方、手はハンドルのまま。
低遅延×安定高速
Wi-Fi 6 と Bluetooth 5.4、4コアCPUで映像・音声のズレを抑制。最短約8秒で車両接続（※目安）。動画視聴・音楽ストリーミングもスムーズ。
USBオフライン再生に対応
USB-A スロットを搭載。自宅でダウンロード→車内で再生。トンネルや山間部でも通信量ゼロで楽しめるから、家族ドライブに最適。
“アダプター価格”で上位体験
ナビもエンタメもこれ1台に統合。コクピットはそのまま、体験だけアップデート。
代表的な利用シーン
大画面ナビ：Google Maps／Apple Maps などを純正画面で快適操作
車内エンタメ：YouTube／Netflix／Spotify／LINE MUSIC などを家族みんなで
ロングドライブ：USBオフライン再生で電波が弱い場所でも安心
通勤・送迎：車に乗るたび自動接続、すぐ使える
■今だけお得なキャンペーン実施中！
製品名：Ottocast Play2Video Ultra
購入ページ ： https://www.amazon.co.jp/gp/product/B0FP9G21QK
タイムセール価格： 18,999円
クーポン適用後 ： 16,149円
スマホ画面に頼るナビやエンタメから卒業。Ottocast（オットキャスト）は、車載ディスプレイをスマート化する最新メディアユニット 「Play2Video Ultra」 を日本市場で発売します。Android 12ベース、Wi-Fi 6／Bluetooth 5.4、4コアCPU を搭載し、ワイヤレスCarPlay／ワイヤレスAndroid Auto による快適な大画面体験を実現。さらに「App Hub」からアプリを追加して、車内を一瞬でエンタメ空間へ。
■今だけお得なキャンペーン実施中！
製品名：Ottocast Play2Video Ultra
購入ページ ： https://www.amazon.co.jp/gp/product/B0FP9G21QK
タイムセール価格： 18,999円
クーポン適用後 ： 16,149円
クーポンコード ： DOOEM222
キャンペーン期間： 2025年10月31日まで
■ ナビやエンタメに不満のあるドライバー必見！
「ナビ機能が古い」「車にエンタメ機能がない」「いつも小さなスマホ画面で我慢している」──そんな不満を抱えるドライバーに向け、OTTOCAST（オットキャスト）は最新モデル 「Play2Video Ultra・Ottostar」 を正式発表いたしました。
この1台で、Androidシステム／CarPlay／Android Auto を自在に切り替え可能。
車載ディスプレイが最新スマートカーに変身し、動画・音楽・ナビ・音声操作まで快適に楽しめます。
日本で人気のアプリをプリインストール、購入後すぐに利用可能！
TikTok／Disney+／YouTube／Spotify／Prime Video／Netflix／IPTV／U-NEXT／Joyn／LINE MUSIC／DAZN／torne mobile など、人気アプリ10種類を「App Hub」に初期搭載。
※ご利用いただけるのは「App Hub」に収録されているアプリのみです。
※アプリ内容は基本的に変更ございませんが、まれに更新される場合がございます。最新情報は商品ページをご確認ください。
わずか数秒で接続完了！
USBケーブルを差し込むだけで準備OK。
車載Wi-Fiやスマホのテザリングがあれば、映画も音楽も車内がエンタメ空間に早変わり。
ワイヤレス CarPlay／Android Auto 対応
ケーブル接続の手間なく、自動接続でノーストレス。ステアリング／ノブ／タッチ操作に対応し、「Hey Siri」「OK Google」でハンズフリー。視線は前方、手はハンドルのまま。
低遅延×安定高速
Wi-Fi 6 と Bluetooth 5.4、4コアCPUで映像・音声のズレを抑制。最短約8秒で車両接続（※目安）。動画視聴・音楽ストリーミングもスムーズ。
USBオフライン再生に対応
USB-A スロットを搭載。自宅でダウンロード→車内で再生。トンネルや山間部でも通信量ゼロで楽しめるから、家族ドライブに最適。
“アダプター価格”で上位体験
ナビもエンタメもこれ1台に統合。コクピットはそのまま、体験だけアップデート。
代表的な利用シーン
大画面ナビ：Google Maps／Apple Maps などを純正画面で快適操作
車内エンタメ：YouTube／Netflix／Spotify／LINE MUSIC などを家族みんなで
ロングドライブ：USBオフライン再生で電波が弱い場所でも安心
通勤・送迎：車に乗るたび自動接続、すぐ使える
■今だけお得なキャンペーン実施中！
製品名：Ottocast Play2Video Ultra
購入ページ ： https://www.amazon.co.jp/gp/product/B0FP9G21QK
タイムセール価格： 18,999円
クーポン適用後 ： 16,149円