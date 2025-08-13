来場者限定プレゼント＆ライブパフォーマンスで会場を盛り上げる！ 株式会社BiSが湘南ベルマーレフットサルクラブ戦でブース出展
株式会社BiS（本社：東京都新宿区、代表取締役：伊禮門 悟）は、2025年8月10日（日）に小田原アリーナにて開催された「メットライフ生命 Fリーグ2025-26 ディビジョン1 第11節 湘南ベルマーレフットサルクラブ vsシュライカー大阪戦」にて、湘南ベルマーレフットサルクラブのオフィシャルパートナーとして、ブース出展を行いました。
当日は、来場者の皆さまにお楽しみいただける企画として、以下の特典・イベントを実施しました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327229&id=bodyimage1】
「湘南ベルマーレフットサルクラブ」兼「湘南ゴールドエナジー」公式アンバサダー・江島柚希（右）
「湘南ベルマーレフットサルクラブ」公式アンバサダー・重永怜哉（左）
【当日のブース内容】
■ ご当地エナジードリンク「湘南ゴールドエナジー」限定ラベル缶を配布
神奈川県発の人気エナジードリンク「湘南ゴールドエナジー」の“限定ラベル缶”を数量限定で配布。
当日は、公式アンバサダーが自ら来場者一人ひとりに手渡しをし、特別感あふれる交流のひとときとなりました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327229&id=bodyimage2】
■ 江島柚希・重永怜哉によるスペシャルパフォーマンス
湘南ベルマーレフットサルクラブ公式アンバサダー・江島柚希と、重永怜哉によるライブパフォーマンスを実施。音楽とエンターテインメントで、会場をさらに盛り上げました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327229&id=bodyimage3】
株式会社BiSは今後も、湘南ベルマーレフットサルクラブとのパートナーシップを通じて、スポーツとエンターテインメントの力で地域と人をつなぎ、夢や感動を届けてまいります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327229&id=bodyimage4】
＜会社概要＞
商 号 ：株式会社BiS
所在地 ：〒160-0023 東京都新宿区西新宿6-12-4 コイトビル8階
代 表 ：伊禮門 悟
設 立 ：2021年4月13日
H P ：https://bis-inc.co.jp/
配信元企業：株式会社BiS
