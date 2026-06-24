【お得情報】ケンタッキー、6月28日は「とりの日」！ 510円も安くオリジナルチキンとナゲットが買える
毎月28日を“とりの日”として、オリジナルチキンとナゲットがお得になる「とりの日パック」を販売するケンタッキーフライドチキン（KFC）。6月28日がもうすぐやってきます。単品合計より510円お得な1290円で楽しめる人気企画です。
【投稿】前回の“とりの日”告知
5月の価格改定後の内容は、オリジナルチキン4ピースとナゲット5ピースのセットで、単品合計価格より510円お得な1290円（税込）。シェアしやすくバラエティー豊かな構成で、家族や友人との食卓にぴったりです。原則として毎月28日の1日限定販売で、デリバリーは対象外、店頭での購入が基本となります。
さらに、3月には「春休み限定」として3月18日〜4月7日まで約3週間にわたり、「とりの日」パックが毎日販売される特別企画も実施されました。夏休みや年末年始など人が集まる時期には販売期間が延長される可能性もあるため、公式サイトのニュースをこまめにチェックしておくのがおすすめです。
※前回5月28日のSNS投稿(文:All About ニュース編集部)
【投稿】前回の“とりの日”告知
オリジナルチキン＋ナゲットがお得ケンタッキーでは、「にわ（28）とり」の語呂合わせにちなみ、毎月28日を“とりの日”とし、看板のオリジナルチキンをお得に楽しめる「とりの日パック」を販売しています。
サイドメニューの追加割引や、期間拡大のチャンスもとりの日パックの魅力は本体だけではありません。同時購入で「ポテト（S）」「ビスケット」「カーネルクリスピー」「チョコパイ」「コールスロー（S）」などのサイドメニューを、それぞれ2個390円で追加注文できます。
さらに、3月には「春休み限定」として3月18日〜4月7日まで約3週間にわたり、「とりの日」パックが毎日販売される特別企画も実施されました。夏休みや年末年始など人が集まる時期には販売期間が延長される可能性もあるため、公式サイトのニュースをこまめにチェックしておくのがおすすめです。
※前回5月28日のSNS投稿(文:All About ニュース編集部)