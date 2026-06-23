日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。



77746.38 ボリンジャー:＋3σ(13週)

75598.27 ボリンジャー:＋3σ(25日)

75595.07 ボリンジャー:＋3σ(26週)

72733.25 ボリンジャー:＋2σ(13週)

72586.34 ボリンジャー:＋2σ(25日)

70625.44 6日移動平均線

69904.84 ボリンジャー:＋2σ(26週)



69788.38 ★日経平均株価23日終値



69574.40 ボリンジャー:＋1σ(25日)

67720.12 ボリンジャー:＋1σ(13週)

67583.74 均衡表転換線(日足)

66562.46 25日移動平均線

66061.99 均衡表基準線(日足)

65879.97 均衡表転換線(週足)

64214.61 ボリンジャー:＋1σ(26週)

63550.52 ボリンジャー:-1σ(25日)

62706.99 13週移動平均線

61515.35 均衡表基準線(週足)

60547.92 均衡表雲上限(日足)

60538.58 ボリンジャー:-2σ(25日)

60054.31 75日移動平均線

58524.38 26週移動平均線

57693.87 ボリンジャー:-1σ(13週)

57526.64 ボリンジャー:-3σ(25日)

57179.12 均衡表雲下限(日足)

53857.01 200日移動平均線

52834.15 ボリンジャー:-1σ(26週)

52680.74 ボリンジャー:-2σ(13週)

48199.49 均衡表雲上限(週足)

47667.61 ボリンジャー:-3σ(13週)

47143.92 ボリンジャー:-2σ(26週)

41714.81 均衡表雲下限(週足)

41453.69 ボリンジャー:-3σ(26週)



ストキャスティクス

ST.Fast(9日) 86.20(前日94.77)

ST.Slow(9日) 92.06(前日95.05)



ST.Fast(13週) 89.48(前日93.62)

ST.Slow(13週) 89.96(前日91.34)



［2026年6月23日］



株探ニュース