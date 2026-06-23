　日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。

77746.38　　ボリンジャー:＋3σ(13週)
75598.27　　ボリンジャー:＋3σ(25日)
75595.07　　ボリンジャー:＋3σ(26週)
72733.25　　ボリンジャー:＋2σ(13週)
72586.34　　ボリンジャー:＋2σ(25日)
70625.44　　6日移動平均線
69904.84　　ボリンジャー:＋2σ(26週)

69788.38　　★日経平均株価23日終値

69574.40　　ボリンジャー:＋1σ(25日)
67720.12　　ボリンジャー:＋1σ(13週)
67583.74　　均衡表転換線(日足)
66562.46　　25日移動平均線
66061.99　　均衡表基準線(日足)
65879.97　　均衡表転換線(週足)
64214.61　　ボリンジャー:＋1σ(26週)
63550.52　　ボリンジャー:-1σ(25日)
62706.99　　13週移動平均線
61515.35　　均衡表基準線(週足)
60547.92　　均衡表雲上限(日足)
60538.58　　ボリンジャー:-2σ(25日)
60054.31　　75日移動平均線
58524.38　　26週移動平均線
57693.87　　ボリンジャー:-1σ(13週)
57526.64　　ボリンジャー:-3σ(25日)
57179.12　　均衡表雲下限(日足)
53857.01　　200日移動平均線
52834.15　　ボリンジャー:-1σ(26週)
52680.74　　ボリンジャー:-2σ(13週)
48199.49　　均衡表雲上限(週足)
47667.61　　ボリンジャー:-3σ(13週)
47143.92　　ボリンジャー:-2σ(26週)
41714.81　　均衡表雲下限(週足)
41453.69　　ボリンジャー:-3σ(26週)

ストキャスティクス
ST.Fast(9日)　　86.20(前日94.77)
ST.Slow(9日)　　92.06(前日95.05)

ST.Fast(13週)　 89.48(前日93.62)
ST.Slow(13週)　 89.96(前日91.34)

［2026年6月23日］

株探ニュース