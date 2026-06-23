23日大引けの東証スタンダード市場は値上がり銘柄数417、値下がり銘柄数987と、値下がりが優勢だった。



個別ではサツドラホールディングス<3544>、トライアイズ<4840>、ツインバード<6897>がストップ高。テクニスコ<2962>、菊池製作所<3444>は一時ストップ高と値を飛ばした。ｎｍｓ ホールディングス<2162>、テクノフレックス<3449>、スガイ化学工業<4120>、ワシントンホテル<4691>、オハラ<5218>など18銘柄は年初来高値を更新。トーシンホールディングス<9444>、イトーヨーギョー<5287>、竹田ｉＰホールディングス<7875>、指月電機製作所<6994>、アトム<7412>は値上がり率上位に買われた。



一方、ｆａｎｔａｓｉｓｔａ<1783>、大盛工業<1844>、クルーズ<2138>、クックパッド<2193>、ｆｏｎｆｕｎ<2323>など90銘柄が年初来安値を更新。津田駒工業<6217>、ＪＭＡＣＳ<5817>、ヒーハイスト<6433>、倉元製作所<5216>、テラプローブ<6627>は値下がり率上位に売られた。



株探ニュース